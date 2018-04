Los duelos al sol de Pájaro Andrés Herrera Ruiz en uno de sus discursos. / CARLOS Gª AZPIAZU Quinta vez que actuaba en el Satélite T el personaje sevillano Andrés Herrera Ruiz, quien en sexteto con tres guitarras y una trompeta dio un concierto de spaghetti surf and roll andalusí ora expectante ora en gradación ÓSCAR CUBILLO Sábado, 21 abril 2018, 16:19

Según las cuentas de Rubén Zulueta, el encargado del bar roquero Satélite T, el sevillano Pájaro actuó este viernes por quinta vez en el local deustoarra, desde se congregaron unas 150 personas, con gran presencia de las mujeres. Patrocinado por el ciclo San Miguel Music Explorers, Andrés Herrera Ruiz (ex guitarrista de Pata Negra, Silvio, Kiko Veneno, No Me Pises Que Llevo Chanclas, etc.) arribó para estrenar su tercer disco a su nombre, 'Gran poder' capitaneando a un sexteto con tres guitarras eléctricas, una trompeta pasional –influencia de su bagaje cofrade-, un baterista que zumbaba a los timbales sin remilgos y un bajista parecido a Jesucristo y a quien así presentó.

Elegantes con camisas de lunares, de flamencos en vuelo (los pájaros, sí), de amebas y de chorreras (ésta el líder), la tropa andaluza dio un intenso y duelista concierto de rock and roll españolizado (no solo por los dos o tres reflejos de Gabinete Caligari) de 98 minutos para 17 piezas casi siempre en gradación, aunque no tan ascendentes los bastantes instrumentales de spaghetti western, tan sostenidos y expectantes ellos como en el trance previo a desenfundar las pistolas bajo la luminosidad de una sol reverberante y despiadado. Fueron instrumentales con títulos como 'Corre, chacal, corre' (el inaugural tarantiniano), 'Santa Leone' (que hace honor a su apellido, por el cineasta italiano Sergio Leone, y dotado de un intenso solo del trompetista craso, barbado y con gafas, un trasunto físico del cineasta bilbaíno Alex de la Iglesia), 'Costa Ballena' (quizá lo mejor de la sesión, un híbrido entre Los Coronas surferos y unos Man Or Astroman? orgánicos), o la apertura del bis con 'Apocalipsis' (templando el rock e intercalando una frase de Pájaro, que decía: «dispara, no falles, no seas cruel, no falles»).

Pero el viernes en el Satélite T no hubo sólo guapos instrumentales, y es que un parlanchín como Andrés Herrera Ruiz no puede callar ni en las introducciones de las canciones, plagadas de filosofía participar: nos halagó declarándose contento por regresar «a una de las tierras benditas que más nos gustan, sois los más guapos», sostuvo que «nunca hay que pedir perdón si hay razón», afirmó que tiene 55 años y se lo ha pasado estupendamente y que le quedan otros 55 en los que se lo va a pasar mejor, soslayó ciertas referencias republicanas que le pusieron en bandeja algunos espectadores y se manejó con más soltura al referirse a las drogas (le pasaron un petardo y dijo: «con permiso de la libertad, le voy a dar una calada a un porro»), intentó sublimar el significado de los aplausos yéndose un poco el santo al cielo y se declaró bético (aseguró que era el único del grupo, pero resultó que Candela, el bajista Jesucristo, también lo es).

El trompetista parecido a Álex de la Iglesia, el bajista a Jesucristo… / CARLOS Gª AZPIAZU

De las canciones con letra la menos interesante, por temática y ritmo, fue 'Los callados', que remitió al Paco Ibáñez más pesadamente reivindicativo (moló la trompeta soplando como Calexico). Las demás canciones con texto estuvieron todas muy bien y casi todas si no todas apostaron por la gradación (cursaron más crecientes que los instrumentales contenidos, recuerden), y a menudo estuvieron prolongadas con desarrollos a tres guitarras propios del rock sudista a lo Danny & The Champions Of The World.

Entre estas canciones estuvieron 'Rayo Mortal' (a lo Gabinete Caligari y con deje a lo Dogo y Los Mercenarios, sevillanos estos), 'Sagrario y Sacramento' (de lo más granado de la velada y con similar dominio del vocabulario católico que el granadino Lapido), 'Tres pasos hacia el cielo' (un cruce surf entre el Dúo Dinámico primerizo y el adorado Silvio), 'Perche' (una italianada enamorada que empezó en plan Silvio y acabó como el rosario de Tonino Carotone), 'Bajo el sol de media noche' (una que dedicó a Elvis Presleys –sí, pluralizó su apellido-, con coros vía el primer Loquillo, otro de los temas más destacados del repertorio), 'Luces rojas' (con la batería redoblante y una coda instrumental climática y trágica consignada en el setlist bajo el título de 'Final'), 'Yo fui Johnny Thunders' (boogie con la invocación «bailad, malditos, bailad»), 'El tabernario' (psychobilly con cuenta atrás), 'TLP' (la única en inglés, un psychobilly en plan los Coyotes y con otra larga e intensa prolongación guitarrera) y el adiós con su versión del 'A galopar' de Rafael Alberti / Paco Ibáñez, coreada por el centenar y medio de espectadores y con dos espontáneos subidos a escena para cantar por uno de los micrófonos.

Estuvo muy bien el show del Pájaro aunque al salir nos cruzamos con Raúl El Guapo y nos contó que no era la mejor vez que le había visto. Reconoció que el conciertos del viernes estuvo mejor que su debut en Bilbao en el Kafe Antzokia con entrada libre pero poca gente («¡estábamos 15 personas y yo era una de ellas!»; pues La Reina y yo éramos otros espectadores ese jueves 21 de febrero de 2013), y evocó como la mejor ocasión que ha disfrutado a Pájaro una en Madrid, en la sala El Sol, con sección de metal, Julián Maeso a los teclados… Y nos contó que prolongaría la noche viendo a Leone en La Triangu de Sopelana, a un combo madrileño que lleva un rollo similar a Pájaro. Azpiazu y el que suscribe nos acercamos a ver un poco de los bluseros de Leioa Travellin' Brothers estrenando disco en el caluroso y agotado Kafe Antzokia.