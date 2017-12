Una decena de grupos punk homenajea hoy en Bilbao a los líderes de Eskorbuto en el 25 aniversario de su muerte imagen de archivo del grupo 'Eskorbuto'. / EL CORREO Los ingresos del concierto 'Más allá del cementerio' se destinarán a instalar un monumento en Santurtzi a Iosu Expósito y Juanma Suárez JOSU OLARTE Sábado, 23 diciembre 2017, 01:10

Parafraseando su mejor canción 'Cerebros Destruidos', hace 25 años que «como una maldición» cayeron rendidos los cuerpos de Iosu Expósito y Juanma 'Jualma' Suárez , guitarrista, bajista y cantantes ambos del auodestructivo, ácrata, antitodo y también entrañable grupo punk Eskorbuto.

Mitificados globalmente (basta un paseo por Internet para comprobarlo) su turbulenta trayectoria (1980-92) sigue siendo objeto de revisiones, biografías, reediciones y homenajes. El más coral y trasversal que se recuerda de titula 'Mas allá del cementerio' y se celebra esta noche en la bilbaína sala Santana 27 (19.30 h 12/15 €) con la participación de una decenas de bandas locales de punk vinculadas «de alguna y otra manera» con el trío de Santurtzi.

Liderada por su único miembro vivo, el batería Pako Galán , que a diferencia de sus compañeros se llevo una vida menos terminal (trabajaba en Altos Hornos) y no cayó en las drogas, la alineación del homenaje ha quedado integrada por un elenco intergeneracional de bandas como los reactivados veteranos del punk barakaldés 'Distorsión', los herederos noventeros y también santurtziarras 'Subversión X', los bilbaínos 'Radiocrimen' y 'Rat Zinger', 'Radikal Hardcore' (Basauri) , la banda cántabra de tributo' Los Demenciales Chicos Acelerados', 'Penadas por la Ley' (punkies argentinas afincadas en el Botxo con más de dos décadas de trayectoria) y los también bilbaínos 'The Momento No'.

Una calle al grupo

Cada uno de los grupos hará un set de tres canciones emblemáticas del grupo y otras que nunca llegaron a tocar en directo. Para amenizar los cambios entre banda y banda intervendrán ponentes, biógrafos y amigos que contaran anécdotas y vivencias compartidas con los homenajeados. Todas las bandas tocarán desinteresadamente y el dinero que se recaude se destinara a preservar la memoria de Eskorbuto y erigir, con colaboración municipal, un monumento en Santurtzi, donde desde hace años sus seguidores vienen porfiando para que se dedique una calle al grupo.

Escultura dedicada a Eskorbuto en Santurtzi. / PEDRO URRESTI

En el cartel se echa en falta la presencia de bandas coetáneas muy ligadas a Eskorbuto y aún en activo como los bilbaínos MCD o los baracaldeses Parabellum que, por razones personales o desavenencias con los promotores, han optado por no estar en el evento. «Solo somos unos locos que, con el total consentimiento de los familiares de Iosu y Jualma, hemos querido hacer algo profesional, sincero, bonito y abierto a todo el mundo que se recuerde», apunta al respecto Miguel Daniel de Vitamin Producciones

La baja de los la margen izquierda, que figuraban en el plantel inicial, ha sido suplida por los citados 'The Momento No' -«ya habrá otros momentos y lugares para demostrar nuestro respeto por estos dos seres irrepetibles que tanto han influido en nuestra historia», han dicho- y la de los 'Antibalas de Tony Metralla' (que no tocara pero asistirá) ha sido cubierta a última hora por 'PiztuPunk', la nueva banda de Txerra Bolinaga ex batería de RIP, colegas guipuzcoanos de Eskorbuto con los que compartieron en el 84 el mítico EP 'Zona Especial Norte' y que también perdieron dos miembros a causa del sida.

Mierda en Bizkaia

Al margen de homenajes como el que esta noche acoge la sala Santana 27 y reediciones de material grabado o inédito a cargo de sellos como 'Munster', 'B Core', 'Guns of Brixton', la mitificación de Eskorbuto viene suscitando de un tiempo a esta parte un reguero de publicaciones. Desde fanzines (físicos y online) y documentales más o menos underground, pasando exhaustivas biografías como 'Rock y violencia' (12) de Roberto Ortega, con un tercer volumen titulado 'Eskorbuto Recidivo' de ¡900 páginas! que amplia y complementa aquel “Eskorbuto: Historia Triste” de Diego Cerdán, (reeditado en 2013) o hasta fabulaciones sobre el ocaso de su guitarrista como 'Pasion y muerte de Iosu Expósito', de Beñat Arginzoniz (12).

Quienes quieran ir más allá de Eskorbuto y MCD para profundizar en la Cara B de punk local, cuentan ya con otro prolija obra como “Mierda de Bizkaia y sus grupos maketeros 1977-1989” en la que Andoni Fernández Azkarai, compila con entrevistas y jugoso anecdotario la intrahistoria de los grupos embrionarios del punk vizcaíno que no llegaron al umbral del LP. Unos inicios precarios marcados por «conciertos insonoros llenos de energía, heroína, gaztetxes, recortes de fanzines y periódicos, la anti moda, las crestas, peleas y muchos desfases en una época en la que todo empezaba de cero y había muchas ganas de escupir», evoca su autor que en apenas dos semanas ya va por la segunda edición del volumen de casi 400 páginas en el que rescata a un amplia nómina de bandas y agitadores de la época.

Entre las que por momentos parecieron trascender el sumidero figuran 'Médanos de Singapur (que compartieron con Eskorbuto su mítico concierto matinal en la Universidad de Deusto, el de la navaja clavada en los frescos de Paraninfo en presencia de Rector) los míticos 'N 634' de malogrado Kike Turmix, 'Isidoro y su Colección de Puertas Plegables', 'Bahía de Kotxinos', 'Desorden Público', 'Komando Batikano', 'V Asamblea' o 'Tripustelak'.