El apocalipsis de Dead Cross

CARLOS BENITO Sábado, 23 junio 2018, 00:18

Dead Cross suponen una auténtica anomalía en el Azkena, que no se caracteriza precisamente por abrazar el salvajismo sonoro. Entre Van Morrison y Dead Cross hay un mundo entero de distancia, o quizá varios, pero también propuestas más duras del cartel, como la armada escandinava de Turbonegro o Gluecifer, están separadas de Dead Cross por un abismo que no se franquea muy a menudo: la banda estadounidense practica un hardcore sin contemplaciones, impregnado de estrategias del metal extremo. Claro que todos sabemos que Dead Cross no están aquí (solo) por su música, tan difícil de encajar en el programa de la jornada, sino (también) por las identidades de dos de sus miembros: el vocalista Mike Patton, de Faith No More y otros mil proyectos, y el batería Dave Lombardo, miembro fundador de Slayer y propietario también de un currículum inabarcable. En realidad, a muchos fans no les habría importado mucho que Lombardo saliese solo al escenario e interpretase sus partes de batería durante una hora, o que Patton dedicase ese rato a alguna extravagancia vocal a capela, pero el efecto de juntarlos con un repertorio como el de Dead Cross (a ellos y a los otros dos sufridos miembros, Mike Crain y Justin Pearson, ese guitarrista y ese bajista condenados al segundo plano) es simplemente demoledor. Hablamos de monstruos, de dos intérpretes superdotados que aquí aplican su técnica y su experiencia a la música (bestial, intensísima y a menudo imperfecta) que amaban en su juventud.

El contraste no ha podido ser más brutal, porque Van ha aprovechado su tiempo al máximo, de manera que un minuto antes del inicio de Dead Cross todavía estaba sonando 'Gloria' en el escenario de enfrente. Han salido los miembros del cuarteto, Patton y Lombardo se han mirado sonrientes y ha comenzado el armagedón con 'Seizure And Desist', el primer tema de su único álbum. El disco ha sonado entero, junto a los dos temas de su reciente EP: Patton, con su camiseta y sus calcetines de camuflaje, se desgañitaba, hacía muecas de clown majara y de vez en cuando se acercaba a su atril de artilugios electrónicos, con el que generaba turbulencias o distorsionaba su voz al estilo de Ministry. Mientras tanto, Lombardo marcaba el ritmo con esa naturalidad de quien está acostumbrado a hacer veinte cosas a la vez. Tras la segunda canción, 'Idiopathic', el vocalista se ha dirigido al público en su singular castellano, con acento entre cubano y argentino: «La Manada, los rapistas de mierda», ha dicho, en la primera de varias alusiones al suceso de Pamplona. 'Obedience School' y la pegadiza 'Shillelag' han completado la primera parte del concierto, trepidante y agresiva: a veces, Lombardo parecía ir al límite y entonces... aceleraba, claro.

Después se han sucedido varias canciones más lentas, dicho sea con todas las salvedades aplicables al caso, porque el batería arreaba más golpes en un pasaje tranquilo que otros en un concierto entero. Dead Cross han versionado el 'Dirt' de los Stooges en clave post-punk y, tras su 'Skin Of A Redneck', han acometido también su interpretación personal del 'Bela Lugosi's Dead' de Bauhaus, un clásico del siniestrismo ochentero que ellos cargan de amenaza y ponzoña, con un bajo y una guitarra que zumban y unos efectos de dub industrial. Patton ha hecho unas presentaciones creativas de sus compañeros en castellano macarrónico (al guitarrista lo ha rebautizado como Miguel Cangrejo y después como Miguel Patxaran) y han dado el acelerón repentino con la animalada grindcore de 'Divine Filth', que ha desatado en las filas delanteras un pogo inimaginable media hora antes. Después de 'Grave Slave' (la de los coros de «pistolero») y 'The Future Has Been Cancelled' (la que exhorta a «odiar tu país»), el concierto ha evolucionado hacia una suerte de hardcore progresivo, experimental, muy propio del gusto ecléctico y a veces desconcertante de Mike Patton, donde los pasajes de caña urgente se entremezclaban con frecuencias de electrodoméstico averiado.

«Victoria, cabrones», se ha despedido el vocalista, pero todos los fans sabían que quedaba el guiño de los bises, un regalito que provoca a la vez euforia y frustración: Dead Cross han tocado un pequeño fragmento del 'Raining Blood' de Slayer, Mike Patton ha cantado un par de versos de Faith No More y se ha hecho el silencio, un silencio más fuerte de lo habitual en el Azkena.