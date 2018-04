'Escuela de blues' con Catfish Delante el guitarra Matt Long, detrás su padre el teclista Paul Long / ANDER MARTÍN El cuarteto intergeneracional inglés de blues-rock llegó más allá del rollo hostelero este lunes en La Nube, bar guay donde espoleó y emocionó a medio centenar de melómanos ÓSCAR CUBILLO Martes, 10 abril 2018, 17:12

Tras aparecer en prensa por una de esas desafortunadas casualidades de la vida como también lo son los accidentes (una pelea inesperada entre dos cuadrillas calés), el Café Teatro La Nube de Santutxu retomó su cotidiana apacibilidad el lunes con el guapo concierto del cuarteto inglés de blues-rock Catfish, cuya alineación junta a músicos de dos generaciones: guitarrista y bajista de 24 y 23 años respectivamente, y teclista y baterista de 60 y 59, según nos contó Iñaki, de Atomic Producciones, empresa que lleva el sonido de la sala y que le ha aportado una luminosidad extra que antes se echaba de menos en La Nube, no solo por los fotógrafos.

Ante medio centenar de melómanos expectantes que siguieron el show contentos y que salieron satisfechos del local, Catfish tocaron 13 canciones en 98 minutos. Seis fueron versiones, pero llevadas a su terreno de blues-rock modernista (sobre todo 'Breaking Up Somebody's Home' de Albert King, versión que contorsionaron, dramatizaron e infiltraron guiños a Led Zeppelin) con vozarrón soul a cargo del guitarrista Matt Long, un jovezno risueño, craso y barbado tan entusiasta que al siempre feliz de la vida Raúl El Guapo le recordó al actor Jack Black en la película 'Escuela de rock'; «¡es que son iguales!», afirmó.

El caso es que Catfish trascendieron del blues hostelero, no pecaron de alargar los solos (y eso que hubo un par de efectistas y sinceros punteos larguísimos de Matt que rebosaron emoción y recibieron ovaciones y aullidos del público), sonaron muy actuales a pesar de poseer cierto sustrato setentero y progresivo (poso evidente cuando cantó dos o tres veces el teclista Paul Long (¡el padre de Matt!; ah, la señora que atendía el merchandising debía de ser la madre y esposa, y además manager del combo: Fiona); también en ciertos desarrollos de composiciones en plan suite sinfónica que es lo que sucedió en 'Broken Man', título de su nuevo CD, pieza que hasta coló coros a lo Rich Robinson Brotherhood y lapsos progresivos vía EL&P; o en el homenaje al Rey del Blues BB King 'When BB Sings The Blues'), y lograron la interconexión con el presto respetable (le extraían aplausos a mitad de ciertas canciones, les hacía corear e incluso el craso hacha lo atravesó punteando hasta subirse al primer piso de La Nube; momento en que nos dimos la vuelta y vimos en la tele que el Athletic estaba ganando fuerza de casa al Villarreal, ¡aúpa!).

El público cantando, de izquierda a derecha Raúl, David, Javi, Edu y Rick. / JUAN GÓMEZ

El orondo Matthew usó dos guitarras: una finísima B. C. Rich (la marca nos la chivó Ricky, el barbado amigo de Raúl) y una Stratocaster (para las dos piezas originales más puretas y texanas: 'Leading Me On' y la novedosa 'Break Me Down', ésta tan contemporánea que remitió a Lenny Kravitz y muy ovacionada), y con ellas dos proyectó un poderío guitarrístico similar a Joe Bonamassa. No en vano, al menos cinco de las versiones también las suele tocar el neoyorquino, hemos visto ahora en Google, a saber: el 'Going Down' de Don Nix del bis (lisérgico les quedó a los británicos), el mentado y a su bola 'Breaking Up Somebody's Home' de Albert King, el 'So Many Roads' de Otis Rush (que Catfish recrearon con el manto soul de Procul Harum y con punteos en la onda de Eric Clapton, Gary Moore y Fleetwood Mac, que se note el pasaporte), el 'Never Make A Move Too Soon' de BB King (aquí sonaron fluidos como Steve Winwood, que ojalá se lo monte la mitad de bien que Catfish en La Nube este verano en el Music Legends Fest de Sondika), y el 'Man Of Many Words' de Buddy Guay (huy, se nos ha escapado una errata de las que mejoran los textos al citar al gran Buddy Guy).

Aparte, los Catfish de Sussex nos suministraron boogie rock certero ('Hit The Ground Running'), asimilaron el espesor del blues de Chicago como haría Gary Moore retrotrayéndose al British Boom de los 60 ('Never Go Back'), se pusieron souleros pero fornidos en plan Eddie Floyd ('Better Days'; «una canción alegre, solo tenemos una, somos una banda de blues», ironizó el orondo Matt al presentarla), y hollaron la cima con 'Make It Rain', un tema de Foy Vance hecho famoso por Ed Sheeran y que en Santutxu coló un extensísimo punteo de Matt donde su rasgueo descendió a límites casi inaudibles (qué respeto y atención la del público habitual de La Nube) hasta romper con electricidad torrencial entre tormentas de ovaciones.

Así cerraron su gira española de seis días seguidos sin descanso: Maliaño, Plasencia, Zaragoza, Arrabal de Portillo, Vigo y Bilbao. Al salir del bar camino del metro, Raúl felicitó al hacha Matt, le exigió que volvieran, y el inglés le respondió que fijo que lo harían. Ojalá.