Atom Rhumba: «Estamos al comienzo de una etapa atiborrada de posibilidades» Jaime Nieto (bajo), Andoni Etxebeste (batería), Rober! (voz y guitarra) y Joseba Irazoki (guitarra). / E. C. Rock vasco El hoy día supergrupo vasco reaparece con su primer disco en siete años, 'Cosmic Lexicon', que verá la luz en enero aunque se adelantará su estreno en directo a este viernes en Bilbao ÓSCAR CUBILLO Jueves, 28 diciembre 2017, 18:44

Reactivados para ilusión de la afición roquera patria, Atom Rhumba (Bilbao, 1996) regresan a la escena con alineación de supergrupo (después se repasan sus nombres) y con su séptimo opus, 'Cosmic Lexicon', que verá la luz el 12 de enero en el sello El Segell del Primavera, perteneciente al poderoso festival barcelonés Primavera Sound. Tal fichaje discográfico ha obligado a descuadrar la fechas previamente programadas y el cuarteto vasco (dos vizcaínos, un guipuzcoano y un navarro lo componen ahora) se adelanta a su novedad y la estrenará en sociedad y en directo este viernes en el Kafe Antzokia (22 h, 10 €; más Javier Díez Ena y su theremin). Además, el 13 de enero la Rumba Atómica estará en el Trinkete de Gernika y en abril en Vitoria.

'Cosmic Lexicon' sigue al lejano en el tiempo 'Gargantuan Melee' (Brian's Records, 2010) y en la formación atómica permanece como líder absoluto Rober!, quien gruñe, ladra, se transforma y además hasta canta en castellano cuatro piezas de un listado que evoca, sugiere o remite a Nick Cave, PJ Harvey, Los Coronas, Jim Jones & The Righteous Mind, Los Guajes, Los Bichos, Los Tupper, los Eagles Of Death Metal (en falsete), Dylan ('Tejedor de misterios') o Jon Spencer en el último corte.

Esta reaparición física de Atom Rhumba se lleva cociendo durante muchos meses, desde que se anunció en redes hasta que este noviembre por fin salió el primer single digital del álbum, 'The Sea In You'. Ya está en la calle el segundo single, 'Tumba gris', y de cara al concierto de estreno departimos con Rober!

-Tú vives en Barakaldo…

Siempre insisto en que soy hijo orgulloso de la margen izquierda.

-Y el batería vive en Sanse e Irazoki, el guitarrista, creo que sigue en Bera de Bidasoa. Al bajista no le controlo pero busco en la web… ¡y es profesor de Mr Jam! O sea vivirá en Bizkaia. ¿Cómo hacéis para juntaros para ensayar?

Jaime, que también toca con Rafa Rueda, Joseba Irazoki & Lagunak y We Are Standard, es de Ondarru pero reside en Leioa. El espacio no es problema, lo complicado es el tiempo. Cuesta mucho sacar uno o dos ensayos al mes.

- ¿Dónde quedáis para viajar hacia los bolos?

En un cruce de caminos.

- ¿Salís con un equipo técnico habitual también?

Siempre llevamos técnico de sonido, a Gerard.

- Joseba Irazoki (Lagunak, Amateur, Nacho Vegas... «¡pero sólo Atom Rhumba es su grupo!», exclama Rober!) y Andoni Etxebeste (Maider, Havoc…) son profesionales de la música, y el bajista Jaime Nieto ya hemos visto que trabaja en Mr. Jam. ¿Tú sigues compaginando el curro con el grupo? ¿Los madrugones para trabajar con el estatus de rock star, la carretera en gira y el cuidado de la familia?

De rock star nada, más bien estrellado. Hace mucho que tomé la decisión de no vivir profesionalmente de la música. Mi vida es una locura, pero ya no hay vuelta atrás. Tengo un empleo exigente y dedico mucho tiempo a mis hijos, como debe ser. Lo importante es el equilibrio, algo nada fácil, créeme.

- ¿Cuánto tiempo habéis estado parados y cuándo y por qué sentiste la necesidad de reactivar al grupo?

Nunca he parado de hacer música. Simplemente echamos el freno y permanecimos menos visibles. Hubo que hacer cambios en el seno del grupo para poder darle ímpetu al asunto.

- Eso, la banda está muy renovada. La sección de ritmo es nueva. ¿Por qué no sigue Cabezafuego, con el juego que daba?

Iñigo vendrá siempre que quiera.

- ¿Lo ha dejado él, acaso?

Ahora se encarga de teclados y percusión, la posición que ocupaba originalmente. Pero es un miembro guadiana. Aparece cuando su perro se lo permite.

- Ajá, o sea que será el quinto miembro de vez en cuando. Por cierto, Rober!, en algunas canciones me recordáis a nombres navarros: a Cabezafuego en la segunda, 'Tumba gris', y a Los Bichos en la quinta, 'Red Turning Blue', sobre todo al final del tema.

