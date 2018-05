«¡Bailen, damas y caballeros!» Los siete boppers en blanco y negro retro. / JUANJO MEDIAVILLA Así animan The Cherry Boppers a acudir el viernes a su concierto conjunto con The Reverendos, que avisan: «¡Van a volar las pelucas!». Ambas bandas vizcaínas estrenan nuevos discos uno de funk instrumental y otro de rock and roll ÓSCAR CUBILLO Jueves, 3 mayo 2018, 18:36

Este viernes hay sarao especial en el Kafe Antzokia (22 h, 10-12 €). Se huele la fiesta y se barrunta la danza en un guateque en el que dos grupos vizcaínos estrenarán sus nuevos trabajos. Abrirán plaza The Reverendos, que llevan 20 años en esto y cuyos mismos cuatro miembros actuales se duplican en otro grupo de blues vintage bautizado Big Flyers. Es que desean distinguirlo de la nueva faceta 'reverenda', más rockin', como se plasma en su cuarta rodaja oficial, 'White Trash On A Long Black Train' (Autoedición), seis cortes en 22 minutos con blues a lo Imelda May, psychobilly algo Stray Cats y un instrumental pistolero, entre otros brebajes como el gótico americana.

Cerrarán el cartel doble The Cherry Boppers, que se juntaron en 2004 en Bilbao. También estrenan el viernes su cuarto larga duración, 'For Dancers Only'(Gaztelupeko Hotsak), 12 cortes en 45 minutos instrumentales con aires del James Taylor 4t, Sven Hammond, un poco de jazz peliculero setentero y otro de soul noctívago, dando como resultado un repertorio claramente retro. Ah, los siete miembros de los Boppers también se pluriemplean en otras bandas: Akatz, Dudu Ouchen, Mamba Beat, The Pushermen, Micky & The Buzz…

Ante la ocasión especial de mañana, les hacemos las mismas preguntas a las dos bandas. Por The Reverendos habla Álvaro, el guitarrista, y por The Cherry Boppers ejerce la portavocía el baterista Txefo K-Billy. Allá vamos.

-Se supone que los dos grupos hacéis música negra. ¿Qué significa eso para vosotros?

-Cherry Boppers: La música negra es la clave. Casi todo viene del primer jazz y el blues. Es un filón inabarcable y majestuoso. Y es una gozada poder tocar, bailar y sudar esta música.

-Reverendos: Nosotros hacemos música de raíces americanas, en principio muy arraigada en la parte negra de ese maremágnum. Pero hoy día, como puede comprobar cualquiera que nos siga, nuestro repertorio está mucho más abierto a nuevos sonidos e influencias.

-¿Cómo debe reaccionar el público ante la buena música negra, la bien hecha?

-Reverendos: Nos conformamos con provocar un picotazo en el cerebro y conseguir erizar en algún momento el vello de los brazos. Y sobre todo deseamos que la gente perciba la autenticidad: lo que suena es lo que hay, sin trampas ni artificios.

-Cherry Boppers: La musica negra debe alterar y dejar huella en el oyente. Puede conmover en una balada jazz o en un blues lento, hacer reflexionar en un soul profundo o sudar con un rabioso y directo funk... Nosotros en directo pretendemos que la gente baile, claramente. Que el público sea feliz al acabar el show. Con eso nos damos por satisfechos, que no es poco, je, je…

-¿Por qué hacéis un bolo conjunto? ¿Qué os gusta de la otra banda del cartel?

-Cherry Boppers: Era inevitable... Ellos son muy buena gente, un grupazo, de los pocos en Euskadi que desarrollan su estilo: rock and roll con mentalidad abierta, sin orejeras. Teníamos clara la colaboración.

-Reverendos: Los organizamos juntos por amistad mutua y admiración recíproca hacia los últimos trabajos de cada banda. Qué mejor ocasión que esta, cuando coincide la salida a la calle de ambos discos, para presentarlos al alimón.

-Eso, estrenáis disco ambos grupos. Interesad a los lectores en ellos.

-Cherry Boppers: El nuestro, 'For Dancers Only', es casi una vuelta de los Boppers. Doce composiciones originales para un paseo por estilos tan ricos como el funk, el soul, el jazz y el rock hechos desde el corazón y con todo el respeto a la tradición afroamericana. Es un disco eminentemente tocado para bailar, directamente.

-Reverendos: 'White Trash' es la evolución lógica de nuestro anterior 'Fire'. Es un salto adelante sin paracaídas y con muchas influencias diferentes que se van a poder apreciar fácilmente. Aparte, el hecho de que sea un trabajo más maduro no impide que sea mucho más cañero que todo lo anterior nuestro. Es puro rock and roll con mayúsculas.

-Hum… ¿Os atrevéis a etiquetar vuestro estilo?

-Reverendos: ¡Rock and roll en mayúsculas! Música de raíces americanas con la actitud interpretativa de un hot rod, ja, ja…

-The Cherry Boppers: Los primeros años éramos claramente jazz-funk. Ahora todo lo vertebra el funk pero en la coctelera se agitan más ingredientes, como es lógico: jazz, soul, acid-jazz, etc. Si algo nos gusta, lo incorporamos como algo natural.

Los cuatro reverendos dando color al rock and roll. / GORKA MIRANTES

-¿Y qué novedades trae cada álbum, de esas que pueden sorprender a vuestros fieles? Por ejemplo, los Reverendos suenan más rocanroleros.

-Cherry Boppers: Novedades enormes no hay, somos fieles a nuestra onda. Pero sí hay más colores en la paleta, caso de una balada soul con flauta, un acid jazz instrumental, una colaboración con una cantante en plan elegante, amén de guitarras psicodélicas y un par de disparos de menos de tres minutos.

-Reverendos: Volvemos al formato cuarteto al incorporar un contrabajo con sus propias influencias, lo cual se nota y mucho... Y yo me he pasado de cabeza a las guitarras Gretsch. Estoy atrapado por su sonido tan personal. La gente creo que se va a sorprender para bien.

-¿A qué le cantáis? Los Reverendos seguís en inglés…

-Reverendos: No hay una temática predefinida. En este disco hay temática variopinta, desde el amor y el desamor, pasando por rendir tributo a la música que nos gusta y acabando con un argumento alienígena-espacial, y no es coña.

-¿Y los Boppers seguís con instrumentales?

-Cherry Boppers: Siempre hemos querido ser básicamente instrumentales, con voces puntuales que enriquezcan nuestro sonido. Ese es el concepto de la banda. Con un cantante a tiempo completo ésta sería otra historia, no The Cherry Boppers.

-Los Boppers editáis en Gaztelupeko Hotsak y los Reverendos optáis por la autoedición. ¿Por qué?

-Reverendos: Al no vivir de la música, la opción por la autoedición nos da libertad absoluta de movimiento, tiempo y composición.

-Cherry Boppers: Es que somos unos románticos, je, je... Compramos discos habitualmente y creemos en la labor de los sellos. Con Gaztelupeko Hotsak ya hubo contacto hace años, y ahora ha sido la ocasión buena.

-Animad a los lectores a que acudan al concierto del viernes (Kafe Antzokia, 22 h, 10-12 €).

-Cherry Boppers: Va a ser una fiesta con más de tres horas de música. Una velada especial. Traigan ropa adecuada y zapatos cómodos. Los ritmos negros harán el resto. ¡Bailen, damas y caballeros!

-The Reverendos: Hay muchas ganas de volver y liarla parda. ¡Van a volar las pelucas! Avisados quedan.