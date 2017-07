Diversión y baile con MFC Chicken y Sister Cookie Componentes del grupo MFC Chicken / ZIG CRISCUOLO Se han asociado en una gira conjunta que promete echar chispas de saxofóny mañana marcarán el ritmo en el Kafe Antzokia ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 12 julio 2017, 19:30

A modo de entente británica, los divertidísimos, elegantísimos, bailongos e imbatibles en directo MFC Chicken se han asociado con la afrovocalista Sister Cookie para una gira conjunta que promete echar chispas de saxofón honky tonk y hacer sudar y mover el esqueleto al son que marquen mañana jueves en Bilbao (Kafe Antzokia, 21.00 h, 18 €), en competencia directa con el Festival de Blues de Getxo.

Sister Cookie, apodo traducible por Hermana Galletita, es de Londres y está abonada al rhythm and blues, el rock and roll y el soul antañones en la estela de Big Mama Thornton y Etta James. La pudimos ver con la garganta perjudicada en el mismo Kafe Antzokia, pero seguro que ahora lava su imagen poniendo la voz al frente de sus convecinos MFC Chicken, que vendrán encabezados por su saxofonista y vocalista repeinado, gafapasta y canadiense Spencer Evoy, en su día expulsado de Inglaterra porque se le agotó el visado.

Bien vestidos

MFC Chicken suelen salir a escena bien vestidos, como antes era norma en los músicos de jazz. No obstante, el atildado Spencer denunciaba en una visita anterior: «Creo que en estos días por todo el mundo los músicos de jazz no se visten tan maqueados como antes. Tratar de mantener las cosas demasiado informales sobre el escenario es un error. No puedes vestir sin más una camisa desabrochada con pantalones vaqueros y un sombrero de ala, a menos que pretendas parecerte a una pesadilla de los 90».

Y sobre su estilo al saxofón, Evoy se declara alejado de los virtuosismos: «Me gusta el rhythm and blues de los años 50 con influencia del jazz, y me gustan intérpretes como Sam ‘The Man’ Taylor, Red Prysock y Plas Johnson, a los que seguro podrías considerar jazzistas. Pero no escucho mucho free jazz ni bop, prefiero el material que tiene más estructura y un ritmo sólido».