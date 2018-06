The Beasts Of Bourbon abatidos por la tristeza Poco ensayados y muy afectados por sus bajas debido al cancer, los australianos dieron un bolo decepcionante ÓSCAR CUBILLO Domingo, 24 junio 2018, 09:12

The Beasts Of Bourbon (Sidney, 1983) son un grupo legendario dentro de la no menos mítica, auténtica e insobornable saga del rock australiano. A lo largo de su trayectoria guadiana ya actuaron en el ARF de 2005, y ahora han regresado para tocar otra vez y para vender un vinilo de 11 cortes grabado en vivo en Vitoria esa noche de hace 13 años. Liderados por su vocalista Tex Perkins, una especie de híbrido entre Nick Cave e Iggy con los Stooges, Las Bestias del Bourbon, de noche y en el escenario Respect, dieron una pobre impresion y se les noto poco ensayados (todos nos dimos cuenta del error del baterista en la primera cancion) y al principio desastrosamente sonorizados, cada uno a su bola.

Abrieron tirando por la borda los camperos 'Drop out' y 'Evil ruby', y de seguido incidieron en su estilo, el blues australiano, ora palúdico ora a lo Nick Cave ('Graveyard train', de lo mejor de su sesión), acompañándolo de rock crepuscular y una buena balada de crooner ('Cool fire'). El sonido se aclaró y ellos sortearon la pésima imagen, pero en su show de 77 minutos para una quincena de piezas no pasaron de cumplir sin más en modo de rock narcótico, medios tiempos de cabaret antes de cerrar y rock litúrgico cansino y sin fe ('Black milk').

Con pinta de carcamales («el batería parece un muerto, mira que blanco está», dijo Pato, y el guitarra de la derecha Kim Salmon y el bajista parecía que se habían quedado en un tripi), continuaron sin punzarnos, limitándose al autoestilismo ('Psycho' les quedo muy plana) y emulando a los Doors sin fuerza ('Save me a place in the graveyard' sin nada dentro). Despertaron con 'Let's get funky', que fue la última, aunque dieron un bis potable con tres bluses, uno desvaído ('Lonesome bones') y dos tribales ('Driver man' para cerrar).

Tex Perkins estuvo muy distraído o, como dijo el Dandy, un fan, están todos tristes por el cáncer: el bajista ha muerto por esta razón y el otro guitarrista Spencer P Jones se encuentra muy grave.