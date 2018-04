Aplastamiento, desmadre y abrasión en el Kafe Antzokia Tres figuras del rock vasco, Xabi Señor No, El Pela de Sumisión City Blues y Joseba B Lenoi. / Carlos G- Azpiazu Otro jueves con programa doble compatible en el antiguo Cine San Vicente: Mikel Uraken estrenando tercer disco en el Antxiki con entrada libre, y Aterkings más Señor No adaptando a Sonics y Ron Asheton en el Antzoki por 10 euritos ÓSCAR CUBILLO Viernes, 20 abril 2018, 14:06

El Kafe Antzokia lleva tiempo programando los jueves dos sesiones de conciertos que no se solapan en el tiempo. A veces los dos con entrada libre. La única pega que se nos ocurre es que los bolos acaban cuando ya no circula el metro, y eso seguro que retrae al público potencial. Este jueves hubo dos conciertos con tres grupos y abrimos boca en la sala superior, en el Antxiki, donde ante unas 60 personas y con entrada libre el cantautor-rock Mikel Uraken (Bilbao, 1982), ex Loan, estrenó su tercer álbum a su nombre, el titulado 'Izaki bizidun berriak / Nuevos seres vivos' y grabado en cuatro jornadas de ocho horas diarias en los estudios Garate, donde pernoctaron. Fue el típico concierto que mejora de largo el disco y en este caso lo hizo por aplastamiento hasta convertir la grabación en casi irreconocible, a pesar de que se suba el volumen cuando se oye en casa. En trío compactado (al bajo obsesivo Gorka Pardo y a la batería tribal David Tobal, también en Picadura y Negracalavera), Mikel irradió una energía tan envolvente que logró que cabeceara gran parte del respetable.

En 60 minutos ejecutaron 7 temas, todos los del disco excepto su último corte, el octavo. Desde el arranque se intuyó que se llegaría más lejos que el disco enlatado y también se percibió que la tristura de la grabación había mutado en un lamento litúrgico atávico y proolongado. Esa hora exacta cursó en gradación y se dejaron entrever influencias que en el disco 'Izaki bizidun berriak' o no se perciben o se sugieren solapadamente. Uraken empezó reverberante como una Anari sin repetirse ('Gizakia naizela'), precedió con un instrumental monumental que abarcó desde el posthardcore de Fugazi hasta el postmetal postrero una pieza cantada como si perteneciera al post-rock canadiense ('Instant bat'), incrustó ruidismo tipo Sonic Youth ('Besteen lekuan'), cruzó el aura de Laboa con el blues de Nick Cave como si estuviera en la Bonberenea de Tolosa ('Norantza bakarra galbidea?'), elaboró rock circular y ululante a lo Mark Lanegan ('Egun argitan'), se puso ceremonial como Orthodox en Semana Santa ('Ordu herdoilduak') y cerró por todo lo alto con rock en la onda Joseba B. Lenoir, quien en ese preciso momento estaba observando el concierto del Antxiki y que después participaría en el homenaje a Ron Asheton en el Antzoki grande ('Lantu Mamuen Dantza').

Seguidamente bajamos a la sala principal del Kafe Antzokia, a ver una sesión del octavo ciclo Izar & Star, ese en el que músicos vascos versionan en concierto a sus ídolos e influencias. Abrían plaza los Aterkings aberrando con The Sonics, los ídolos garajeros de los 60, y rematarían como gran atractivo los donostiarras Señor No reforzados con el guitarrista navarro Joseba B Lenoir y el cantante alavés Pela, idolatrando a Ron Asheton, el que fuera guitarrista de los Stooges.

Goiko, el cantante y líder de Aterkings, ante su público. Durante el set de Señor No, Mikel Aterkings se puso a hombros a Joseba B Lenoir mientras le animaba la fan María Medina. Mikel Uraken en trance en el Antxiki. / C. G. Azpiazu/ O. Cubillo

Bailando sin parar

Abrieron la dupla montándola parda, apostando por un desparrame nada impostado porque son así de cabezas de chorlito y de juerguistas, los Aterkings de Markina. En 44 minutos les dio tiempo a tocar 17 canciones, a meterse entre ellos, a despeñarse dos de ellos por las escaleras (al principio el líder, el cantante Goiko, al que frenó en su caída el fornido fotógrafo Azpiazu, y al final el guitarrista de las patillas Mikel, que se pegó un imprevisto trompazo y al recuperarse reprochó al público: «Sabía que no me ibais a coger»), y a lucirse con sus movimientos y evoluciones Goiko, el líder (no nos cansaremos de repetirlo), que se tiró por el suelo, puso caras, se contorsionó como Iggy Pop, hizo gimnasia como los Fleshtones… y logró que en las filas delanteras un puñado de orates de ambos sexos bailaran sin parar hasta también tirarse por el suelo.

Con mal sonido, autenticidad insobornable, ruralismo inimitable y sensación de urgencia frenética, los Aterkings cantaron en tres idiomas: en inglés, en su euskera nativo y en castellano, en erderaz piezas como 'Tirillas' o la versión del rock and roll del púgil Perico Fernández 'Fuera de combate' (también tocaron su energético 'Pintan bastos', pero esta es una brutalidad en euskera). Salieron con ganas de juerga, contagiando la emoción al atento centenar de espectadores, aleando rock and roll purista (a veces tan salvaje como el de Zeke), alta energía bien asimilada, punk indómito y hasta hardcore a toda mecha, y arbitrando bastantes versiones, claro.

Hubo versiones de los Sonics, por supuesto: 'Cinderella / Cenicienta' –cuando se cayó Goiko-, 'Have Love Will Travel', 'Estricnina' –cuando cantó Goiko 'a algunos tíos les gusta el agua', y se señaló a sí mismo, 'a algunos tíos les gusta el vino', y señaló a Mikel-, 'The Witch' o un 'Psycho / Loco' brutal, creíble y gritado. Y además otras chulas revisiones como el 'Money' (de Barrett Strong y popular por los Beatles; lo grabaron los Sonics y lo tocan actualmente con su formación de resurrección) y dos desquiciadas de Little Richard que quizá fueron lo mejor de la memorable velada: 'Good Golly Miss Molly' (también en el primer LP de los Sonics) y 'Tutti Frutti'. Antes de ésta se despidió Goiko anunciando que seguirían Señor No: «Ahora a aguantar ese tostón, ya lo siento». Jo, qué castas son los Aterkings.

Conciertos abrasivos

Cerraron el jueves y la cita del Izar & Star los donostiarras Señor No con el añadido del guitarrista navarro Joseba B Lenoir y del cantante alavés Pela, de Sumisión City Blues y también de Marky Ramone en sus últimas giras mundiales (como suena), idolatrando a Ron Asheton, el que fuera guitarrista de los Stooges. Quizá solo hubo un centenar de espectadores, pocos para los esperados, porque se anunció que no sonarían versiones de los Stooges liderados por Iggy Pop, sino de tres bandas posteriores de Asheton: The New Order (la montó al disolverse los Stooges), Destroy All Monsters y New Race (esa conexión mundial de high energy con Ron, dos miembros de MC5 y dos más de los australianos Radio Birdman).

Señor No estuvieron en escena durante 78 minutos para dos conciertos abrasivos, el primero con sus canciones originales y el segundo con las versiones de Asheton. Nos gustaron más los temas propios, 8 en 32 minutos en cuarteto (con Joseba B. Lenoir de guitarra extra), donde obtuvieron dianas movedoras como 'Laberintos' («¡suenan a Barricada tocando a los Stooges!», comparó acertadamente Carlos Benito), la caña de 'A todas luces' (en esta Mikel de Aterkings se subió al escenario para llevar a hombros a Lenoir) o la despedida despiadada con 'No me hables', tridente este por encima de otras piezas menos rápidas que dejaron entrever tanto influjo de Radio Birdman (la guitarra) como de Barricada (la voz del líder Xabi Señor No).

Tras tres minutos de parón Señor No reaparecieron en quinteto, con Pela al micrófono, la gorra y la delgadez, para rendirse a la memoria de Ron Asheton (Ronald Franklin Asheton, Washington D.C., 1948 - Ann Arbor, Michigan, 2009), a quien antes de fallecer a los 60 años pudimos ver con Iggy & The Stooges en fiestas de Bilbao y en el Azkena Rock Festival. Sonaron ocho canciones más en tres cuartos de hora recreativos: cuatro versiones de Destroy All Monsters (desde la alta energía de 'Bored' hasta el punk de 'You're Gonna Die' pasando por el rollo Dictators de 'November 22nd 1963'), dos de New Order (una de las cimas de la cita fue la caña de 'Lucky Strike'), uno más de New Race ('Columbia', muy bien también), y, tras tres minutos de parón en los que seguro algún espectador se piró antes de tiempo, un inesperado bis con un título de los Stooges (el arrastrado 'Real Cool Time' de su primer LP, de 1969).

Durante esta parte del set, la del tributo a Asheton, comentó Mikel Aterkings a Carlos Benito, a quien no conoce de nada pero le dijo: «Te hablo porque tu cara me suena, ¿eh? Estos han ensayado más que nosotros». Ya, quizá sí, pero nos lo pasamos mejor con los demenciales Aterkings, ¿o no?