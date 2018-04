Avicii: la oscuridad que se escondía en sus letras Avicii, en una imagen de archivo. El músico sueco fallecido, que había abandonado la música cansado de su vida, había fabricado himnos en los que se intuía su depresión ÓSCAR B. DE OTÁLORA Domingo, 22 abril 2018, 17:51

«Todo este tiempo que estuve buscándome a mí mismo y no sabía que estaba perdido»....«hay un agujero en mi alma y no puedo llenarlo»...«voy a demoler esta ciudad sin tí»...«oye, hermano, ¿todavía crees en los demás?». Estas son algunas de las letras con las que Tim Bergling, más conocido como Avicii, deslumbró al mundo en su carrera de apenas diez años. Su fallecimiento repentino en Omán, a los 28 años, ha puesto fin a una carrera artística que se había convertido en el monstruo que le estaba devorando.

Las palabras que cantaba Avicii -su nombre artístico procede del término budista para referirse al infierno, una elección del sueco que lo dice todo- son el mapa para orientarse en el mundo de alguien que alcanzó el éxito siendo muy joven pero que vivía atrapado por sus inseguridades. Es muy tentador comparar la corta vida de Avicii con la de Amy Winehouse, otra artista que también murió a los 28 años, arrasada por un éxito que no pudo controlar y que quiso embridar con el alcohol. También Avicii había buscado ese refugio -se le diagnosticó una pancreatitis aguda por sus problemas con la bebida- y ambos habían anunciado su intención de desconectar del mundo del espectáculo, que les había exprimido hasta la médula.

Las primeras copas

La ansiedad y la depresión de Tim Bergling evidente en el documental 'Avicii: true stories', un programa en el que el músico llega a reconocer que llegó a abandonar la música porque ya no le gustaba. En 2016, cuando ya había anunciado un retiro, llegó a reconocer que empezó tomando un par de copas para superar su dificultad para relacionarse con la gente pero se le fue de las manos.

Sus letras eran un reflejo de ese alma torturada e incluso en aquellos temas más optimistas es fácil encontrar los rastros de una persona pesimista que solo ve hostilidad en su entorno por mucho que el éxito le acompañe. Estos son algunas de esas canciones.

1 'Waiting for love'

En 'Waiting for love', uno de los grandes éxito de Avicii, se puede apreciar la pasión por vivir de alguien que espera la llegada del fin de semana para buscar el amor y quemar la ciudad. Sin embargo, el músico sueco ya deja traslucir algunos de sus fantasmas. «Somos únicos, insustituibles, ¿cómo llegamos a estar ciegos y ser tan cínicos?». El músico acompaña esta pregunta con la aspiración de poder redimirse: «Si hay amor en esta vida somos imparables, no podemos ser derrotados».

2 'Flaws'

En 'Flaws' (defectos), Tim Bergling vuelve a cantar al lado insano de una relación. Esta canción habla sobre los nexos de una pareja que se convierten en los eslabones corroídos de una cadena. Incluso los aspectos más positivos conllevan la amenaza del desastre. «Cuando todos tus defectos y los míos son puestos unos junto a otros causamos un desastre maravilloso. Nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos», canta Avicii. Parece que más que una reflexión sobre el amor, el músico explica su relación con la música. «Hay un agujero en mi alma y yo no puedo llenarlo», insiste.

3 'Wake me up'

'Wake me up' (Despiértame) fue uno de los grandes éxitos de Avicii, uno de esos éxitos que incluso las personas que ignoran a este músico son capaces de reconocer. La letra no puede traducir más pesimismo y cansancio a la hora de enfrentarse a la vida. «Todo este tiempo, estuve buscándome a mí mismo, y no sabía que estaba perdido», cuenta el artista sueco, al tiempo que pide que le dejen dormido y le despierten «cuando todo haya terminado». Este tema es una confesión de las escasas habilidades de una persona incapaz de enfrentarse a la realidad. «Intenté llevar el peso del mundo, pero solo tengo dos manos», afirma.

4 'Hey, brother'

Esta canción con aire country fue uno de los primeros pelotazos de Avicii. Pese a su tono épico y su mensaje de estar dispuesto a ayudar a un «hermano» o «hermana» en cualquier circunstancia, el músico deja caer su incomprensión hacia aquellos que confían en el género humano. «Hey, hermano, ¿todavía crees en ayudar a los demás? Hey, hermana, me pregunto si todavía crees en el amor». La misantropía del joven no puede ser más evidente.

5 'Without you'

Avicii se dedicó en 'Sin ti' a componer la clásica canción de desamor. En principio, muy pocos artistas han conseguido crear un tema alegre alrededor de este sentimiento pero Bergling volvió a referirse a los fantasmas que le acompañaban y a la soledad para enfrentarse a los problemas. «Tengo que aprender a amar sin ti, tengo que llevar mi cruz sin ti», canta. El músico encuentra la solución a sus traumas con referencias a la destrucción. «Voy a demoler esta ciudad sin ti. Voy a ir en plan Bonnie and Clyde sin ti», narra en una referencia a los delincuentes de los años 20 que murieron juntos bajo las balas de la policía y que se han convertido en el icono del amor 'fou'.

6 'Lonely together'

El canto definitivo a la autodestrucción de Avicii puede ser esta colaboración con Rita Ora. En ella, el compositor sueco habla abiertamente del alcohol y afirma: «Puede que mañana me odie, pero esta noche voy de camino al fondo de una botella. Tú eres el veneno en el vino y no puedo cambiarte». No solo hay estas referencias a la bebida. Avicii, en la voz de Rita Ora, agrega: «Eres tú y tu mundo y yo estoy atrapada en el medio. Agarré el filo del cuchillo y duele, solo un poquito».