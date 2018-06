En el backstage con las vizcaínas Moonshakers: «Nos llaman por ser mujeres, pero lo hacemos bien» Jordi Alemany Las vizcaínas festejaron con unas cervecitas bien frías un buen bolo de garaje rock, agraciado por el sonido ÓSCAR CUBILLO Sábado, 30 junio 2018, 21:40

Las Moonshakers son una banda formada por cuatro vizcaínas que actuaron el sábado a una hora inusual para el mundo del rock: las 15.30 horas, cuando el resto de los mortales está comiendo o de sobremesa. «Ya sabíamos que era mala hora», decían resignadas en el camerino poco antes de saltar al escenario. Viajaron a la Ola en furgoneta desde Bilbao, excepto Inge, la cantante, que fue en su coche desde Urduliz. Acudieron ellas cuatro y dos técnicos, uno de los cuales, Iker Rodríguez, sonorizaría a la noche al ex Deep Purple Glenn Hughes, que se quedó prendado por su tarea y le dijo: «I love you».

Las Moonshakers pidieron dos invitaciones para cada una de ellas, ocho en total. «No, los técnicos vienen a trabajar», informó la guitarrista Nagore. No pidieron nada especial de catering, aunque había «salchichas de Thate», y antes de salir cumplieron sus dos rituales: maquillarse, como indicaron con rotundidad, y cantar y tocar un poco ellas juntas en petit comité para entrar en calor.

Moonshakers son las morenas Nagore (guitarra) y Alba (batería), más las rubias Marga (bajo) e Inge (voz). Las cuatro completan la formación de los dos últimos años, en los que han dado unos cuarenta conciertos. Últimamente andan repitiendo el mismo set list y en Sondika sonaron bien con su onda garajera con pellizcos high energy, a lo Cramps, The Ribbons, Cynics, Breeders o Micky y Los Tonys. Se lo montaron bien y lo pasaron mejor. «La hemos gozado como unos piojos», soltó Marga, la graciosa del grupo. «Yo me lo he pasado teta», dijo Inge. «Te he visto todo el rato riéndote», comentó Nagore a la baterista Alba de vuelta al camerino, con cervecitas frescas en la mano.

Durante su intervención había chispeado e hizo calor. «Dentro del escenario, con los focos, estábamos chorreando», confesaron. «La gente estaba muy atenta al concierto y asentía con la cabeza, lo cual en Bilbao es buena señal», dijeron. Alternaron canciones en castellano e inglés, y optarán en el futuro por lo primero porque han notado que la gente responde más a lo que entiende.

En verano actuarán en fiestas de Bilbao, en el festival de Mundaka o en sanfermines, en el día que han dedicado a visibilizar a la mujer. «Nos llaman para entrevistarnos por ser mujeres, porque hay menos grupos de chicas, pero yo creo que lo hacemos bien. Nos creemos lo que hacemos. Yo ya no tengo dudas», reflexionaba Marga. Anoche se quedaron viendo más conciertos, con ganas especiales de ver a Ana Popovic y Glenn Hughes. Nagore se decantó por John Cale.