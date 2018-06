El gran salto mortal de Vetusta Morla El multitudinario concierto de Vetusta Morla en Madrid. La banda madrileña presentará 'Mismo sitio distinto lugar' en directo junto al Guggenheim tan solo una semana después de dar el concierto más multitudinario de su vida SILVIA CANTERA Sábado, 30 junio 2018, 03:45

La noche más corta del año fue también para Vetusta Morla la más especial. La banda madrileña reunió el pasado sábado a 38.000 personas en la explanada de la Caja Mágica en el mayor concierto que han dado jamás. Ya habían actuado ante más público, pero siempre en festivales o en bolos que no requerían pasar por taquilla.

«Gracias brutales. Seguimos flotando», reconocieron a través de las redes sociales un par de días después del 'sold out' en un comunicado en el que también se disculpaban por los problemas con el transporte a la hora de desalojar el recinto. Inmersos en la gira de presentación de su álbum 'Mismo sitio distinto lugar', este sábado se detienen en Bilbao para actuar en la explanada del Museo Guggenheim. «Nunca hemos tocado allí y nos hace mucha ilusión porque nos parece un sitio espectacular», comentaba Álvaro B. Baglietto hace unos meses en una visita promocional en la capital vizcaína. Se han dado ya varios baños de masas en el BBK Live y en el BEC -donde este sábado actuará Shakira-, y esta vez buscaban un escenario especial.

Eso sí, no es del todo cierto que esta vez no vayan a actuar en el festival más internacional de Euskadi. La promotora Last Tour se ha hecho cargo de parte de la organización del evento y lo enmarca dentro de las actividades del Bilbao BBK Live, que sigue expandiendo su territorio más allá del monte Kobetas.

El pasado sábado Vetusta Morla se dio el gustazo de preparar prácticamente su propio festival. Llevó como telonero al rapero Rayden, que desgraciadamente fue atendido por un ataque de ansiedad, y tuvo una colaboración tan especial como alocada. Pocos días antes de su bolo en la noche de San Juan, el guitarrista y teclista Guillermo Galván y el vocalista Pucho visitaron el plató de 'La resistencia', el programa que David Broncano presenta en Movistar+. El tono distendido de la entrevista les llevó a bromear con un posible cameo del humorista sobre el escenario, con una careta de cerdo y cantando un fragmento de una canción de 'Ella baila sola'. La broma fue cogiendo fuerza y el cómico acabó con una manguera sobre el escenario.

Para este fin de semana en Bilbao no hay prevista ninguna colaboración tan alocada, pero los madrileños contarán con Alice Wonder como telonera. El concierto de Vetusta no arrancará hasta las 22.30 horas, pero una hora antes la madrileña dará la bienvenida al público con la presentación de su primer trabajo. Quienes quieran ver el primer concierto desde las primeras filas, deben saber que la apertura de puertas será a las 21.00 horas.

Hace un lustro que crearon junto a la empresa vizcaína Delirium Studios el videojuego 'Los ríos de Alice', publicaron un libro con historias y fotos recopiladas durante sus giras y tiene su propio sello discográfico, Pequeño Salto Mortal. Aunque en su caso, hace tiempo que el salto dejó de ser pequeño.