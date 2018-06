El Coro de Arratia actúa en Sicilia ante la tumba de Santa Águeda El conjunto vasco tiene la autorización de la Iglesia por su vínculo con la mártir nacida en Catania y por la ayuda que prestó a la isla italiana tras el terremoto de 1968 I.URRUTIA CABRERA Sábado, 30 junio 2018, 21:32

En las tierras sicilianas no solo abundan los limoneros y los filósofos desde tiempos inmemoriales.También hay muy buenas voces (Giuseppe Di Stefano, por ejemplo, uno de los grandes tenores del siglo XX) y gustan mucho las canciones populares, la ópera y los coros. Así las cosas, este domingo es una jornada histórica en la localidad de Catania, en las mismísimas faldas del volcán Etna. Un día que sacudirá de emoción a los 25 integrantes del Coro de Arratia que han recalado en la patria chica del compositor Vincenzo Bellini, con un puñado de partituras bajo el brazo y dispuestos a marcar un hito en la memoria de los sicilianos.

«Todo será muy intenso y no lo olvidaremos jamás. Pero lo principal es cantar bien y dar a conocer nuestra tradición. Estamos emocionados pero primero lo primero», advierten los coralistas vascos, poco antes de cantar en la misa solemne de esta mañana que acoge la catedral de Catania y, todavía más sobrecogedor, ante la tumba donde reposan los restos de Santa Águeda. ¿Qué más se puede pedir? La agrupación musical nació hace 67 años para rendir tributo a la mártir y patrona de Sicilia, una joven salvajemente torturada, allá por el 250 d. C., por no ceder a los deseos libidinosos del procónsul romano de marras. Ahora estarán en su provincia natal, con la autorización de Salvatore Gristina, Presidente de la Conferencia Episcopal Siciliana. «No es nada fácil conseguir los permisos para que te dejen cantar en la catedral. Tuvimos que mandar el currículum del coro y demostrar nuestra relación con la santa y también con Italia».

Lo cierto es que el coro nunca ha faltado a su cita del 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, para recorrer las calles de Bilbao, así como los pueblos del valle de Arratia. Aprovechan la oportunidad para recaudar dinero con fines altruistas y en cierta ocasión lo hicieron precisamente en beneficio de las gentes de Sicilia. «Aquello sucedió en 1968. Un terremoto sacudió la isla y nuestro coro se movilizó para ayudar. Todos los fondos recabados por la jornada de Santa Águeda fueron a a parar a los damnificados de Sicilia. Y además, también se dio el dinero obtenido con un disco que se grabó en Madrid».

Tienen méritos de sobra para cantar en la catedral de Catania. Está previsto que este domingo interpreten su repertorio habitual –«en un panel gigante se colgará la traducción de las canciones»–, además de 'Aita Gurea' y alguna coral de Bach. La actuación del Coro de Arratia se ha publicitado por toda la ciudad y no les faltará público.