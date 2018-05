Festivales de verano, la nueva escapada La temporada de conciertos, abierta anoche por el masivo Primavera Sound de Barcelona, también ofrece citas alternativas La primera jornada del Primavera Sound arrancó ayer con aire hipster, fiel al estilo del festival. / EFE JOSU OLARTE Jueves, 31 mayo 2018, 02:35

Cada vez más gente plantea su tiempo de ocio o sus vacaciones en torno a los festivales al aire libre, convertidos en eventos masivos y en la principal forma de consumo musical en vivo. Con un índice de penetración comparable al de las grandes citas del fútbol, la industria de los macroconciertos arrancó anoche en Barcelona con el Primavera Sound, que presenta una programación liderada por Björk, Nick Cave y Arctic Monkeys, entre otros artistas de un cartel con 200 nombres. Incluido el de Amaia Romero, ganadora de OT e incorporación que ha generado polémica en un festival de aire hipster.

El Primavera abre una temporada saturada de citas y con la sensación de 'déjà vu' de buena parte de los carteles en España. Pese a todo, hay espacio para nuevas escapadas.

Black is Black Madrid, 22 y 23 de junio Música negra en el regenerado matadero

Un recomendable weekend de 'rhythm'n'soul' en el regenerado matadero madrileño para los amantes de la música negra. Su compatible cartel combina clásicos (Ronnie Spektor & The Ronettes, PP Arnold, Joe Bataan) con resurrecciones skataliticas (The Selecter y The Beat) revivalistas (Gaspar Royant, JP Bimeni & The Blackbelts) y bandas nacionales (Excitements, Anaut). Abono, 50 €; menores, 25 €.

Weekend Beach Málaga, del 4 al 7 de julio Mestizaje en la playa de Torre del Mar

La playa de Poniente de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, se postula por quinto año como una referencia en el mestizaje musical. Se trata de un evento sureño global y heterodoxo. Entre los 90 nombres que pasarán por sus cuatro escenarios caben lo mismo The Offspring que David Guetta, Bunbury, Wyclef Jean, Izal, Famima Haji, Jimmy Cliff, Alborosie, La Pegatina y Macaco. Abono, 100 €; entradas diarias, de 10 a 30 €.

Huercasa Country Segovia, del 6 al 8 de julio Americana enfamilia en Riaza

Es el único evento peninsular dedicado al country y el sonido americano. John Hyatt & The Goners, Steve Earle, The Cadillac Three, Jamie Wyatt, The Wild Horses & Friends, The Band of Heathens, Stephanie Quayle y Max Tyler actuarán en un ambiente familiar y rural que incluye clases de baile en línea, juegos para críos y barbacoas no carnívoras que por algo patrocina un grupo de productos vegetales. Abono, 60 €.

LAS FECHAS VASCAS Azkena Rock de Vitoria. 22 y 23 de junio con Joan Jett y Van Morrison de cabezas de cartel. Music Legends de Sondika. 29 y 30 de junio con Steve Winwood y Jeff Beck. Bilbao BBK Live. 12, 13 y 14 de junio con Florence and The Machine, Childish Gambino, The xx, Gorillaz y The Chemical Brothers. Mundaka Festival. 27, 28 y 29 de julio. Donostia Kutxa Kultur. 14 y 15 de septiembre.

Conciertos en salas de Camden Town, una referencia urbana El Desertfest de Londres se ha convertido en una referencia para los festivales urbanos. Dedicado al stoner rock, se celebra en Camden Town en salas próximas entre sí y de diferentes aforos: desde pequeños locales oscuros para cien personas como The Black Heart hasta increíbles auditorios como el antiguo teatro Koko, con una capacidad superior a los 1.000 espectadores.

Resurrection Fest Lugo, del 11 al 14 de julio Metal en el paraíso costero de Viveiro

Puede que los paraísos costeros no estén asociados al metal y el hardcore punk, pero el 'Resu' se ha convertido en el festival de referencia del ramo. Este año presenta uno de sus mejores planteles con leyendas como Kiss, Scorpions, Megadeth , Ministry, Paradise Lost y el ex Dead Kennedys Jello Biafra. Mas de 80.000 asistentes en la pasada edición y abonos con camping a 150 €.

Festival de Ortigueira A Coruña, del 12 al 15 de julio Conciertos gratuitos en la meca del folk

Cuarenta años cumple el histórico festival internacional del mundo celta. Los fundacionales Milladoiro y Carlos Nuñez avalan su aún incompleta parrilla musical gratuita que incluye también a Kila, Yves Lambert Project, Rubén Alba y Os D'abaixo Obradoiros. Exposiciones y feria artesana convierten la localidad coruñesa en un tradicional destino folkie en la temporada de música al aire libre.

Pirineos Sur Huesca del 13 al 31 de julio Cumbre de la música étnica en el valle de Tena

Entre el escenario flotante de Lanuza y el entorno pirenaico de Sallent de Gallego bascula desde hace ya 27 años el décano de los festivales de world music en España. Rubén Blades, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Sean Kuti y Tote King son reclamos de su vibrante cartel. El abono cuesta 100 euros y las entradas diarias, de 10 a 30. Hay conciertos gratuitos. Uno de cada tres asistentes suele ser vasco.

Motorbeach Asturias, del 19 al 22 de julio Gasolina y salitre se funden en la playa de la Espasa

Surf, motos custom, acampada libre y mucho rock & roll son los ejes de este amable y familiar festival en la costa asturiana que este año trae a Slade, Wilko Johnson, Imperial State Electric y The Godfathers, entre otros. Hay premios al surf car más molón y carreras en su circuito en forma de donut. Abono, 48 €.

Rototom Sunsplash Castellón, del 16 al 22 de agosto Semana jamaicana en Benicàssim

Este festival de ritmos jamaicanos (ska, rock steady, reggae dancehall, dub ) presenta a Sly & Robbie, Yellowman y J Osbourne, Skatalites, Julian Marley, Jimmy Cliff, Orishas y Ben Harper. Promueve la ecología y una jugosa gastronomía.