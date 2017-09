Azkena Rock Festival La banda MC5 celebrará sus ‘bodas de oro’ en el Azkena El guitarrista de MC5, Wayne Kramer, con mono naranja para denunciar las cárceles ilegales de Bush en el Azkena Rock Festival de 2004 / Igor Aizpuru Los supervivientes de la banda de Detroit, que ya tocaron en Mendizabala en 2004, y James Taylor, últimas confirmaciones del festival vitoriano JORGE BARBÓ Miércoles, 20 septiembre 2017, 13:41

La banda de Detroit MC5 –más bien los supervivientes de MC5– celebrarán su 50 aniversario en el Azkena Rock Festival, reconvertida en MC50 para la ocasión. Carburados, con olor a gasolina y con las revoluciones desatadas, los Motor City Five, metieron la primera a mediados de los 60 con el finado Fred Sonic Smith al volante. Quemaron rueda por una autopista del rock que se les antojaba infinita. Pero pronto se acabaron estrellando. La banda no estuvo en activo ni siquiera una década, sin embargo dejaron un poso imborrable en las bandas que, a rebufo, devoraron kilómetros después que ellos. Escuadrones como Damned, Rage Against The Machine, The Hellacopters, Pearl Jam, Jeff Buckley han versionado sus temas y han reivindicado su leyenda.

De la formación original sobreviven Wayne Kramer y Dennis Thompson tras las muertes, en los 90 de su primer hacha y su frontman. El vocalista Rob Tryner, que tras la extinción de la banda se convirtió en un famoso productor de al ciudad del motor, murió en el 91. El último en bajarse del escenario fue el bajista Michael Davis. Falleció en 2012, ocho años después de que capitaneara una gira de reencuentro que, precisamente, les trajo a Mendizabala como uno de los bocados nostálgicos del Azkena Rock Festival. La de la próxima edición será la única fecha española de la banda.

A la confirmación de los MC5 le acompaña la del ex The Prisoner James Taylor. Conviene aclarar que este Taylor no es el Taylor cantautor yanqui de canciones afectadísimas. Parapetado en su órgano Hammond, es el Taylor que versionó, en clave acid jazz y funk, bandas sonoras de películas como ‘Mrs. Robinson’ y ‘Goldfinger’. Las nuevas incorporaciones al Azkena se unen a la confirmada hace unos días de la diva rock Joan Jett y las bandas The Dream Syndicate, Nebula, Sol Lagarto, y los escuadrones locales The Allnighters y Tutan Come On.