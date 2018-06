Girlschool: colegialas curtidas Girlschool ofrecieron un 'show' creciente y satisfactorio en el Azkena Rock Festival. Sustitutas de última hora en el ARF y alcanzando los 40 años de carrera, las metaleras Girlschool dieron un 'show' creciente y satisfactorio ÓSCAR CUBILLO Sábado, 23 junio 2018, 09:47

Este 2018 celebran los 40 años de andadura las féminas de Girlschool, cuatro londinenses que con su actitud de malotas se abrieron paso a codazos entre la escena metalera que también campaba durante la eclosión punk. En principio, no estaba prevista su actuación en este 17 ARF, pero la baja por enfermedad grave de los tarantinianos Urge Overkill (a uno de ellos le ha pegado un ataque al corazón) ha provocado que, de rebote tan afortunado como el gol de Diego Costa el miércoles a los persas, las Girlschool se cuelen en la plancha del viernes, cerrando la primera jornada en el escenario principal, el God, dedicado a los difuntos Tom Petty y Malcolm AC/DC Young.

En su alineación, permanecen tres de las componentes originales (la cuarta, la cantante, falleció de cáncer en 2007 tras un largo tratamiento), y se han reforzado con la guitarrista solista rubiales Jackie Chambers, la mejor de un cuarteto que nunca se ha distinguido por su calidad técnica. Mejores en disco que en concierto, ámbito donde suelen apurar la chicharra ramoniana, las Girlschool salieron a triunfar vestidas de negro y con brillos...Y dieron un 'show' mejor de lo esperado, logrando que nadie se acordara de los Urge Overkill.

Abrieron con las sirenas de «Demolition Boys», siguieron con la ramoniana «C'mon Let's Go», y «The Hunter», un atropellado hard rock amenazador, lo libraron gracias al potente volumen. La cita pintaba guapa, a veces entre canción y canción se colaba el jaleo del tercer escenario, donde atronaban los stoners Nebula, y las damas brindaron sus bebidas y presentaron «Hit and Run», que les quedó embarullada, la bajista no la cantó tan bien y se volvió a lucir en el solo la rubia Jackie, quien también sostuvo la siguiente, «I Spy», dedicada al difunto Ronnie James Dio, que la cantó y grabó con ellas.

La bajista pelirroja Enid Williams, astróloga profesional, entonó también regular «Come the Revolution» que, como dijo en la presentación con acento típicamente inglés, no es heavy metal sino rock comercial de ejecución esforzada, y bajo el ruido que emitíaan los distantes Nebula dedicaron a Motorhead, y especialmente a su líder el difunto Lemmy, padrino de las Girlschool en sus inicios, el simpático rock and roll «Take It Like a Band».

Su bolo marchaba con el orden previsto, repitiendo sus últimos repertorios, y Las Colegialas (el nombre les ha quedado más desactualizado que al Dúo Dinámico) se pusieron duras en la pegajosa «Never Say Never», menos ramoniana que en disco.

Había mayoría de público masculino atendiendo a su 'show', que a la petición de las veteranas y curtidas inglesas chilló antes del rock enfilado «Screaming Blue Murder», de lo óptimo y más conjuntado de la noche.

En «Future Flash» lograron que el público diera palmas y ellas se movieron chulitas por el inmenso escenario, que no les quedó grande, que lo supieron llenar. A glam sonó «Kick It Down», la lideresa Kim McAuliffe se lamentó por beber agua y no cerveza y al dejar la botella en el suelo reveló una elasticidad felina a sus 59 años, todo esto antes de la ágil «Watch Your Step», de las más aplaudidas y resueltas con mejor naturalidad.

En «Yeah Right» siguieron sueltas y remataron la velada con sus dos grandes éxitos de su LP de debut, un algo Status Quo «Race With the Devil» (movedora versión de The Gun), y el ansioso y fornido «Emergency», que hasta la pelirroja cantó bien, colofón de un bolo de una quincena de temas en 59 minutos, un bolo creciente, bien ordenado y superior al que dieron hace año y medio teloneando a Saxon en la sala Fever de Bilbao, donde las condiciones de sonido fueron incomparables con las que disfrutaron en la primera jornada del 17 ARF, la cual cerraron desde el escenario principal. La peña acabó contenta y, como dijo Óscar Cine, que no las había visto nunca, «muy buenas, muy divertidas, y con sonido muy musculoso».