La guitarra descarriada del General Lee El Bafle Un centenar de aficionados, tan transversal que abarcada desde niños hasta veteranos soldados nordistas, disfrutó de la solvente resurrección del trío baracaldés de rockabilly ÓSCAR CUBILLO Sábado, 24 marzo 2018, 19:21

Un centenar de personas se reunieron la noche del viernes en el Satélite T para presenciar el estreno del cuarto álbum del combo baracaldés de rockabilly General Lee, titulado 'He nacido ayer' y que según la promoción supone su regreso a la acción después de veinte años en el dique seco. Entre la parroquia había moteros, rockers, un veterano soldado nordista, muchas mujeres, no pocos niños… Y General Lee actuaron en trío, en supergrupo compuesto por el líder y guitarrista tuperiano Manu Heredia (que se ha puesto las pilas escénicas tras pasar un par de años militando como hacha solista en Dead Bronco), el contrabajista Óscar Alley (ex Dinamita Pa Los Pollos y Dead Bronco) y el baterista Arturo García (profesional que ha tocado con Fito, El Consorcio…).

Y de tal guisa, con buen sonido electrico, pegada considerable y conjunción extrema (tocaron alineados, mirándose igual que el trío jazz de Michel Camilo) ejecutaron con agilidad 24 piezas en 78 minutos, casi todo material original, aunque no faltaron las versiones: 'Caldonia' de Louis Jordan, 'Can't Hurry Love' de las Supremes vía los Stray Cats, 'Rock Billy Boogie' de Johnny Burnette vía el gran Robert Gordon, el 'Rock This Town' de los Stray Cats para cerrar y dos de Bulldog, el grupo rockabilly del difunto Tony Luz, del que seleccionaron dos títulos: 'Campo de concentración', cuando Manu reconoció que Bulldog es uno de sus grupos favoritos, y para abrir el bis 'El rock del 600', sexual y ritmanblusero en plan The Pirates.

El General Heredia, un apologista de Barakaldo, está muy influido por los Stray Cats, ya lo habrán sospechado. Desde siempre ha fagocitado el veloz y virtuoso fraseo guitarrero de su líder, Brian Setzer, y a los Gatos Descarriados se pareció en numerosos temas, entre ellos las dos versiones citadas, el fusilamiento del 'Stray Cat Strut' que es su pieza presuntamente original 'La calle es de los gatos', la coctelera latina de 'Desde lejos', el ímpetu del elepé de debut de los felinos neoyorquinos contenido en 'No eres nadie' o el ritmablús de su segundo LP que se respira en 'La gran ciudad'.

Espoleados por la guitarra Gretsch Black Falcon (Halcón Negro) de su comandante, General Lee también están influidos por Los Rebeldes ('Esto ha empezado ya'), ofician como fieles discípulos de los clásicos (el diddley beat a lo Buddy Holly de 'Cuando los gatos se juntan', el homenaje explícito a Gene Vincent bautizado 'Eugene'), una vez parecieron adelantados a su época (¡'Yo no quiero ir a Memphis' resuena al Reverendo Horton Heat!), saben encarrilarse sobre el boogie presleyano ('Quiero ser un robot', 'Llega el tren') y acoplarse al swing manouche ('Sé') y al boogie vaquero ('En San Antonio'), pero se cierne una pega sobre todo el repertorio, y es que apenas ha variado en casi 30 años de historia guadiana. A sus letras tan de época escritas por una mujer, esta resurrección novedades tiene, caso de 'Arturo García, batería', una acelerada y desenfadada melodía gatuna («¡parece un anuncio!», dijo Bego). Fue un conciertazo, pero que se pongan a componer ya para ponernos aún más contentos.