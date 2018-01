Fallece Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries, a los 46 años 00:30 Dolores O'Riordan. / Josep Lago (Afp) Era la voz y líder de la banda irlandesa, que alcanzó el éxito en los noventa con el tema 'Zombie' COLPISA / AGENCIAS Madrid Lunes, 15 enero 2018, 20:18

Dolores O'Riordan, la cantante de la banda irlandesa The Cranberries, ha fallecido este lunes a los 46 años de edad en Londres, según ha informado su agencia de publicidad, Lindsey Holmes Publicity, en un comunicado. La formación que lideraba alcanzó el éxito a principios de los noventa con la canción 'Zombie'.

La nota de la agencia señala que la artista ha muerto "súbitamente" en la capital del Reino Unido, donde se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación". En la nota de prensa, su representante ha señalado que no hay más información disponible por el momento. "Los miembros de su familia están desolados y piden privacidad en este momento tan difícil", ha añadido.

The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como 'Zombie', 'Dreams' o 'Linger', y llegaron a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Tras disolverse en 2002 y después de que sus miembros emprendieran varios proyectos en solitario -la cantante probó suerte en solitario con dos álbumes, 'Are You Listening?' (2007) y 'No Baggage' (2009)- la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum 'Roses'. El pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico 'Something Else', en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.

Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O'Riordan, que fueron una constante a lo largo de su carrera.

La banda se formó en 1990, cuando O'Riordan conoció a Noel Hogan (guitarra), su hermano Mike Hogan (bajo), Fergal Lawler (batería) y apenas dos años más tarde lograban firmar con el sello Island Records. En 1993, publicaron su primer álbum 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?', fusionando el pop-rock tradicional inglés de finales de los ochenta con el folk irlandés.

Después de una exitosa gira en EE UU como teloneros de Suede, la formación lograría vender 8 millones de discos de este primer larga duración. El salto a la fama llegó un año más tarde, con la publicación de 'No Need to Argue', que albergaba en su interior dos de los grandes éxitos del grupo: 'Zombie' y 'Empty'. Logró poner en circulación 16,7 millones de copias.