«Para ser una estrella hay que tener mucha pasta» El sexteto que grabó el disco, con Íñigo el primero por la izquierda. / JUXE The Northagirres, grupo guipuzcoano marcado por el rock de Burning y Neil Young, estrena mañana domingo en Bilbao su tercer disco, 'Corte fino', disponible en vinilo ÓSCAR CUBILLO Sábado, 2 junio 2018, 01:48

Tiene buena prensa este quinteto de Urretxu que por fin empieza a responder a las altas expectativas que genera en su reciente tercer disco, 'Corte fino'. «Poco nos queda del country y nada del folk», nos comenta el líder, el guitarrista y vocalista Íñigo Agirrebalzategi, sobre un trabajo de 23 minutos con rock americanizado y guitarrero vinculable con Neil Young, los Stones más electroacústicos, los Burning menos barriobajeros y los legendarios Proscritos oscenses, a los que no parecen conocer.

Sobre su génesis, informa Íñigo: «La banda se creó en Urretxu en 2012 con la intención de sacar adelante unas cuantas canciones que yo tenía en mente. Uri y yo veníamos de la disolución de The Hot Dogs!, y Borja y Aitor, que siempre han estado metidos en bandas como Painful o Supertrooper, llevaban tiempo sin hacer nada en especial. Arrancamos como cuarteto, pasamos a quinteto con tres guitarras cuando se sumó Iker, y de ahí saltamos a sexteto con teclados con Ana (hermana de Íñigo). Y, hasta nueva orden, hemos vuelto al quinteto con dos guitarras sin la participación de Iker», por motivos laborables.

Los 'Northas' han dado un gran salto, se han asentado y ni divagan ni se pierden en este tercer cancionero, 'Corte fino'. Lo presentarán mañana domingo en Bilbao (Crazy Horse, 13 h, 5 €) y, aprovechando la ocasión, departimos con el roquero de verdad Íñigo Agirrebalzategi.

- ¿A qué aspiráis con el grupo? Me da la sensación de que a pasarlo bien en concierto, a tocar un viernes y a estirar la juerga hasta el domingo. ¿Me equivoco?

- Pues sí, te equivocas. Aspiramos a hacer las mejores canciones posibles, de la mejor manera posible, y para el mayor número de gente posible con el fin de satisfacerles a ellos y por supuesto, a nosotros mismos. Somos muy autoexigentes. De todas formas, dudo que me hayas visto muchos domingos, aunque el comentario te adorne la pregunta, ¿me equivoco?

- Yo nunca salgo y sólo te veo en conciertos, a veces tú también como espectador. Lo de estirar la juerga me lo dijiste tú un día que te requerí por alguna duda profesional. Sigamos. Sois de Urretxu. ¿Eso es tan aburrido como hace semanas dijo, en broma supongo, Juan Holmes de Discípulos de Dionisos, durante un bolo en la Nave 9?

- Urretxu y Zumárraga, que son dos en uno, suman aproximadamente 20.000 habitantes. Tenemos nuestros bares de rock and roll, el Motz y el Hankie, Hankie, nuestra zona de pintxos... Y cuando quieres ver caras nuevas, evidentemente, coges el coche y te vas. Por otro lado también te diría que el hecho de tener una agenda repleta de actos donde poder elegir semana tras semana, me puede llegar a aburrir igualmente. Lo aburrido o lo divertido lo llevamos cada uno dentro. Yo como mejor me lo paso es haciendo el gilipollas con quien me inspira a hacerlo. Sea en un pueblo, en una ciudad, o en un bar de carretera.

- ¿Qué tiene que tener en vuestra opinión una estrella del rock?

Una estrella de lo que sea lo que tiene que tener es mucha pasta para serlo. Personalmente no conozco ninguna. Y en este mundillo underground en el que nos movemos, creo que hay más aspirantes a estrellita fuera de los escenarios que dentro. ¡Y encima sin tener ni idea de hacer música! Tiene su mérito, la verdad.

- ¿Qué estrellas del rock habéis tenido en vuestra vida? Empiezo yo con las mías: Elvis, Loquillo, Bruce, Status Quo…

- Malcolm Young, Arconada y Sue Ellen Ewing. ¡La Suellen de 'Dallas'! ¡Y no me digas que no eran rock!

- Sobre los dos primeros puedo convenir contigo. Sobre ella, no sé, no veía la televisión, y menos esa serie. ¿Cuánto os influyen Burning? ¿Os atrae más su nuevo sonido más campero, country?

- Hay muy pocas bandas que cantando en castellano me hayan marcado en algún momento. Básicamente Loquillo y Trogloditas, Burning y NCC. Dado el estilo musical de los 'Northas', supongo que los tengo interiorizados y que es normal que me hayan influido en la manera de tratar las melodías y las letras. Pero también te diré que hace años que no pincho un disco suyo.

