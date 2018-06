La Ola espera a los clásicos del rock Varios operarios se afanaban ayer en la instalación de escenarios en La Ola. / Jordi Alemany El BBK Music Legends arraca el viernes en Sondika con un cartel que incluye al mítico John Cale IÑAKI ESTEBAN Miércoles, 27 junio 2018, 00:57

Pocos músicos quedarán en activo con mayor trayectoria que Steve Winwood. Tocó en su primer grupo a los 14 años, algo normal dentro de la precocidad, aunque más extraño es haber tenido un número uno en el Reino Unido con menos de 20 años. Lo consiguió con la célebre 'Keep on Running' en 1965, cuando estaba en The Spencer Davis Group, una canción con un ligero ritmo ska que versionaron Los Salvajes en español, bajo el título de 'Corre, corre', un año más tarde.

A ese 'hit' le siguieron muchos más. Y aun así, Winwood es lo contrario del divo rockero. Nunca ha tirado sillas por la ventana del hotel. A sus 70 años se cuida, mantiene la voz en buen estado y suele viajar con alguno de sus hijos, bien con Lilly, cantante como él que esta vez se ha quedado en Nashville, o con Cal, que está a punto de llegar a Bilbao con el equipo, aunque no saldrá a las tablas del Centro de La Ola de Sondika.

El multiinstrumentista, muy grande al órgano Hammond, será el primer cabeza de cartel del BBK Music Legends, que dará comienzo el viernes a las cinco de la tarde con la actuación de Siniestro Total. En el mismo día tocará el también abanderado del rock gamberro y sudoroso, Wilko Johnson, fundador de Dr. Feelgood. Y antes habrá cantado la que puso voz a las marchas por los derechos de los negros en los sesenta, Mavis Staples.

El mito moderno

El mecanotubo de los escenarios va subiendo de altura y las campas del La Ola se preparan para acoger la tercera edición de esta cita de históricos de la música, a los que se une la representación vasca, Gari&Maldanbera, las garajeras de Moonshakers y el sonido americano Dead Bronco, con su disco 'Driven by Frustration' aún reciente.

En buena forma se conserva asimismo el cabeza de cartel del sábado, Jeff Beck, que con 74 años está haciendo su gira en 'sleeper', un autobús de lujo para él solo con todas las comodidades posibles en esta clase de vehículo. El exguitarrista de Yardbirds podría haber diseñado la ruta en avión, clase 'business', pero ha preferido hacerlo a la manera clásica, en la carretera. Tiene disco con canciones originales de 2016, 'Loud Hailer', y viene con una banda de primeras figuras, compuesta por Vinnie Colaiuta, que ha tocado con Frank Zappa y Sting; la bajista de Prince y Beyoncé, Rhonda Smith; y la chelista Vanessa Freebairn-Smith, que «está siendo una de las sorpresas de la gira». «Veremos al Jeff Beck que toca sin púa ni pedal, sólo con volumen y dedos», explica el director del festival, José Pascual Otalora 'Spasky'.

Viernes Apertura de puertas 16.30 horas Siniestro Total 17.00 horas Gari&Maldanbera 18.30 horas Mavis Staples 20.00 horas Wilko Johnson 21.30 horas Steve Winwood 23.00 horas

Sábado Apertura de puertas 14.00 horas Moonshakers 15.35 horas Dead Bronco 16.50 horas Ana Popovic 18.05 horas John Cale 19.44 horas Glenn Hughes 21.15 horas Jeff Beck 22.45 horas

Antes que Beck, que saldrá a las once menos cuarto, lo habrá hecho a las seis de la tarde la guitarrista Ana Popovic, estrella del blues rock muy conocida en Serbia durante los primeros años de su carrera y que ahora vive en Estados Unidos. La instrumentista actuará como telonera del inglés en los Jardines del Botánico de Madrid un día antes de su actuación en Sondika. «Estamos prácticamente seguros de que tocarán algo juntos durante el concierto de Jeff», adelanta Spasky.

Y después de Popovic le llegará el turno a John Cale, un mito de la cultura moderna, un escocés que fue con una beca a Nueva York en los sesenta, conoció al salvaje Lou Reed y montaron The Velvet Underground, banda que aún sigue teniendo miles de imitadores y que fue apadrinada por Andy Warhol. «Hará un concierto de trayectoria, con temas de la Velvet y de sus discos en solitario».

A Glenn Hughes, exguitarra de Deep Purple, se le vio recientemente en un foto en el Mundial de Rusia, después de una gira por Latinoamérica con una gran afluencia de público. El guitarrista saldrá el sábado pasadas las nueve de la noche y pondrá las notas de rock duro en el Legends. No en vano ha tocado con Black Sabbath y hasta Gary Moore compuso un tema para él.

El rock clásico está ya a la vuelta de la esquina. La organización pide dejar el coche en casa y subraya como en años anteriores que lo más práctico es coger la Línea de 3 de Euskotren, que combina con la estación de metro del Casco Viejo. Desde ese punto se llega en siete minutos a las campas de La Ola.