La cantera del rock bilbaíno Fiambre en los locales de ensayo del Bilborock. / E. C. El ayuntamiento saca a la luz a diez grupos que ensayan en el Bilborock en el 5º Maratón Rock ÓSCAR CUBILLO Sábado, 13 enero 2018, 01:17

Con el propósito de generar actividad en el Bilborock y de dar cancha a los grupos principiantes que ensayan en sus salas, el ayuntamiento de Bilbao organiza hoy (20 h, entrada libre) un denominado Maratón Rock en el que se sucederán diez grupos: The Stalactites Of Pozalagua, Humanity Baskaf, Mirror of Truth, Las Selvas, Fiambre, Keniama, Electric Sound Muchachos, Sweaty Lovers, Jean Paolo y La Siempre Viva, más Silicies Grizzlies

Será la quinta edición de una iniciativa desarrollada con intermitencias y diferentes denominaciones. Según las reglas, los músicos han de tener de 15 a 35 años y ensayar en las siete salas del Bilborock. Se pueden reservar desde 2’50 € la hora, están insonorizadas, tienen capacidad para entre 3 y 10 músicos y cuentan con batería, juego de voces, amplificador de bajo, etc.

Participa en el maratón de hoy el quinteto con chica al micrófono Mirror Of Truth, cuya lideresa, Liben Svaart, se presenta como « la vocalista principal y navaja suiza del grupo. Toco la guitarra acústica y el bajo en algunas las canciones. El estilo del grupo está entre el rock y el metal, pues cada integrante viene de escuchar y tocar estilos distintos, como folk, jazz, funk, blues, rock y metal». Alquilan las salas del Bilborock «porque creemos tienen las características perfectas para ensayar mientras el grupo va evolucionando. Además, resulta motivador ver a otros grupos y sentirte rodeado de más músicos». Sobre su experiencia en vivo, reconoce Liben: «Estamos empezando a dar conciertos. Acabamos de dar el primero con temas originales en el Zawp, en la inauguración de una exposición. Levamos otros dos maratones de Bilborock a las espaldas, así que nos gustaría en este mostrar más facetas de nuestra música».

Más bagaje acumulan Electric Sound Muchachos: «Hemos dado unos 15 conciertos y en este presentaremos algún tema de nuestro próximo disco, que está apuntito de salir a la calle», expone su baterista, Philo Luna, que añade: «Nuestro grupo tiene un estilo difícil de definir, la verdad. Cada integrante proviene de un estilo de música diferente y eso a la hora de componer se nota mucho. Podemos escuchar desde funk con punk y todo esto mezclado a su vez con ritmos latinos. Para nosotros todo el rock de los 70 hasta la fecha ha sido una gran influencia, especialmente el rock de los 90». Ensayan en el Bilborock «porque nos resulta muy cómodo, es económico y el sonido insuperable».

Las Selvas es un cuarteto de garaje-rock y Roland, su armonicista y percusionista, dice que ensayan ahí «porque Joe El Monstruo nos recomendó el Bilborok por su fachada neogótica. El resto es secundario». Han dado pocos conciertos: «Tocamos en un par de fiestas para el M.I.B. y en el baile de primavera del 96, pero el del Bilborock será más fresco y salvaje».

También irónico se muestra Malatesta, el baterista de Fiambre, que describe a su cuarteto como «la extraordinaria orquesta ‘mugre-punk’ que este Bilbao anodino necesita». Ensayan en la última planta de la antigua iglesia de La Merced «porque en la calle te multan», y sobre su actuación sabatina avisa: «Hemos ofrecido innumerables e infames recitales en circuitos subterráneos. El de Bilborock será como todos, una buena explosión de mierda en la cara del irrespetable».