- ¿Conoces a los Proscritos, esos de Binefar, Huesca, que hacían versiones de los Stones country?

- No tengo el placer de conocerlos. Les daré una escucha aunque tampoco me atrae demasiado un grupo que se dedique plenamente a hacer todo versiones.

- Te animo a hacerlo, pero he planteado mal la pregunta: tocaban originales, sólo que se marcaron alguna versión muy lograda del 'Dead Flowers / Flores muertas' de los Rolling. También os mola Neil Young, se nota. ¿Hay algunos más a quienes os gustaría pareceros, sin ánimo de copiarles?

- Querer parecerse sin copiar. Glups… La pregunta chirría por los cuatro costados. Hace mucho que dejé de querer parecerme a nadie. Si en alguna faceta me siento pleno, coherente y con la capacidad de hacer lo que me dé la gana, es precisamente en la faceta musical. Y eso se consigue cuando aprendes a valorarte a ti mismo, sin necesidad de comparaciones. Mamé lo que tenía que mamar, lo asimilé, lo interioricé y aquí estamos.

- Y no me parece que estéis mal, ¿eh?

Y si a lo que te refieres es a mi parecido físico con Neil Young, pues bueno: nací con esta percha y no me pienso cortar el pelo.

- Ja, ja… ¿De qué van las letras de los Northagirres? ¿Queréis contar historias?

- Las letras hablan de perder, de ganar, de que te la sude cualquiera de las dos posibilidades anteriores o de que te importen hasta el dolor. Yo es que, a veces, soy géminis. Las canciones hablan de la vida y cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Escribo las letras intentando no ser demasiado explicito, para que cada cual las pueda llevar a su terreno.

- ¿Qué películas has visto últimamente que te gusten?

- Apenas veo cine. No estoy nada al día de los últimos estrenos. Y no es por snobismo, simplemente que no me centro y he perdido la costumbre. Pero si me preguntas por mi película favorita te diré que es 'Dos hombres y un destino'

- Ya, una de Paul Newman y de Robert Redford en el Oeste. Si la he visto no me acuerdo. ¿De dónde sale vuestro nombre, The Northagirres?

- El porqué lo elegimos es algo que yo también me suelo preguntar. No es de los nombres fáciles, pero bueno. Sonaba fronterizo, al menos eso pensaba yo, y por aquel entonces nos había dado bastante fuerte por el rock and roll más country, incluso por cosas más folk... En realidad es un juego de palabras con Iparragirre, el antiguo bardo urretxuarra.

- ¿Cómo será el bolo del domingo en el Crazy Horse (13 h, 5 €)? Tocáis mucho por aquí.

- Cierto es que los últimos años nos hemos dejado ver mucho por Bilbo, pero es que nos tratáis muy bien. ¡Y nos volvéis a llamar! Esta vez volvemos con un repertorio más redondeado. Hemos rescatado algunas antiguas canciones dándoles otro brío, hemos preparado nuevas versiones. Debes sumar esto a todo lo que te hayan contado.

- Ya os he visto un par de veces, pero un par de cachos.

- Y además llegaremos con una rodaja de vinilo bajo el brazo. 'Corte fino' se llama. Te va a gustar, estoy seguro.

- Sí, el disco me recuerda a los Proscritos. Y está bien producido. Cuenta algo tú de él.

- 'Corte fino' es nuestro tercer disco y en diciembre de 2017 entramos a grabarlo en GuitarTown, en Muriedas, Cantabria, con Hendrik Roever (el líder de Los Deltonos) a los mandos. Lo hemos editado con Folc Records en vinilo y CD. Seis temas de rock and roll vibrante y emocionante, con diferentes matices, pero rock and roll. Ya poco nos queda del country y nada del folk. Podrían haber sido más canciones porque algunas quedaron en el camino, aunque no hubieran sido tan buenas como estas. La gente cuando lo escucha se queda con las ganas y yo me digo 'buen trabajo'. Lo hemos puesto a un precio muy módico, por cierto.

- Sí, son 23 minutos. Yo no hago más que volverlo a ponerlo cuando se acaba. ¿Por qué ese título de 'Corte fino'?

- Esta extraído de la primera canción, 'La vez'. Es una letra que habla sobre coger la vez para que te decapiten, por lo que la frase adoptaría un tono un tanto provocador: «oiga, corte fino, no se vaya usted a manchar». Por otro lado nos gustó por su doble sentido si convertimos 'corte' en sustantivo, refiriéndonos a una rodaja de vinilo, por ejemplo.

- Ya. ¿Por qué tenéis tan buena prensa?

- Pues porque somos buenos.

- Yo en directo os he visto siempre irregulares, a veces dispersos. Lográis tener al rock entre las manos a base de buenas guitarras, pero se os ha escapado. Al menos las dos veces que os he visto.

- Míratelo. A no ser que nos vieras un domingo de esos y yo no me acuerde.