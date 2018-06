La figura endeble de Izaro Izaro Andrés Zelaieta a dúo con su guitarrista Iker Lauroba. / Carlos Gª Azpiazu La cantautora vizcaína instalada en San Sebastián es el nombre emergente con más tirón de la música en euskera, pero por lo catado en Basauri debe quitarse miedos y timidez, centrar el estilo y apretar a su banda ÓSCAR CUBILLO Sábado, 9 junio 2018, 13:14

La cantautora trilingüe Izaro , vizcaína pero vecina donostiarra, a sus 24 años es la figura emergente más potente de la escena euskaldun (dejando al margen a tótems tipo Ken Zazpi y Gatibu). Arrastra mucha gente, sobre todo joven, y así rozó el lleno a 12 euros la entrada el viernes en el Sozial de Basauri. Dio un concierto de divulgación de su segundo disco, 'Eason', que ha paseado por los teatros principales vascos y que llevará hasta México.

Dijo que ya llevaban una veintena de conciertos con este disco. No obstante, debe mejorar muchos aspectos del directo Izaro Andrés Zelaieta (Mallabia, nochevieja de 1993). Días antes del estreno de 'Eason' en el Arriaga, nos reveló: «Este concierto me dará mucho miedo. Tengo mucho vértigo y soy un poco agorafóbica». Pues parece que no se ha despojado de los nervios: en Basauri tragaba saliva constantemente al hablar, que lo hizo y mucho (se alargó con las presentaciones, nos contó el día que se le antojó una palmera de coco y no encontraba ninguna…).

En total, en 97 minutos sólo cantó 15 canciones en quinteto poco engrasado y muy pulcro, aparentemente con escasa implicación en la interpretación, tosco en la base rítmica (el bajo y el batería parecían en un primer ensayo en el local), a menudo intercambiando los instrumentos, con el repertorio disperso estilísticamente y en orden mejorable, y destensando el ambiente con mil motivos: las chácharas, los cambios de instrumentos, los problemas con el pie de micro, los parones sin venir a cuento que tornaban todo insufriblemente moroso, la petición de coros y palmas al respetable (media docena de espectadores se marcharon antes de acabar, la cual no es una cifra peligrosa), etc.

Vulnerable, nerviosa y afectada sobre un escenario con poca luz, Izaro cantó bastante bien pero no se compenetró del todo con sus acompañantes (Iker Lauroba, a las guitarras). Se nota que ella es la estrella y los demás los músicos que le han contratado para apoyarla. La cita arrancó con sonido descompensado que echó a perder las dos primeras canciones ('Delirios' con sus falsetes forzados, la bonita 'De más' en la senda de Tulsa pero con una banda sin actitud), ya en euskera cantó mejor y alternó la autenticidad oscura de The National con el country comercial de Paula Rojo, y a la quinta alcanzó por fin la primera diana: el blues 'Devil', donde mejoró a Eilen Jewell y sonó más auténtica que Belako.

El quinteto al completo sobre la escena del Sozial. / Carlos Gª Azpiazu

Y es que Izaro apunta maneras, pero no las acaba de concretar en vivo. Aún es una figura endeble, reminiscente de la primera Anari, con la versatilidad de Neighbor, capaz de adaptarse al hippismo festivalero de The Lumineers (cuando se sentaron los cinco para tocar una), que remite tanto a Tulsa como a Julieta Venegas ('Tu escala de grises'), que supera a Maider en el folk y emula a Aiora Zea Mays en la ampulosidad vocal, y que alcanzó un par de indiscutibles dianas más por la parte postrera (su hit 'Eider', tan de cantautora femenina, y para abrir el bis el blues 'Koilarak'), hitos estos desperdigados como náufragos en el océano y difuminados entre la blandura de la banda y el propio desenfoque estilístico de la cantautora, basculante entre la miedosa introspección y la afectación de la alegría de 'La felicidad', quizá ideada pensando en el mercado del otro lado del charco.

Se nos ocurrió pensar que Izaro mejoraría mucho con una banda fija y ya existente apoyándole de modo fijo: ¿The Reverendos, que tienen teclado? ¿Audience, que dominan el sonido oscuro de la onda 'americana'? ¿Atom Rhumba, aunque a estos es difícil imaginarles en los temas más pop?