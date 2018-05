Avicii se suicidó tras hacerse cortes con un cristal afilado El DJ sueco Avicii, durante una actuación. / Bjoern Lindgren (Efe) El DJ sueco de 28 años, una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica, fue encontrado muerto en un complejo hotelero de Mascate, la capital de Omán EFE Washington Martes, 1 mayo 2018, 15:33

El joven DJ sueco Avicii, que falleció hace dos semanas en Omán, se suicidó tras hacerse cortes con cristales afilados, informó hoy el portal especializado en entretenimiento TMZ.

Según TMZ, que citó a varias fuentes cercanas al músico, éste supuestamente utilizó un trozo afilado de cristal para hacerse varios cortes en el cuello y las muñecas que hicieron que se desangrase.

El portal agregó que podría tratarse de los cristales rotos de una botella de vino.

Avicii, de 28 años y una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica, fue encontrado muerto en un complejo hotelero de Mascate, la capital de Omán.

El 26 de abril, en un comunicado, su familia declaró que el artista ya no tenía «fuerzas» para luchar y solo buscaba la «paz», algo que se interpretó como una confirmación del suicidio.

Tras anunciar en marzo de 2016 su retirada temporal de los escenarios, el DJ sueco intentó buscar «un equilibrio» en su vida para encontrarse bien y hacer «lo que más quería: música».

El músico había sufrido diversos problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción 'Levels', que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.

El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales de todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en 'A Sky Full of Stars', David Guetta en 'Sunshine', Lenny Kravitz en 'Superlove', Robbie Williams en 'The Days' o Rita Ora en 'Lonely Together'.

En 2014 firmó 'Dar um Jeito (We Will Find a Way)', el himno oficial del Mundial de Fútbol celebrado en Brasil, junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires.