WAS y ZA! celebran los 15 años del bar Ambigú
SILVIA CANTERA
Viernes, 8 junio 2018, 12:55

El restaurante Ambigú se tomará un descanso este sábado. Dejará a un lado los fogones de su restaurante y no servirá ni una sola caña en su barra. Pero estará más activo que nunca. El bar celebra su 15 aniversario con una gran fiesta que tendrá lugar en un local vecino. Armarán «una buena jarana» en el Kafe Antzokia para conmemorar su cumpleaños de la mano de WAS y ZA!

Los amorosos y divertidos WAS acaban de sacar un nuevo y bailable sencillo llamado 'All about the music'. Infalible en cualquier fiesta, la banda liderada por Deu Txakartegi desgranará también los éxitos de su último trabajo hasta la fecha, 'Gau Ama'.

Después de actuar en el festival Primavera Sound, los catalanes ZA! aterrizan en el Antzoki este fin de semana. Con más de 500 conciertos a sus espaldas, esta banda combina «sabrosura y noise, polirritmos balineses y polimetrías africanas, hardcore y free jazz, física cuántica y dibujo libre, dadaísmo y drones». Prometen que cada directo es distinto y les encanta crear música en tiempo real.

Tras estos dos conciertos -para los que todavía se pueden adquirir entradas por internet o en las barras del Ambigú y del Kafe Antzokia-, se celebrará un afterparty de la mano de Mazmorra. Se trata de una nueva propuesta en Bilbao con Anita Limón de Serpiente y Borja Mimoloco que traerá consigo cumbia, techno y pop. El broche correrá a cargo de Twist eta Shout DJs con su mezcla de funk, soul y alegría.