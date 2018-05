guía para descifrar el vídeo antirracista que arrasa en la red

'This is America', del cantante Childish Gambino, se ha convertido en uno de los vídeos más vistos de la red y en uno de los temas de discusión más candentes en el mundo musical. Todo en él es enigmático y saturado de dobles sentidos. Una colección de preguntas sin respuesta con un único hilo conductor: la denuncia al racismo en Estados Unidos.

Childish Gambino es el nombre artístico de Donald Glover, el hijo del famoso actor negro Danny Glover. Su carrera, con solo 34 años, no puede ser más espectacular. El año pasado ganó un Emmy como director de comedia por la serie 'Atlanta' y este verano actuará en el festival Bilbao BBK Live. También es actor, escenógrafo, realizador, productor, humorista, rapero, DJ, cantante y músico. En la precuela de 'Star Wars' a punto de estrenarse, 'Han Solo', interpreta al truhán Lando Calrissian, y con 'This is America' ha conseguido más de 120 millones de reproducciones en apenas diez días.

Este joven genio se ha negado a explicar su sentido y ha dejado que sean sus fans y los críticos quienes intenten desentrañar su obra, que pertenece casi al arte conceptual. Estas son algunas de las respuestas a los inquietantes enigmas del vídeo.

1 La burla a Jim Crow

El baile de Gambino durante todo el vídeo es sincopado y paródico. Sobre el sentido de sus movimientos existen varias versiones. En principio se trataría de una referencia a Jim Crow, un número musical del siglo XIX en el que actores blancos se burlaban de los negros danzando como si fueran esclavos con discapacidad intelectual. Jim Crow daría nombre a las leyes de segregación que limitarían la vida social de los negros en Estados Unidos hasta entrados los años 70.

Otros gestos del actor también han sido identificados como propios del Gwara Gwara, un baile sudafricano. Esta referencia -y los jóvenes con uniforme escolar que acompañan a Glover- podrían ser una alusión a los incidentes de Soweto en 1976 en los que la Policía cargó contra los niños de un instituto y mató a 23 estudiantes. Pero hay más detalles. Childish viste unos pantalones grises que recuerdan al uniforme de los soldados confederados en la Guerra Civil Norteamericana, los militares que defendían el esclavismo.

2 La mueca del tío Ruckus

La cara de Glover es una pura mueca durante todo el vídeo. En algunos casos, con gestos que deforman su rostro. Uno de los más obvios es el que pueden ver arriba, en el que un ojo del actor parece querer salir de su órbita. Se ha interpretado como una referencia al personaje del tío Ruckus, un negro que odia su piel oscura, tiene planteamiento supremacistas blancos y que aparece en la serie de dibujos animados 'The Boondocks'. Representa el autoodio de una raza, algo que el músico pretende denunciar.

A lo largo de la canción, Childish Gambino utiliza también el argot de la comunidad negra con algunas referencias las subculturas de la delincuencia, con la que los blancos equiparan a los negros. Por ejemplo, el cantante corea la expresión 'Hunnind Bands', el término en slang para referirse a los billetes de cien dólares que se lanzan a una stripper en un bar de alterne. También habla de 'plug' -vendedores de droga a gran escala- y repite la estrofa 'Don't catch you slippin' up'. En el código pandillero, «que no te pillen con la guardia baja».

Childish Gambino denuncia de esta manera una representación de los afroamericanos limitada a dos roles: el gánster barriobajero y violento o el artista que tan solo sirve para divertir a los blancos.

3 El cariño a las armas

'This is America' incluye una crítica feroz a las armas. Se visualiza en los dos asesinatos que comete el protagonista. Tras perpetrarlos, un joven acude con un paño rojo para recoger de la forma más delicada posible la pistola con la que se acaba de matar a un persona. El cadáver, sin embargo, es ignorado. Las armas, según esta lectura, son más importantes que las personas.

Hay más referencias a pistolas o ametralladoras. Glover utiliza en la letra el término 'strap' -correa-. En argot, una forma de mencionar a las ametralladoras Uzi que los gánsteres afroamericanos llevan ocultas bajo la ropa y colgadas de una correa. Más subcultura violenta atribuida a la comunidad negra.

4 La masacre de Charleston

Una de las referencias más explícitas es la masacre de la iglesia de Charleston. El 17 de junio de 2015, el supremacista blanco Dylan Roof entró en una iglesia baptista de Charleston y abrió fuego contra los fieles. Asesinó a nueve de ellos, todos negros. Como en la escena anterior, Childish Gambino es quien ametralla a los cantantes de góspel que recuerdan al asesinato del templo. Tras el crimen, entrega su arma a un joven, que la recoge con toda solemnidad.

Durante todo el vídeo, los crímenes y la violencia se repiten sin que el cantante y un grupo de jóvenes dejen de bailar y cantar. Es una metáfora de una comunidad negra que, pese a la violencia que se ha desatado en su contra a lo largo de la historia, no deja de ser identificada con la música y el espectáculo.

5 La Policía es el Apocalipsis

Un caballo blanco con un jinete vestido de negro se mueven en el fondo del escenario. A sus espaldas avanza un coche de Policía. Aquí la referencia es obvia. Las fuerzas de seguridad norteamericanas se equiparan a uno de los bíblicos Jinetes del Apocalipsis que traerán el fin del mundo: «Miré, y vi un caballo pálido. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Infierno le seguía» (Ap. 6,7-8). El vídeo realiza gira hacia el movimiento Black Lives Matters, en el que se denunció la impunidad con la que ciudadanos negros eran asesinados por agentes de la Policía.

6 Asesinato o suicidio

En un momento de 'This is America', una persona cae desde una de las plataformas del escenario -en la imagen, pueden verlo en la zona superior derecha-. No se sabe si se trata de un suicidio o un asesinato. Para algunos comentaristas, es un guiño de Glover a la escasa atención que se presta en Estados Unidos a la gente que decide poner fin a su vida. Para otros, una referencia a la violencia sin sentido y que es ignorada por el grupo de músicos o quienes se manifiestan a su alrededor.

7 El móvil, alienación o arma

Poco después de la escena del suicidio/asesinato, un grupo de jóvenes permanece en una zona alta y contempla sus móviles. La ambigüedad calculada de Gambino hace que no se sepa si son personas que se distraen viendo la pantalla mientras el caos les rodea o están tomando imágenes de lo que sucede a su alrededor. En la letra, Glover habla del 'celly' -en argot, telófono móvil- que puede ser utilizado como una herramienta. Para muchos analistas, una llamada a que la comunidad negra a utilizar las cámaras de sus 'smartphones' para grabar la brutalidad que sufren y contar así con testimonios de abusos de todo tipo.

8 Un fotograma cargado de sentido

En uno de los últimos fotogramas de 'This is America', Glover se enciende un porro y sube al techo de un coche. En ese momento, el guitarrista que ha sido asesinado al comienzo del vídeo reaparece vivo y una mujer posa encima de un turismo. Este es una de las imágenes más potentes de la obra. Los coches tienen encendidas las luces de posición y las puertas de algunos están abiertas. Se trata de una alusión a los jóvenes negros asesinados por la Policía en controles policiales al azar.

La mujer que aparece en el capó de un automóvil es Sza, una cantante de rap que ya ha colaborado en otros temas de 'Childish Gambino'. En principio, su ropa y su pelo son una metáfora de una Estatua de la Libertad negra. Y la reaparición del guitarrista asesinado al comienzo es una alusión al filosófico eterno retorno. El drama de la comunidad negra en Estados Unidos no para de repetirse.

9 La fuga de Gambino

En la imagen final, Donald Glover corre por un pasillo oscuro, en el que apenas se ven sus ojos, perseguido por un grupo de personas. La penumbra no permite identificar con claridad si se trata de blancos que intentan atraparlo o los otros humanos que están a su espalda huyen también de una amenaza desconocida. La misma confusión supone un mensaje. Quizás la violencia es el mal que persigue a todos, tanto a las víctimas como al verdugo.