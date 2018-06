«Dead Bronco ha muerto y ha resucitado de la mano de Satán» La nueva alineación de Dead Bronco, dispuesta a comerse el mundo. Rock vasco Los 'broncos' llevan sesenta conciertos en cuatro meses, acaban de volver de una gira europea de cinco semanas, y hoy estrenan en el Music Legends Festival su cuarto disco ÓSCAR CUBILLO Sábado, 30 junio 2018, 03:39

El 16 de febrero salió a la calle el cuarto disco en un lustro de los punks country, o zombies del gótico 'americana', Dead Bronco. Se titula 'Driven By Frustration' (DB Inc; o sea su propio sello), es cimarrón y tremolante, siniestro y campero, góspel y pistolero, y gustará a los fans de Hank 3, Legendary Shack Shakers, Slim Cessna's Auto Club, Bob Wayne…

El líder del combo sigue siendo el actor y surfer estadounidense Matt Horan, el protagonista de la película 'La mina', quien ha remozado totalmente un quinteto antes 100 % vizcaíno (Manu General Lee, Oscar Dinamita, Dani Merino…) y hoy vasco al 60 %: Matt se ha mudado a Cantabria y ha fichado a Adán Gómez ex La MODA (Burgos), Joel Bruna ex Moonshine Wagon (Vitoria), más Guille Peña de Mamagigis y Adrián López ex Mud Candies (de Bizkaia los dos). Apunta Matt: «Tocamos con instrumentos tradicionales acústicos, banjos, mandolinas, contrabajos, guitarras, como cuando todo nació. Pero dándole un tratamiento eléctrico, con distorsiones, efectos, modulaciones, etc., que ofrecen una nueva propuesta sonora. Nosotros le hemos llamado 'americana sludge'». O sea, literalmente 'barro americano'.

Como este sábado descargarán su furia metafísica y country punk en el III BBK Music Legends Festival (La Ola, Sondika, 17.50 h; bono dos días 90 €; entrada diaria 55 €), departimos con el culo inquieto que es Matt Horan.

- ¿Dónde andas, Matt? Ahora vives en Cantabria y no en Algorta.

Hola. Ahora mismo estoy en la 'bronconeta' (la furgoneta del grupo), bajando por la autopista desde Bélgica. Y, bueno, sí, me he mudado a Cantabria, donde el alquiler es mucho más razonable y las playas están menos saturadas de gente.

- ¿Sigues currando de peluquero en tus ratos libres, entre gira y gira?

- De vez en cuando corto pelo, pero estamos tan a tope que cuando estoy en casa aprovecho para dormir y surfear lo máximo posible antes de tener que irnos otra vez.

- Otro cambio muy importante ha sido el de tu banda, Dead Bronco. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué renovaste a los cuatro broncos que te acompañaban?

- La verdad es que después de seis años haciendo un estilo en concreto me aburrí. Me sentía limitado en el momento de componer, como si tuviese reglas que debía seguir obligatoriamente. Y yo quería experimentar y hacer algo más cañero. La decisión fue muy difícil para mí y me dio mucha pena, pero ya que pretendía afrontar un cambio lo iba hacer de modo radical, con un grupo totalmente nuevo y trayendo nuevas influencias a la música, además de proponiendo un show explosivo. Creo que el cambio fue un acierto y yo estoy muy feliz, lo cual se nota en el escenario.

- ¿Cómo reaccionaron tus compañeros de la alineación anterior, gente tan ilustre como Manu de General Lee, Óscar de Dinamita Pa Los Pollos, Daniel Merino…? Según me dijo Jokin Totorika, vuestro manager personal, se lo tomaron mejor de lo esperado.

- Hombre, nos dio mucha pena a todos. Habíamos metido muchos kilómetros juntos en las giras y no fue fácil para ninguno de nosotros. Yo quería experimentar y trabajar con gente nueva y ellos lo entendieron. Además, ellos tenían sus propios proyectos que querían sacar adelante y lo vimos como un buen momento para despedirnos.

- ¿Y cómo fuiste echando el ojo a tus nuevos compinches? Adán ex La MODA (Burgos), Joel ex Moonshine Wagon (Vitoria) y Guille de Mamagigis y Adrián ex Mud Candies (Bizkaia los dos)

- Ya les conocía de antes por los bolos. Guille y yo ya teníamos un par de proyectos conjuntos entre las manos. La verdad es que todo el proceso fue muy fluido: Joel justo había dejado Moonshine y estaba buscando algo nuevo, a Adán le llamé porque me molaba su gusto musical y sabía que tocaba la mandolina, y Adrián es muy buen músico y yo ya había comprobado sus habilidades con el contrabajo.

