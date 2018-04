Estreno mundial de La Pegatina en Bilbao El líder Adriá Salas, un simpático grandullón. / CARLOS Gª AZPIAZU El noneto catalán de mestizaje positivista abrió en un Kafe Antzokia mixto, juvenil, enfebrecido, cantarín y agotado con dos meses de antelación la gira internacional de su sexto disco oficial, 'Ahora o nunca' ÓSCAR CUBILLO Jueves, 12 abril 2018, 18:54

Simpáticos, positivistas y manonegristas empero no cargantes, los catalanes La Pegatina (Montcada i Reixac, Barcelona, 2003), arrancaron en Bilbao la gira mundial de su sexto disco oficial, 'Ahora o nunca' (Warner, 18), producido por el argentino Rafa Arcaute, «ganador de 14 Latin Grammy por su trabajo con Calle 13 y Residente, entre otros artistas», subraya la promoción del sello. Se trata de álbum más urbano y maduro y menos fusionero y festero, que lo sepan. El pistoletazo de salida de su tour universal lo dieron el miércoles en el Kafe Antzokia, que había agotado las entradas, alcanzado el 'sold out' como se dice ahora, con dos meses de antelación. Y lo de esa noche fue un fiestón, una verbena pulcra y pre-estival con mucha juventud contenta y participativa: palmas a la que salta, coros lololó para subrayar la felicidad del instante y las melodías de las canciones, brincos, bailes y viajes a la barra, más los coros comunales en los estribillos y en las letras enteras en los que destacaban las chicas con sus gargantas agudas. Desde el público, eso sonaba igual que un macroconcierto de un ídolo de adolescentes, oigan.

Casi dos horas, 113 minutos abiertos y cerrados con sendas explosiones de confeti, estuvieron en escena para tocar unas 32 canciones los nueve pegatineros: dos vientos, dos percusiones, dos guitarras, bajo, acordeón, teclas, y al menos tres de ellos a la voz principal cambiante. Dibujaron coreografías diversas, dinámicas y populares (todos delante, los metales subidos en varios pedestales variables, los metales creando un puente bajo el que pasaban en fila sus camaradas…), derrocharon energía (aunque empezaron superenergéticos y contagioso, luego durante el largo ecuador dosificaron fuerzas en lentos desde los movimientos hasta la música, y por el epílogo dieron otro arreón para dejar buen recuerdo), y en general cursaron descendentes porque el sonido empeoró una miajita (arriba al principio distinguíamos las letras y luego no), la calidad de las composiciones se diluyó (en favor de más lentos de pop global latino, como los de su novedad) y por la mera pérdida de fuerza en la primera cita de su gira mundial (de hecho en la foto de despedida sólo saludaron ocho miembros, faltando el noveno, el alto líder Adriá Salas, que toda la velanda le notamos flojo de forma y torpe en la danza, quizá enfermo).

El concierto estuvo muy bien y, lo dicho, fue un derroche de energía juvenil y veraniega y pelín tribal, un crisol de ritmos globales y manonegristas, una olla mestiza con constantes éxtasis e ingredientes de todo el mundo: morunos, tropicales (no solo ska y reggae), balcánicos y hasta flamenco-rumberos. La Pegatina abrieron rompiendo la pana, extrayendo coros inmediatos y felices de la jovezna e ilusionada audiencia: 'Heridas de guerra' cantada a machamartillo, 'Y volar' desbordando alegría, 'Miranda' superando a El Kanka y tantos otros, 'El curandero' en plan Joxe Ripiau y sacando al centro de la escena a un pipa (técnico de sonido) a bailar de modo espectacular…

La fiesta seguía arriba y abajo, en escena se sucedían las coreografías de los nueve componentes, el ska-rock superaba a los recios Vendetta ('La voisine'), había saltos y lololós futboleros del público vasco ('La ciudad de los gatos negros'), los músicos catalanes se ponían balcánicos a lo Kusturica ('No som d'aqui') o rumberos tipo Ojos de Brujo ('Olivia'), y remitían a Mano Negra ('Ni chicha ni limoná'), a Toy Dolls ('Stand & Fight')… Y se llegó a la destensión mediante lentos recogidos ('Amantes de lo ajeno'), rollo Manu Chao ('Y se fue'), ska suave tipo Toasters ('Mama'), más momentos para respirar ('Oh Madame'), el latino 'Quizá, quizá, quizá' coreado por la juventud en pleno, rollo bailongo ('Gat rumberu')…

Los nueve pegatineros en una pose con truco. / CARLOS Gª AZPIAZU

Y ya hasta el final alternaron ramalazos movedores (el manonegrista 'Qué bonito es el amor' -donde bailaba hasta un espectador con muletas-, el fiestón con 'Muérdeme', la declaración de 'Como explicarte' que me gustas tú…), con recursos más atemperados ('Solo yo' y su guiño coral en plan Mumford & Sons o los colombianos Morat, ambiente playero con 'La tempestad' -ambas del nuevo disco, y las dos coreadas, por lo que dijo tras la tempestuosa Adriá: «Os sabéis todas, se nota que habéis hecho los deberes»-, buenismo vía Melendi en 'Alosque', rollo moruno en 'Ahora o nunca'…).

Pero, por supuesto, se guardaron las fuerzas para la traca final con la italianada vacilona 'Mamma mia' y el adiós con 'Una mirada', antes del bis doble abierto con la graciosa y generacional 'Maricarmen' (esa que preconiza: «Maricarmen, Maricarmen, tu hijo está en el after hours / tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las raves») y 'Lloverá y yo veré' (cuando el acordonista hizo un calvo, o sea enseñó el culo, antes de la segunda explosión de confeti y de que saludaran ochos de ellos, sin el líder Adriá; «qué raroooo», sospechó el expero Azpiazu).