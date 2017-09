Brian Wilson y Van Morrison contemporizan con nuevos discos Van Morrison. / BORJA AGUDO El ex líder de los Beach Boys recapitula su andadura de solista en 'Playback' y el León de Belfast revisita el blues en 'Roll with the punches' JOSU OLARTE Viernes, 22 septiembre 2017, 02:30

Por su propia condición, por cuestiones contractuales o por inercias de la industria que les sustenta, los clásicos de la música popular a menudo alternan cal y arena creativa. Trabajos o propuestas acordes a su estatus, con lanzamientos previsibles, revisiones de su vasto catálogo o cancioneros con los que salen de paso en momentos de escasa motivación o sequía creativa.

Es el caso de los nuevos discos con los que Van Morrison y Brian Wilson contemporizan echando la vista atrás. El cofundador de los Beach Boys lo hace con la antología 'Playback' (Rhino), mientras que el León de Belfast recupera su conexión iniciática con el blues en 'Roll with the punches' (Exile/Music As Usual), una aseada colección de cinco bluses propios con su alma caledónica, combinados con una decena de versiones de clásicos del blues, R&B, jazz y góspel

Grabado con el respaldo de un elenco de impecables profesionales como Jeff Beck o Jason Rebello y el acompañamiento vocal de viejos colegas (Georgie Fame, Chris Farlow, Paul Jones) se trata de una coherente y desigual combinado cuya pegada (punch) se intuye conectado con la gira de su disco previo 'Keep me singing' (16) con el que el León de Belfast dio la talla en estudio. No en vano incluye adaptaciones de standards más y menos conocidos que ya rescató para conciertos como en que en junio ofreció en el festival Music Legends de Sondika. Algo que parece confirmar el mismo Van, que podría revisitar parte de este repertorio en el concierto que el 12 de diciembre ofrecerá en Wizink Centre de Madrid. «Estas canciones, las haya compuesto yo o no, están orientadas a su interpretación. Cada canción es como una historia que estoy interpretando. Fui un intérprete antes de empezar a escribir canciones, y siempre he sentido que eso es lo que hago».

Acompañado por el propio Georgie Fame, en el mejor recital que se le recuerda por estos pagos, Morrison recreó allí el sencillo de adelanto, 'Bring it on home to me' (Sam Cooke) e incluso, acompañado por su amigo Fame un medley que incluyó 'Lonely Avenue' (T Bone Walker) y 'Stormy Monday' (Doc Pomus ). Ambos temas ya habían sido incluidos en discos pretéritos, al igual que 'Automobile Blues' (Lightnin’ Hopkins) tema fundacional de Dylan al que Morrison emula por momentos, o el 'Benedition', de su amigo Mose Allison que ya revisitó hace dos décadas con su viejo colega Fame en 'Tell me something', Las revisiones abarcan también a temas originales como 'Fame', compuesto para su disco de 2003 'What’s worng with this picture' y, junto a 'Transformation', corte propio más estimulante de su novedad.

Menos canónica por su pagada o punch es el crudo R&B al que traduce 'Ride Josephine' de Bo Diddley o el jump blues gospeliano 'Teardrops From My Eyes' (Rudy Toombs) y de 'How Far From God' , de Sister Rosetta Tharpe y mas sorprendente por poco habitual su relectura jazzy de 'Goin’ To Chicago' (Count Basie & Jimmy Rushing)

30 años después

Por su parte Brian Wilson sigue a sus 75 años alargando la andadura solista que inició en 1988, bien con discos de versiones tipo 'Brian Wilson reimagines Gershwin' (10) o 'In the key of Disney' (11) o prolongando la gira del 50 aniversario de la obra maestra de su banda nodriza 'Pet Sounds'. que el julio le trajo al BBK Live Bilbao, donde una gran ensemble con viejos cómplices como Al Jardine disimuló sus carencias físicas y vocales.

Con esa coyuntura propicia, el sello especializado en retrospectivas Rhino lanza hoy 'Playblack. The Brian Wilson Anthology', panorámica de la carrera en solitario del que fuera líder y impulsor creativo de los Beach Boys que reúne 14 rescates remasterizados de sus nueve discos de estudio. un par de temas del directo 'Live At The Roxy Theatre' (2000) y dos canciones inéditas; La grabada para la ocasión 'Run james run' y 'Some Sweet Day', tema compuesto junto al productor Andy Paley en los primeros 90 para un trabajo que, debido a las adicciones de Wilson, nunca se concretó.

Ligando 'Love and Mercy' de su estreno homónimo del 88 con 'One Kind of love', de su criticado álbum de soft rock con cameos indies y voz autotuneada 'No Pier Pressure' (15) la antología cronológica recupera clásicos como 'Heroes And Villains' y 'Surf´s Up' (dupla del álbum 'perdido' de los Beach Boys 'Smile', cuyo remake junto a Van Dyle Parks ganó un Grammy en 2004) y temas sentimentales como 'Soul Searching', dueto compuesto a partir de una pista vocal de su hermano Carl fallecido aquel año e incluido en su día en 'Getting over my head' (04).