Avalancha de estrellas de la música en Bizkaia Judas Priest, Los Secretos, John Cale, Shakira, Vetusta Morla y Ringo Starr. Ringo Starr, Shakira, Judas Priest, John Cale, Jeff Beck, Steve Winwood, Vetusta Morla y Los Secretos actúan en los próximos cuatros en territorio vizcaíno SILVIA CANTERA Jueves, 28 junio 2018, 01:42

Seguro que alguien de su entorno va este fin de semana a algún concierto. Puede que incluso sea usted quien se ha comprado una entrada para ver a su grupo favorito. Independientemente del género que le guste, desde el jueves hasta el domingo tiene un amplio abanico de opciones que van desde el heavy metal hasta el indie pasando por el rock y los ritmos latinos. Bilbao calienta motores para el BBK Live y conecta los altavoces. Durante cuatro días los escenarios vízcaínos vibrarán con Judas Priest, Shakira, Ringo Starr, Vetusta Morla, Los Secretos y con las actuaciones de Jeff Beck, Steve Winwood y John Cale en el BBK Legends. Hacemos un repaso de todos ellos sin tener en cuenta los bolos en salas pequeñas y en las fiestas patronales donde estarán, entre otros, Coque Malla y La Oreja de Van Gogh. Suba el volumen.

BEC - Jueves, 21.00 horas Judas Priest

Apenas cuatro días después de que los adolescentes vascos invadieran el BEC para ver a los cantantes de la última edición de 'Operación Triunfo', los pabellones de Barakaldo cambiarán totalmente de tercio. El Bilbao Exhibition Centre acoge este jueves el heavy metal de Judas Priest. La banda británica, con más de cuarenta años de carrera a sus espaldas, continúa siendo una referencia para los nuevos grupos de metal y consigue enganchar a nuevas generaciones.

Precursores de la nueva ola del heavy metal británico, fusionaron el doom de Black Sabbath con los riffs y la velocidad de Led Zeppelin, además de añadir ese ataque de dos guitarras que se ha convertido en una de sus grandes señas de identidad. Popularizaron el género a mediados de los 70 con éxitos como 'Breaking the Law', 'Painkiller' y 'Turbo Lover', y sentaron las bases de lo que fueron el speed metal y el death metal en la década siguiente.

Con una gira mundial que empezó el 13 de marzo en Estados Unidos, los heavys de Birmingham han conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas' en varios estadios. Dos días después de pasar por el BEC visitarán Madrid y el 5 de julio irán a Barcelona. En ambos casos actuarán en festivales.

Los Judas Priest están presentando en este tour su decimoctavo álbum de estudio, 'Firepower', en el que prometen recuperar «el mejor y más puro metal». Este trabajo está compuesto por catorce canciones y cuenta con la colaboración de los productores Tom Allom -que les acompañó entre el 79 y el 88- y Andy Sneap, ganador de varios premios Grammy. Eso sí, durante la gira están aprovechando para recuperar algunos de los éxitos que les colocaron en la cima del heavy metal hace cuatro décadas en un escenario que no les resulta desconocido. Fue el 31 de julio de 2011, en un presunto tour de despedida, y llenaron el escenario de láseres y hogueras artificiales.

Palacio Euskalduna - Viernes, 21.30 horas Los Secretos

Los Secretos llevan 'una vida a tu lado', tal y como indica el nombre de su actual gira. Este viernes se detiene en el Palacio Euskaduna, para hacer un repaso de sus cuarenta años de éxitos en el mundo del pop.

Durante estas cuatro décadas el grupo fundado por los hermanos Urquijo se ha enfrentado a varias altas y bajas. Tuvo incluso que reponerse incluso al fallecimiento de Enrique, tan solo un día antes de la publicación de un disco recopilatorio.

La banda que ahora lidera Álvaro Urquijo tienen por delante una gira con varias decenas de conciertos. Recorrerán España de punta a punta con un espectáculo que hará las delicias de los nostálgicos. Además, habrá tiempo para su último trabajo de estudio, 'Algo prestado' (2015).

Tan solo una semana después de pasar por el Palacio Euskalduna, Los Secretos ofrecerán uno de los conciertos más importantes de este tour. Será en Madrid, en el escenario del Wizink Center, y ya está confirmada la presencia de los músicos Ron Sexsmith, Lou Marini y Jackson Browne sobre el escenario.

BBK Music Legends - Viernes y sábado Jeff Beck, Steve Winwood, John Cale...

Los puntos suspensivos sirven para dar buena cuenta de que el BBK Music Legends viene cargado de buena música y con la intención de que sea difícil escoger un único concierto. El festival de Sondika concentrará durante dos días a una parte de la historia del rock. Música añeja de calidad.

Steve Winwood es uno de los músicos en activo con más pasado que existen en el panorama musical. Comenzó su andadura a los 14 años y ya ha cumplido los 70. El multiinstrumentista es todo un virtuoso al órgano Hammond, es el primer cabeza de cartel de una jornada que arrancará con Siniestro Total a las 17.00 horas.

