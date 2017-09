Estaba Fito La entusiasta, dinámica y tatuada Ciara Thompson. / Carlos G. azpiazu Los francoamericanos The Buttshakers consiguieron hacer bailar con soul retro y consabido al cortado y contado respetable reunido en el Kafe Antzokia ÓSCAR CUBILLO Viernes, 22 septiembre 2017, 13:35

Un centenar de personas viendo el jueves en el Kafe Antzokia a los souleros franceses The Buttshakers. Su bolo se celebró en la sala grande, lo cual nos sorprendió a todos, que pensábamos que sería en el Antxiki, en la sala de arriba, más pequeña. El fotógrafo Azpiazu contó que un tercio de los presentes eran mujeres y también acudió Fito, quien el viernes que viene presentará en rueda de prensa en Madrid nuevo disco y gira de veinte aniversario de los Fitipaldis.

Fito fue inesperado e involuntario protagonista del show. No porque el público le diera la chapa, que no pasó, sino porque la vocalista del sexteto francés, la dinámica mulata yanqui Ciara Thompson, en sus numerosas inmersiones entre el holgado respetable, que se apartaba timorato y preventivo a su paso, siempre se paraba al lado de Fito y su hijo, que estaban en el centro del local. Ciara bajaba para montar bulla y para conseguir que la gente bailara, y la primera vez resultó sintomático: se puso ante Fito y su chaval, al que le dio corte, normal, luego buscó entre la gente (que se había apartado como si ella fuese un zombie que había vaciado y espantado el centro del patio), y localizó al fotógrafo Alfredo Villaescusa, que tampoco danzó, aunque al final Ciara logró marcarse varios pases con la animada novia de Rafabilly.

La entusiasta Ciara, con vestido entallado, pelo afro, tatuajes en los brazos y piercing nasal, se puso un poco pesada con tanto descenso desde el tablado para espolear a la centena presente, pero es que su trabajo es entretener y su objetivo hacer bailar: «es vuestra última oportunidad para danzar», avisó varias veces. A ella también le gusta bailar, y lo hizo con bastantes chicas, y en una ocasión que subía de regreso al escenario tropezó con un bafle y se cayó al suelo (¡eso que ya estaba descalza!), y en otra acercó a la gente el micrófono para que coreara y lo logró, y tal y tal, ganándose a la audiencia.

En total la cita duró 84 minutos para 17 piezas crecientes, señal de que hicieron bien su labor. Lo malo es que ya nos sabemos la película y este estilo de retro soul danzón con vientos de refuerzo, músicos blancos en semicírculo y vocalista negra en el centro es una fórmula reiterada, intercambiable e internacional. Y la mayoría de los grupos se lo toman primero como una reinterpretación poco imaginativa y después, si tienen suerte, como una profesión alimenticia.

De las 17 canciones, sólo tres sonaron actuales: dos algo pop como podría facturar la Amy Winehouse soleada (‘In The City’ y la bonita ‘Sweet Reward’), y una tercera muy roquera con guitarra twang aunque tan clasicista como Chris Isaak (‘Movin’ On’, en cuarteto, sin los metales, creciendo épica y superando de largo a los Blues Pills). Lo demás sonaba a consabido, a recocinado, sobre todo cuando apretaban en las baterías, los bajos y los riffs de vientos en la escuela James Brown (la retro ‘I Wanna Know’, cuando bajó por primera vez adonde el pobre y paciente Fito, la lisérgica ‘Trying To Fool’, ‘Hypnotized’ que fue la tercera vez que se arrimó al paciente Fito –seguro que no sabía que era la mayor estrella del rock español- y que creció con afrobeat y buenos metales, ‘Betty Day’ que también medró gracias a los solos de viento…)

The Buttshakers (Los Agitaculos, Los Sacudepompis…), basados en Lyon 8º sea lioneses), arrancaron con un instrumental telefílmico sin título, se pusieron cañeros a lo Blues Brothers en ‘Soul Kitchen’ (escrita por Ciara pensando en sus raíces en San Luis, explicó), incitaba a bailar a la peña y contaba que iba entrando en calor y preguntaba cómo se decía ‘hot’ en ‘basque’ (‘bero’, le chivó un tipo). Por la mitad ella hizo mutis para que la banda tocara un instrumental también sin título y en plan Freedonia, y en la segunda mitad ya hubo más gracia, más pegada, con dinamismo tinaturnesco (‘Week Ends’, el más rockin’ Get Your Blues’), y un no más que correcto bis oscilante entre Marvin Gaye (‘Tax Man’) y a los Lisa & The Lips de la volcánica Lisa ‘BellRays’ Kekaula (‘What You Say (Hey Hey)’).