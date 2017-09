«Tenemos mucho que aprender de nuestros mayores» María Rozalén La popular cantautora reivindica el feminismo y la memoria histórica en su nuevo disco 'Cuando el rio suena' que hoy presenta en Basauri JOSU OLARTE Jueves, 21 septiembre 2017, 01:44

Situada como la cantautora española trasversal de referencia tras encadenar sendos discos de oro con 'Con derecho a...' (13) y 'Quien me ha visto' (15), María Rozalén (Albacete 1986) subraya el sustrato social de su sensibilidad heterodoxa con su nuevo álbum 'Cuando el rio suena...', del que hoy ofrecerá un aperitivo acústico y firmará ejemplares en Basauri (Centro comercial Bilbondo, Mediamarkt 18.00 h )

Heterogéneo en rítmico (lo mismo versionea a la Violeta Parra de “Volver a los 17” que adopta patrones electrónicos. El disco contiene rescoldos de romanticismo pero conforma su cancionero más intimo y comprometido hasta la fecha. «Canto a los valientes que no miran a otro lado, los que no se acomodan», proclama en 'Girasoles', tema central del un álbum que ahonda en la memoria reciente de España a través de la historia de mi familia. «Siempre he tenido ese tipo de inquietud que me ha llevado a cantar sobre todo tipo de cuestiones, pero en este disco me he mojado más profundizar en el pasado de mi familia, me ha llevado a hablar la política y historia de España sin militar en ninguna banda y tenido en cuenta a quienes no piensan como yo», explica la ahijada del exministro y Presidente de Castilla La Mancha José Bono, a propósito de la «muy espontánea» gestación de un disco presentado en emotivos videos conversacionales con su abuela que desvelan la intrahistoria de canciones como 'Justo'.

«Es la crónica del hermano mayor de mi abuela, desaparecido del la Guerra Civil del que hace poco encontramos su fosa común en Arganda gracias a la Asociación de la Memoria Histórica. Quería que quienes piden callar para no remover heridas se pusieran en esa piel. Grabar cinco horas de conversaciones con mi abuela me llevo a hablar de cuestiones del pasado de estE país que aún colean», apunta la cantante que aboga por que se escuche a las personas con amplio recorrido. «Escuchando a mi abuela he flipado. Tenemos mucho que aprender de nuestros mayores, hay que sentarse delante de ellos y preguntarles de dónde venimos para conocernos mejor, sobre todo ahora que se venera la juventud», aboga la compositora que ahondando en su pasado familiar que revela lazos sentimentales con el País Vasco en la canción 'El hijo de la abuela' . «Habla de un joven injustamente detenido tras el primer atentado de ETA. Le deportaron al pueblo de mi abuela en Albecete. Le pregunto si tenía madre, le pareció un buen chaval, le acogió sin preguntarle nada y le trató como a un hijo. Por eso decimos que tenemos familia vasca. Deberíamos tener esa actitud con quienes necesitan hoy ese tipo de acogida».

Para María Rozalén no ha sido sencillo convertir en canciones cuestiones tan ligadas a la memoria íntima y sentimental de su familia como la que cuenta en 'Amor Prohibido'. «La historia de amor más bonita que he conocido», dice la cantante sobre la relación entre su padre, un sacerdote rural, y su madre que, «por no tener yo valentía», firma su amigo Rafael Benítez. «Les tuve que convencer y ahora están muy contentos de que la hayamos contado. Cuando se sacan a la luz los tabúes del pasado se normalizan, Cuando la escucharon por primera vez hubo muchos lagrimones», apunta la cantante, convencida de las cualidades terapéuticas de la música. «Después de haber estudiado psicología y musicoterapia te das cuentas de los resortes que mueve la música entre gente con problemas, como los enfermos de párkinson o los colectivos en riesgo de exclusión. A mí las canciones me ayudan a exorcizar neuras y demonios. En ese sentido ese sentido ha sido todo un viaje sentimental», explica la cantautora, que abraza el feminismo sin ambajes y denuncia el maltrato en 'La puerta violeta'· «Como cantautora y feminista era un tema liberador y necesario Hay gente que no sabe que el feminismo no es hembrismo, que es la otra cara del machismo, sino una igualdad que no tiene que asustar. En ese tema, como en el del maltrato físico y psicológico, hay que mojarse».

En plena promoción

Permeable tanto aires sabineros, ritmos del folclor latino, baladas coplistas o drum n bass, Rozalén aboga por romper con la rigidez formal de la canción de autor española y se vincula a nuevos renovadores del género como El Kanka, Marwan, Antilópez, Andés Suárez, Carmen Boza y Patricia Lázaro. «Son mi gente, con los que he crecido y a los que más escucho y valoro. Hay mucha más gente joven pegando en la canción de autor y quitándole el cliché de aburrida como el hijo de Luis Pastor, Pedrito, Fede Comín , una murciana maravillosa llamada Road Ramos o el Niño de la Hipoteca, con el que estoy tocando en festivales. «La gente no sabe como etiquetarnos, pero eso nos permite también encajar en cualquier sitio».

Aun en plena vorágine promocional, la compositora manchega ultima la gira de presentación de su novedad que iniciará el 2 de noviembre en Murcia y que asegura que pasará por Bilbao en una fecha aún no confirmada. «Intentaremos que sea lo más fiel al disco dentro de lo posible, incluyendo programaciones y metales que igual tenemos que sustituir por acordeones. Tengo ganas de trasladar al directo estas canciones con mi banda habitual de siete músicos más la interprete de lenguaje de signos que siempre nos acompaña para dar carácter inclusivo a nuestros conciertos».

c