Azkena Rock: «Hemos hecho un cartel muy trepidante y de todos los estilos»

Un sol de justicia quema el asfalto de Mendizabala. Queda medio centenar de horas para que un ejército de fans del rock llene el recinto para disfrutar de un nuevo festival Azkena. Mientras los bares y escenarios se preparan para un ciclo musical que llega con el verano bajo el brazo, quien maneja la partitura, Alfonso Santiago, avanza los primeros compases.

- Diecisiete años de rock. ¿Qué le llama más la atención en esta edición?

- Lo que seguramente me llama más la atención es que estemos ya en la decimoséptima edición, que llevemos tantos años aquí, que hagamos un festival tan diferente, tan único y especial. No hay prácticamente ninguno como este.

- Y, menos el primer año, todos en Mendizabala.

- La verdad es que el recinto ha cambiado muy poco en estos años. Creo que los únicos que lo hemos hecho somos los que llevamos viniendo dieciséis años.

El promotor de Last Tour International Alfonso Santiago, ayer en el recinto de Mendizabala. / Rafa Gutiérrez

- La gente va a poder pagar en efectivo este año. ¿Piensan recuperar el sistema de pulseras 'cashless' más adelante?

- Sí. El 'cashless' es un sistema de implantación muy caro porque supone una tecnología y unas plataformas, muchos gastos asociados de redes que, si no estás en unos mínimos de gente y de gasto, realmente pierdes dinero. Es una inversión que no genera beneficio, es una foma de trabajar con dinero blanco y que todo esté bien registrado. Lo valoraremos, si la tecnología se abarata y hay una masa crítica suficiente. Es una cuestión en la que hay que trabajar y que se terminará imponiendo a nivel mundial.

«Este año los pagos se podrán hacer en efectivo, pero recuperaremos más adelante el 'cashless'» DINERO EN EL RECINTO

- Su cálculo de público es algo inferior al del pasado año...

- Entre las 30.000 y las 35.000 personas para los dos días. Eran las cifras de 2016 y 2017, respectivamente. Vamos a andar en esa horquilla.

- ¿Qué es lo que no deberíamos perdernos este año?

- Es difícil decirlo, porque este año hay un programa muy sólido desde primera hora. Hay muchísimas bandas y no hay descanso desde el momento de abrir, con propuestas muy interesantes como Thee Hypnotics, Lords of Altamont o The Allnighters, de aquí. Hemos confeccionado un cartel muy trepidante, con cosas de todos los estilos.

- Siempre hay un cierto sesgo, dentro del panorama general de rock. ¿Cuál es?

- Según alguna gente, el cartel tira mucho más hacia el 'rock de cuero', con Turbonegro. O la reunificación de Gluecifer, que también la motivamos nosotros. Es muy especial proque se decidió reunir porque lo planteamos y les dimos la carga para hacerlo. Está Joan Jett, una artista con quien llevamos diez años negociando. Para mí, seguramente es la mujer más importante de la historia del rock. Formó parte de una de las bandas claves de su momento, The Runaways, y ha tenido una carrera súper sólida, continuada, sin parar, y le tenemos una grandísima admiración. Nos hace especial ilusión después de todos estos años.

- ¿Y otras bandas?

- También me hace especial ilusión la reunificación de despedida de MC5, aquí MC50. Traen a músicos que teníamos muchas ganas de ver y que llevábamos tiempo persiguiendo, como Marcus Durant, el líder de Zen Guerrilla. También viene gente de Soundgarden. O Van Morrison, otra cuenta pendiente.

«Carlos Vudú está hablando con músicos que tocan el sábado para que participen en el tributo» HOMENAJE A TOM PETTY

- ¿Cómo de rockero viene?

- Al principio, cuando vio el cartel, pensó que era demasiado rockero para él. Y luego, todo lo contrario. Le dio la sensación de que justamente necesitaba eso en estos momentos de su vida: quería relacionarse con un cartel más cercano a sus inicios, más próximo al rock y un poco menos conectado con el jazz. Espero que haga un concierto pensando en el contexto.

- Hay muchas otras opciones en el cartel.

- Hay también cosas más pequeñas, bandas en la zona Trashville que llevamos mucho tiempo persiguiendo, como Reverend Beat-Man o gente como Hugo Race que ya estuvo con Nick Cave. U otros artistas con proyectos más underground, que es lo que realmente es este espacio, que trata de emular a la sala, con el calor y el octanaje, con esa intensidad. Me resulta muy difícil elegir, hay muchas cosas.

«Cuentas pendientes»

- Dígame algunas más.

- Man or AstroMan? Ha sido otra banda que hemos tratado de traer y que por fin pisa Mendizabala. Es importante que gran parte de los artistas del cartel no han estado nunca. Traemos a Nuevo Catecismo Católico o la reunificación de Sol Lagarto, un cartel bastante novedoso. Luego, el rock en estos tiempos no es un género joven. Está costando mucho que la industria apueste para tratar de revitalizar el género.

- Vuelve Chris Robinson, pero con un proyecto totalmente diferente a Black Crowes.

- Sí, con su grupo, que era una asignatura pendiente también. No era su prioridad salir de Estados Unidos. Conseguimos que vinieran Black Crowes y fue una maravilla. Y uno de los mejores conciertos que ha habido este año en salas es el de Chris Robinson con su nueva banda.

- Dream Syndicate también vienen, reunidos y con un buen disco.

- Es otra de esas bandas que nos gustan. De aquello que se llamó 'nuevo rock americano' en los 80. Vimos que se reunificaban, que sacaban nuevo disco y, encima, nos encanta. Tratamos de que lo presentasen aquí. Este festival seguramente salda muchas cuentas históricas pendientes. Hay muchas bandas que curiosamente no habían venido nunca.

- ¿Quiénes van a colaborar con Carlos Vudú en el homenaje a Tom Petty?

- Está hablando el propio Carlos con artistas del cartel para ver quién puede participar en una u otra canción. Sé que va a haber artistas nacionales y alguno internacional.