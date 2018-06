Boni, ex de Barricada, pierde la voz tras operarse de un cáncer de laringe El cantante y guitarrista Boni. Los médicos extirparon el tumor en su totalidad el pasado 12 de junio ELCORREO.COM Lunes, 18 junio 2018, 19:41

El exvocalista y guitarrista de Barricada Boni ha perdido su voz. La triste noticia se ha dado a conocer mediante un comunicado mientras el músico se recupera de la operación a la que fue sometido el pasado 12 de junio. Tenía cáncer de laringe y, aunque los médicos extirparon el tumor en su totalidad, no podrá volver a hablar. «Una de las mejores voces del rocanrol, moldeada de forma tan personal y única a lo largo de tantos años, se apaga; no así su música y su legado de canciones y conciertos que muchos de vosotros y vosotras seguramente guardaréis en el recuerdo. Hoy con más motivo», indica el texto.

Boni anunció hace unas pocas semanas que tenía cáncer de laringe. El pasado 18 de mayo canceló el concierto que tenía previsto dar en Granada por problemas de salud. No tardó en cancelar el resto de su gira en solitario y en comunicar que sufría esta enfermedad. «Estoy roto por este acontecimiento. La experiencia emocional que siento en estos momentos es la peor de toda mi vida. Ser parte de Barricada, continuar la carrera en solitario, grabar discos y vivir estos 36 años encima de un escenario ha sido mi obra vital. No puedo imaginar seguir adelante sin ser parte de esto, pero por ahora no tengo elección», aseguró en aquel momento el músico navarro.

«Ahora toca interiorizar lo sucedido, recuperarse y aprender a vivir con esta nueva situación. Todos deseamos que pronto podamos volver a oír rugir su guitarra», reza el comunicado en el que se cuenta que la operación del pasado 12 de junio salió «'bien' dentro de lo que cabe».