No lo veo así en los casos que mencionas.

- Oye, en el cartel de los conciertos del mes en el Antzoki en la foto vuestra sale como baterista Felix Buff, el de Willis Drummond, que se ha mudado a Bera. Pero al final su puesto lo ha ocupado Andoni Etxebeste.

La foto está obsoleta, evidentemente.

- Venga, cuenta…

Es que no hay nada que explicar. Se debió a un tema práctico: Felix no daba abasto con Willis Drummond y Petit Fantôme. Tuvo que abandonarnos porque era imposible compaginar fechas y distancias. Una pena.

- Hum, se me ocurre esta cuestión sobre la marcha… ¿Atom Rhumba sois un grupo que improvisa en directo, a pesar de ser roqueros?

Tampoco improvisamos tanto… Cambiamos las canciones pero las bases están bastante fijas. Aunque hay importantes momentos de fuga: en directo tenemos una contraseña que al gritarla debemos ponernos todos a improvisar una canción. La mayoría de las veces la gente no lo diferencia de nuestras canciones habituales, lo que supongo que es malo y bueno a la vez.

- Alguna vez os he notado el barullo tras esa consigna en el Antzoki, ahora que lo dices. Hablemos un poco del nuevo álbum, 'Cosmic Lexicon'… ¿Crees que le gustaría al cineasta Tim Burton?

¿Por qué lo dices?

- Por ejemplo por los momentos fantasmagóricos, por ciertos arreglos de ciencia ficción, por el sonido de caja de música alocada en 'My Mind's Blocking Yours'…

Le enviaremos el disco pues.

- ¿Qué tratas de expresar con tu forma de cantar digamos grotesca, bizarra, a veces hasta con ladridos?

Hago lo que la canción pide. Soy más intérprete que cantante clásico. Mi modelo primigenio son los cantantes de la segunda mitad de los 50, los que estaban majaras perdidos.

- ¡Hay canciones en castellano en la novedad! Creo que por primera vez. ¿Cómo te has animado?

Hay que probar nuevas vías y el castellano, la prosodia del idioma, te lleva a lugares muy distintos.

- Caben cuatro en castellano y mi favorita es la del cuarto corte, 'Voy cableado'. También sería mi favorita del disco entero. Y mi segunda favorita es la última, ésta en inglés: 'You're The Only Story'.

Veo que te gustan las más rocanroleras, gracias. Dale más escuchas al disco: hay canciones menos inmediatas que son mejores, en mi opinión.

- Ya, he preparado las preguntas tras una primera escucha, aunque atenta y al completo. En un par de temas también me recordáis a Jim Jones con su nueva banda, The Righteous Mind. En 'Voy cableado' y en 'Organised Man Blues'. ¿Te gusta Jones, te ha marcado de alguna manera…?

Es curioso: ¿sabías que Jim casi canta un tema en nuestro LP 'Amateur Universes' (Oihuka, 2006)? Al final resultó imposible por motivos de agenda.

- No, no sabía.

No he escuchado a su nueva banda. Cuando era joven viví una temporada en el Reino Unido, trabajando en diversas mierdas, y vi en directo a su anterior grupo, Thee Hypnotics, me gustaban.

- Resucitarán para el Azkena Rock Festival de 2018. Rober!, ¿cómo será el estreno oficial en Bilbao, en el Antzoki?

Creo que va a ser un concierto muy interesante. Ver a una banda a principios de una gira es un momento mágico: aún se notan las dudas, las búsquedas… Y, como siempre, hemos cuidado mucho a nuestros acompañantes. En esta ocasión abrirá Javier Díez Ena, ¡algo digno de ver! Y antes del comienzo sonará psicodelia de la India y de Camboya.

- El CD aún no está en la calle… ¿algún retraso de fábrica?

El disco estaba en fábrica, pero hubo que pararlo todo tras fichar por el sello El Segell del Primavera. Por eso se ha demorado la edición.

- Ah, vale. ¿Y cómo se presenta la gira? ¿Hasta cuándo andaréis en danza?

Aún no se ha publicado el disco y ya tenemos cerradas una docena de fechas para la primavera… Esta vida me va a matar, que decía el cantante madero.

- Yosi, de Los Suaves, el puto amo. También canta 'Mi casa' (es el rock and roll). Oye, ¿a qué aspiras actualmente con Atom Rhumba?

La nueva formación es fantástica. Creo que el nuevo disco es el comienzo de una etapa atiborrada de posibilidades. No aspiro a mucho más que a tocar la música lo más emocionante posible.

- Y ya puestos: ¿Atom Rhumba es un grupo en el que todos los músicos participan en todo o un líder con un selecto acompañamiento?

Todos participan de una manera fundamental, pero digamos que para cuestiones económico-logísticas es una democracia y para cuestiones artísticas esto es un despotismo ilustrado.