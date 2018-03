Berri Txarrak agotan las 10.300 entradas para el BEC 02:29 Berri Txarrak durante la presentación de su último disco, 'Infrasoinuak'. / Manu Cecilio El power-trio euskaldun y vasco-navarro presenta su disco 'Infrasoinuak' que ya ha paseado por Asia y Australia, dando en Nueva Zelanda su concierto número mil ÓSCAR CUBILLO Bilbao Viernes, 16 marzo 2018, 18:04

Berri Txarrak (Lekunberri, Navarra, 1994), el grupo de rock en euskera más importante desde hace muchos años, agraciado con una proyección internacional comparable a la de Negu Gorriak antaño, presentará el sábado en el BEC (20 h puertas, 25 €) su noveno disco, 'Infrasoinuak'. El aforo está dispuesto para 10.300 espectadores y este viernes se han agotado. La organización recomienda acudir a la cita con antelación, media hora antes de que se abran las puertas para así estar todos dentro para cuando a las 20.30 horas salgan los teloneros, los suecos Baboon Show, muy energéticos y con una chica al micrófono que los cabezas de cartel comparan con Iggy Pop.

Berri Txarrak, BTX en abreviatura y Malas Noticias en castellano, vienen rodados a lo que será el estreno oficial en Euskadi de 'Infrasoinuak', pues han girado ya por Asia (Corea, China, Indonesia, Tailandia) y por Australia (celebraron el concierto número mil de su carrera en Nueva Zelanda). Aunque ya han dado muchas actuaciones multitudinarias en grandes festivales, mañana toda la responsabilidad y el foco de atención recaerán en exclusiva sobre ellos, pues han organizado todo el macroconcierto del BEC ellos solos. Al principio pensaban hacerlo en formato reducido, con la gente en pie en el denominado CUBEC, con aforo máximo de 5.000 personas, pero la demanda de entradas ha sido tan continua y creciente que se amplió todo hasta ocupar las gradas y alcanzar las 10.300 personas de aforo en total.

Han montado todo el megatinglado con su oficina de contratación, Panda, con la que llevan veinte años juntos. Wero, encargado de la producción, informó en rueda de prensa que este es el evento más grande en que se han visto implicados, por afluencia de público e infraestructura: «Intentaremos mostrar el show al máximo de luces, sonido y escenario. La seguridad es muy importante y hay más de 70 personas encargadas de ella. En total habrá entre 180 y 200 personas trabajando. Hay más de ocho empresas colaborando en coordinación con la oficina, vendrán muchos autobuses desde distintos puntos para garantizar el acceso, y nosotros mismo llevamos la venta de entradas para que no haya problemas».

Y añadió Wero: «Hemos plantado un montaje de más de 150 aparatos de luces, en el suelo y el riding. Habrá más de 25.000 watios de sonido y varios delays, porque nuestra preocupación, sobre todo en el BEC, es que todo el mundo oiga lo mismo. Por eso hemos puesto delays en las gradas». Todo este equipamiento técnico se mueve en tres tráilers y en varias furgonetas con el backline y el cableado. También se colgarán dos grandes pantallas laterales que emitirán el concierto mediante cuatro cámaras (dos robotizadas y dos móviles), «para que todo el mundo pueda oír y ver lo mismo».

Se podría haber intentado aumentar el aforo hasta las 17.000 personas, pero el grupo prefirió mantener la intimidad, la cercanía. Gorka, el líder, aseveró que como espectadores «odiamos a las masas», pues no les atraen los conciertos de estadio, y David, el bajista, bromeó al respecto: «De hecho, yo no vendría a verlo». Pero Gorka asegura: «Somos un grupo muy camaleónico. Nos adaptamos. Somos capaces de tocar en un metro cuadrado y también de hacerlo ante 10.000 personas». Las últimas presentaciones de sus discos en Bilbao llenaron varios días seguidos la sala Fever, con 1.500 espectadores.

El batería guipuzcoano Galder Izagirre (ex Dut), el bajista vizcaíno David González (ex PiLT) y el líder navarro Gorka Urbizu (voz y guitarra) darán tres conciertos de presentación especiales y diferentes entre sí: en Madrid (ya todo agotado para abril en La Riviera, con aforo para 1.800 personas), en Barcelona (el sábado pasado, todo agotado en la sala Razzmatazz, tocaron ante 2.300 personas) y en el BEC, que será el más grande y que también se agotará. Aporta David: «Es todo un reto. Cuando actúas en una sala normal, ya está preparada con luces y sonido. Vas con tu backline y tu escenografía y te vas. Aquí en el BEC hemos partido desde cero en todo. Nos han dejado un pabellón enorme vacío y los hemos tenido que llenar hasta la última tuerca y el último telón. Lo sentimos todo como muy nuestro y lo hemos hecho con mucho cariño. Será muy gratificante si este concierto pasa a la historia del grupo», deseó sonriendo.

Berri Txarrak saldrán al escenario a las 21.45 h, y a las 20.30 h sus teloneros, The Baboon Shown, que el sábado pasado agotaron por su cuenta la taquilla en el Kafe Antzoki. David reflexionó: «Nos gusta mucho cuidar a las bandas que tocan con nosotros. Somos una banda privilegiada que puede tocar en el BEC, y también se lo ofrecemos a otros. Igual que cuando nos invitan a nosotros, por ejemplo en Australia y Nueva Zelanda, donde hemos tocado con Rise Against ante 5000 personas. No es solo nuestro evento, también lo es de los que nos acompañan».

Será un sábado a lo grande. Este viernes empezarán a montarlo todo y el power-trio vasco-navarro ensayará in situ: «Hay muchos detalles técnicos a chequear. Por ejemplo, en un concierto normal llevamos 20 pistas, y aquí habrá más de 50». Gorka subraya la singularidad de un montaje que no se repetirá: «Hay grupos que piensan un montaje así para una gira de 50 conciertos, por el mundo o el Estado o donde sea, y ya lo tienen todo preparado. Ha sido un desgaste físico y mental. Esperemos poder usar algo en festivales de verano».

Aún no tienen elegidas las canciones que sonarán en el BEC. Apunta David: «No hay setlist, para disgusto de todo nuestro equipo». BTX nunca repiten los conciertos y a veces varían sobre la marcha: «Cambias el orden de una canción y entonces el técnico de luces se acuerda de toda tu familia», ironiza David. En escena suelen beber agua. O nada porque se les olvida entre tanta tensión, según Gorka. Y si va la cosa bien, toman alguna cerveza para refrescar, dice David. Sobre cenar, lo conveniente es un picoteo ligero antes de salir a tocar, aunque bromeó Galder Izagirre: «Seguro que nos pasamos con la cena y luego estamos pesados». No, seguro que es un evento memorable desarrollado en el mismo recinto donde BTX actuaron en octubre de 2015 con Rise Against y Refused ante unas 5000 personas. La mitad que mañana.