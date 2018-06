Gluecifer en el trono del Azkena Gluecifer brillaron en Vitoria. / Azkena Rock El grupo de Oslo resucitó para dar el último concierto del 17 ARF, el mejor del día y del festival ÓSCAR CUBILLO Domingo, 24 junio 2018, 09:22

Otros que vuelven, que resucitan son Gluecifer (Oslo, 1994-2005), los terceros integradores de la última trinidad del rock vikingo, la completada por sus paisanos Turbonegro (que actuaron este sábado en el segundo escenario, arrancando con luz solar y dejando una impresión mejorable) y los suecos Hellacopters (que también resucitaron para tocar en el Azkena en 2016 y que repitieron en 2017). A Gluecifer les vimos hace unos 20 años en el Bilborock, en sus pinitos, pletóricos de chulería, punteando con los mástiles apuntando al cielo y frotándose las yemas de los dedos como si esparcieran magia, y nos preguntábamos por qué no hacían lo mismo grupos vascos como Nuevo Catecismo Católico.

Entonces los de Oslo estaban flacos (bueno, vale, el cantante Biff Malibu siempre ha tenido pinta de comer muchos canelones), no tenían entradas en el cabello y a pesar de ir de malotes les rezumaba una pinta pulcra y bondadosa, buenrrollista. Ahora se han reencarnado con caretos de crápulas y todavia muy buen físico y estética. Lo hacen en quinteto con cuatro miembros de antaño, los guitarristas Captain Poon (el jefe de la banda) y Raldo Useless (nuestro favorito, ex Turbonegro), el baterista Danny Young y el vocalista Biff Malibu, a los que apoya un bajista que no citan en Facebook aunque sí le sacan en la foto.

Y su reencarnación ha dado que hablar: actuaron en Vitoria, este domingo lo harán en el Hell Fest francés, y después darán una serie de bolos más por su país. Una anécdota: un camarada de las primeras filas de los conciertos que tiene una hija viviendo en Noruega nos contó hace días que cuando se enteraron los noruegos de la reactivación de Gluecifer se excitaron, preguntaron dónde estaba Vitoria y planificaron los vuelos para la gran cita. Pero al final se relajaron y descartaron las excursiones / incursiones porque Gluecifer darían varios conciertos extra por ahí arriba. En el Azkena, en el escenario grande, que brilló como nunca gracias a sus focos espectaculares, Gluecifer sonaron estruendosos y brillantes y nos dieron una lección de rock and roll lúdico, presumido, veloz, eléctrico y muy guitarrero en 82 minutos con 19 canciones.

En escena no hablaron mucho de su resurreccion porque dieron por supuesto que todos lo sabíamos y, conducidos por Biff Malibu, que se calificó a si mismo de majestuoso, se concentraron en roquear con precisión apabullante. Abrieron intentando dejarnos sin respiración con 'I got a war', se pasaron de frenada con 'Car Full of Stash' (muy a lo Danko Jones), 'Reversed' abundó en los buenos estribillos, 'Get the horn' resonó a NCC de alto standing, y Gluecifer cerraron coronándose como reyes del rock en 'Rockthrone', o sea «trono del rock», como el que colgaron a modo de tel'n de foro. Un trono que ellos ocuparon en el 17 ARF porque dieron el mejor bolo de todo el festival. Con diferencia.