Doctor Deseo apuestan por el baile y el feminismo en su nuevo lanzamiento BORJA AGUDO En una rueda de prensa albergada en el Kafe Antzokia y colmada de periodistas, fotógrafos, fans y amigos, el líder de Doctor Deseo Francis Díaz llevó la voz cantante ÓSCAR CUBILLO Viernes, 13 abril 2018, 00:21

El grupo bilbaíno Doctor Deseo, que supera de largo los 30 años de carrera, ha editado su nuevo artefacto, titulado 'La fuerza de la fragilidad-Palabras ante el espejo' (Baga-Biga). Es un producto triple que amalgama un libro con las letras de todas sus canciones (así se paga menos IVA), un DVD (recupera tres colaboraciones en directo con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y agrega el videoclip de la reciente canción 'Adiós'), más el CD normal con 8 cortes inéditos que intentan alear el rock guitarrero con las bases sintéticas bailongas (y también se ofrecen como bonus tracks las adaptaciones sinfónicas).

En una rueda de prensa albergada en el Kafe Antzokia y colmada de periodistas, fotógrafos, fans y amigos, el líder de Doctor Deseo Francis Díaz llevó la voz cantante y soltó un veloz y ágil discurso armado con orgullo barriero, ternurismo, demagogia (contra los poderosos, sin identificarlos), resignación para con la especie humana, el rechazo de «la competencia salvaje, del cazador, la guerra, la violencia » y de la consabida «sociedad patriarcal», el reconocimiento de su ateísmo («no tenemos un relato de cielo ni de reencarnaciones, solo tenemos la vida, aunque sea una mierda») y apuesta por el feminismo («en cuanto a la política, uno solo puede confiar en las mujeres y los jubilados», sentenció).

No en vano, la portada rectangular del librodisco es muy feminista y circense. «Estas dos mujeres acróbatas muestran la fuerza necesaria para sujetar a alguien de la boca y para desafiar la gravedad. Es la fuerza más bella, un nuevo paradigma para transformar el mundo», dilucidó Díaz.

Francis informó que la idea y el sentimiento de 'La fuerza de la fragilidad' brotó de la pérdida de un ser querido, «pero no para lamentarse, sino para sacar fuerza». Los textos de las nuevas canciones, plagados de antítesis y de sentimentalismo y buenismo («mi madre dice que lo primero es ser buena persona, lo demás se va colocando encima», zanjó el cantante), cuelan ciertas referencias clásicas españolas (Quevedo, Manrique) y han emergido del análisis de que «ocultar que somos personas frágiles, pequeñas e inseguras ha generado monstruos, lo cual se demuestra en la brutalidad tanto del poder como del macho dominante que es capaz de hacer cualquier barbaridad y que todos sabemos que es gente muy insegura. De aquí surgen las letras».

Sin embargo, la música pretende ser una celebración de la vida que, «de cachondeo», el grupo coloca entre el Ricky Martin de 'Living la vida loca' y el Nietzsche de 'Así habló Zaratustra'. Para lograr tal celebración el repertorio se ha enfocado al baile «desde las canciones más lentas, como 'Adiós', que no deja de ser un vals para bailar agarrado, hasta la música de rock and roll de garaje y guitarras bestias, con estribillos contagiosos, derivándola a una música dance más contemporánea. Aunamos la energía de las guitarras y la intensidad del rock and roll de siempre con la música dance y hemos cogido elementos diferentes, como del electroswing, del dub step o del house».

El resultado final parece tan plano y lineal como es habitual en el sexteto bilbaíno. El saxofonista de jazz Joe González pierde protagonismo en el grupo y lo sintético y dance no pasa de arreglo de fondo, sin imponerse. El sábado Doctor Deseo arrancan su gira en Durango (Plateruena, 22 h, 18-21€), y presentarán este 'La fuerza de la fragilidad' a lo largo de una treintena de conciertos que prometen «intensos, que empezarán casi como los Ramones. Va a haber candela».