- ¿Ha habido algún músico al que le hayas propuesto el fichaje por Dead Bronco y lo ha rechazado, por la razón que sea?

- Estos cuatro fueron los únicos a los que llamé y por suerte todos me dijeron que sí. Y menos mal, porque les llamé y en dos meses ya teníamos disco y show preparado. Fue todo muy intenso, y veo que podemos trabajar muy bien bajo presión.

- Comenta el nuevo disco, 'Driven By Frustration'. El cuarto en cinco años. Es corto, no llega a media hora.

- Sí, es más corto pero más intenso. Es un disco de punk. Puede ser que nos haya salido así por las circunstancias, por todo eso que estábamos viviendo de toda prisa y con estrés.

- ¿Las letras de qué van? ¿Son de terror gótico, del miedo a la muerte, del temor de Dios?

- Este disco trata mucho de la depresión, el vicio y la muerte. He pasado un par de años largos muy duros y me sale en la letra. A veces son historias reales y a veces no. Escribir para mí es una terapia y subirme al escenario lo es aún más. Si no tuviese esto, creo que explotaría.

- ¿Cómo será el concierto en el BBK Music Legends de Sondika? El sábado a las cinco menos diez...

- ¡Será un pandemónium! ¡Vamos a darlo todo! Encima es una buena hora para empezar a beber.

- ¿Cuántos conciertos habéis dado en total en estos seis años?

- ¡Uff…! Ni idea, pero muchísimos.

- ¿Y cuántos vais con la nueva formación? ¿Y por dónde? Como tenéis tres agencias de contratación distintas, en España (Noise On Tour, de Bilbao), Europa (Sedate Bookings) y USA (Roots Union)…

- Con los nuevos miembros empezamos a girar en marzo y ya llevamos más o menos 60 bolos. Acabamos de volver de la gira europea que ha durado cinco semanas, la que nos organizó Sedate Bookings. Hemos viajado a países como Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Austria, Francia y Alemania. Ahora estamos tocando por festivales de toda España y planeando nuestra gira por USA, aquí apoyados por Roots Union, una agencia de Tennessee.

- ¿Qué tal tu trabajo de actor? ¿Hay nuevos proyectos a la vista tras la película 'La mina', que tú protagonizaste?

- He estado tan consumido con Dead Bronco que no he podido hacer nada. Recibí un par de ofertas que debí rechazar porque no era el momento. Pero sí puedo decir que voy hacer otra película: voy a tener el placer de trabajar con Axel O´Mill, director de 'Hijos de la tierra', que ganó un Goya. Estoy muy emocionado de empezar el rodaje. Echaba de menos el mundo del cine.

- Decía Chris Isaak, otro músico de rock and roll con experiencia en el cine, que ser actor es genial: te pagan estupendamente, curras poco curro y de modo relajado... ¿Es así en tu caso?

- No creo. Y dicen que te pagan por esperar y es cierto.

- ¡Sí, eso también decía Chris Isaak!

- La mayoría del tiempo estás fumando pitis, deseando que te llamen para rodar porque ya estás preparado y nunca te llaman, ja, ja... Es duro estar en un rodaje. Es muy intenso, son muchas horas y tienes toda la producción pendiente de ti. Mi experiencia no fue fácil porque era mi primera vez actuando y estuve trabajando con la productora vasca Kinoskopik , que son unos guerreros que van a muerte por sus planos. Fue increíble y una pesadilla a la vez.

- Y la última pregunta sobre la estética del grupo, de Dead Bronco: vais por la calle igual que posáis en las fotos y os subís a un escenario, ¿verdad?

- Sí. Me pareció gracioso cuando un periodista dijo en una crítica que empujábamos demasiado lo 'redneck' (paleto americano). No sé cómo llegó a esa conclusión. Nosotros vamos con la ropa de calle, no nos disfrazamos de nada. Lo que estamos haciendo en este grupo no es country, ni rockabilly, ni southern rock. Dead Bronco ha muerto y ha resucitado de la mano de Satán. Tocamos 'Americana Sludge', no apta para puristas.

Vídeo clip de la canción 'The Shepherd' de Dead Bronco