El exguitarrista de Yardbirds, Jeff Beck, será el plato fuerte del sábado. Cumplidos los 74 años, está realizando su gira en 'sleeper', un autobús de lujo para él solo. Su última publicación con temas originales es 'Loud Hailer', datado en 2016. La banda con la que actuará en Sondika ha tocado con músicos de la talla de Sting, Beyoncé y Prince.

Otro de los pesos pesados del festival será John Cale. Este escocés, mito de la cultura moderna, fundó The Velvet Underground junto a Lou Reed. De hecho, se espera que suenen en el festival algunos de los temas que popularizó la banda, además de canciones de su trayectoria en solitario.

La oferta del BBK Music Legends, eso sí, habrá espacio también para bandas vascas. Gari&Maldanbera, Moonshakers y Dead Bronco son parte de este festival para el que pueden adquirirse bonos por 90 euros.

BEC - Sábado, 21.15 horas Shakira

El huracán colombiano Shakira actuará en el BEC ante miles de personas. Muchos de los seguidores que se congregarán allí este sábado habían comprado también una entrada para verla el pasado 17 de noviembre. Aquel concierto, igual que parte de la gira, tuvo que cancelarlo porque la cantante sufría una hemorragia en las cuerdas vocales que le impedía actuar. Superados los problemas de salud, la artista ha retomado el tour de presentación de 'El Dorado', su último trabajo.

Describir el estilo de la cantante de Barranquilla se antoja difícil. Aunque en su etapa más reciente se ha inclinado por un estilo más discotequero con toques de reggaeton y electrolatino, lo cierto es que la artista repasará también grandes éxitos de épocas en las que era más rockera y de otras en las que su dominio de la danza del vientre le dio fama mundial. Desde 'Ciega, sordomuda' hasta 'La bicicleta', pelotazo que dio junto a Carlos Vives, pasando por 'Suerte', 'La loba' y 'Chantaje', con Maluma. En plena celebración del Mundial, seguro que se monta una buena fiesta también cuanto suene 'Waka waka', el himno del campeonato que ganó España en Sudáfrica allá por 2010. Por cierto, en aquella época conoció a su pareja y padre de sus dos hijos, el futbolista Piqué, a quien dedica 'Me enamoré'.

Tras su paso por el BEC y tras visitar A Coruña, Madrid y Barcelona, la cantante viajará a Turquía, Detroit, Toronto, Nueva York, Washington... y continuará después recorriendo Latinoamérica.

Explanada del Guggenheim - Sábado 22.30 horas Vetusta Morla

Tras el concierto más grande de su vida en la noche de San Juan, Vetusta Morla recala en Bilbao con ganas de actuar en un paraje en el que nunca lo ha hecho. La banda madrileña, que congregó el pasado sábado a 38.000 personas junto a la Caja Mágica, tocará este fin de semana en una explanada del Guggenheim que estará especialmente concurrida. Horas antes los clavadistas de Red Bull estarán saltando desde el puente de La Salve. «Nos hace mucha ilusión tocar en un sitio así», comentaba Álvaro B. Baglietto hace unos meses en una visita promocional en la capital vizcaína. Esta actuación se enmarca además dentro del BBK Live, que sigue empeñado en expandirse más allá de Kobetamendi.

La banda de Pucho está inmersa en la gira de presentación del disco 'Mismo sitio, distinto lugar'. Tras un debut tan prometedor como 'Un día en el mundo' publicado hace diez años, los músicos madrileños han ido escalando posiciones hasta consagrarse como una de las mejores bandas nacionales del momento. Aclamado también en Latinoamérica, el sexteto hará un repaso a los mejores éxitos de su carrera en un concierto que contará con Alice Wonder como telonera.

El concierto de Vetusta no arrancará hasta las 22.30 horas, pero una hora antes la madrileña dará la bienvenida al público con la presentación de su primer trabajo. Quienes quieran ver el primer concierto desde las primeras filas, deben saber que la apertura de puertas será a las 21.00 horas.

Palacio Euskalduna - Domingo, 20.30 horas Ringo Starr

El batería de Los Beatles visita Bilbao este domingo. Ringo Starr, que inauguró su gira mundial en París, montará su propia fiesta en el Palacio Euskalduna al frente de la All Starr Band. Además de presentar su último y amoroso trabajo 'Give more love', el artista repasará, cómo no, algunos de los temas más importantes de la banda de Liverpool.

La banda de Starr cuenta con músicos de la talla de Steve Lukather (de la banda Toto), Gregg Rolie (Santana, Journey), Colin Hay (Men At Work) y el recién incorporado Graham Gouldman (10cc). A falta de unos pocos días para que cumpla los 78 años, el exbeatle sigue en buena forma.

Quienes acudan a su concierto tendrán la oportunidad de disfrutar de él con el micrófono y también con las baquetas. Eso sí, no será el único batería. Durante esta gira Gregg Bissonette le acompaña a la percusión. A juzgar por lo ocurrido en la primera parada de su gira, que arrancó en París, se espera que además de grandes éxitos reparta buen rollo en cantidades industriales. 'Yellow submarine' fue entonces la más coreada en una velada en la que también sonaron 'Oye cómo va' de Santana y 'Who Can It Be Now' de Men At Work, entre otras. Prepárese para un repaso de la historia de la música en toda regla.