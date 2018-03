«Alguien tenía que hacer rockabilly por aquí» Manu (guitarra), Óscar Dinamita (contrabajo) y Arturo García (batería) / EL CORREO Rock vasco Manu Heredia reactiva 20 años después a su banda rocanrolera General Lee y presenta el disco 'He nacido ayer' en «un concierto de 100 % puro 50s», este viernes en el Satélite T ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 21 marzo 2018, 17:25

El virtuoso guitarrista baracaldés Manu Heredia fundó a finales de los 80 su grupo General Lee, preservador de un rockabilly purista en castellano que ejecutaba con una solvencia refrescante e inusual. El trío debutó en 1990 con un LP homónimo en una multinacional, pero su estela se difuminó. No obstante, la figura de Manu no se olvidó en los cenáculos tuperianos, en donde volvió a agrandarse desde que fichó como guitarrista solista por el grupo hillbilly getxotarra Dead Bronco, con el que ha girado internacionalmente.

Dead Bronco cambiaron la formación a finales del año pasado, y Manu, que conserva su tupé desafiante más de 30 años después, ha reactivado a General Lee y a su bonito nombre que evoca al general confederado: «definía perfectamente lo que era el grupo y, sobre todo, me gustaba cómo suena», afirma el líder. En trío completado por Oscar Alley (contrabajista bilbaíno, ex Dinamita Pa Los Pollos y también ex Dead Bronco) y Arturo García (batería también baracaldés, profesional que ha tocado para Fito y Fitipaldis, Asfalto, El Consorcio, etc.), Manu ha lanzado su cuarto álbum, 'He nacido ayer', registrado en directo en el estudio a las órdenes del productor Saúl Santolaria. El repertorio echa mano de bastantes canciones que ya había grabado antes y rula en un estilo que remite a Stray Cats y Gene Vincent, o sea, la bomba.

Lo presentará el viernes en el Satélite T (21.30 h, 8-10 €) y, venga, hagámosle unas preguntitas a este sujeto siempre lacónico.

- Eres un guitarrista inusual, sobrenatural. ¿Cómo te sentiste atrapado por las seis cuerdas y cómo aprendiste a tocarla?

No es para tanto, la verdad, pero gracias por el piropo. Me sentí atrapado desde que empecé a los cuatro añitos, creo, porque me recuerdo con cinco tocando en la escuela. Mi hermana me enseñó un par de acordes o tres y yo tiré p'alante.

- ¿Quiénes son tus guitarristas favoritos?

Pues, obviamente, Brian Setzer (de los Stray Cats). También Mark Harman (de Restless), Brent Mason (guitarrista de sesión), Cliff Gallup (de Gene Vincent And His Blue Caps)... En fin, y otros varios que no sabría decirte.

- ¿Siempre sueles tocar la marca Gretsch?

Sí. Por el sonido, básicamente. Y también porque me parece cómoda. Y estéticamente preciosa.

- ¿Cuántas guitarras tienes, cuál es tu modelo favorito, de qué año es y cuánto te costó?

Solo tengo una: la señorita Black Falcon, de muy buena familia. Y es mi modelo favorito. No sé su año, pero es moderna. La compré en 2012, creo. Es japonesa y me costó dos mil y pico. No me acuerdo del pico.

- El pico del Halcón Negro… Por cierto, ¿te sorprende que la marca de guitarras Gibson esté en bancarrota?

No tenía ni idea, pero no sabría decirte. Eso igual te explica mejor Dani Merino (su ex compañero en Dead Bronco, en la alineación anterior).

- ¿Sientes la necesidad de tocar cada día?

Cada día igual no, pero a menudo sí.

- ¿Trabajas de guitarrista o de otras cosas?

De momento de guitarrista. Que no es moco de pavo.

- General Lee se han reactivado y de los tres miembros también es profesional de la música Arturo García, el batería. ¿Por qué unos músicos acaban de profesionales y otros no?

No sé... La vida le lleva a uno por sus derroteros. Y no sólo en la música. En casi todos los ámbitos también. En el caso de Arturo, pues lo ha logrado porque ha querido y sabido hacerlo. Y encima es el mejor.

- Sois un supergrupo, se podría decir.

Bueno, gracias por lo de supergrupo... Yo más bien diría que somos un grupo que pretende sonar bien y potente.

- Eres amigo de toda la vida de Arturo según la letra de la canción que le dedicas e incluyes entre las diez del CD nuevo. ¿Y de Óscar los eres desde hace menos tiempo, desde que coincidisteis en Dead Bronco?

Arturo y yo somos vecinos de la misma calle. A Óscar le conocía de hacía un montón, desde los 18 años, pero estuvimos muchos tiempo sin vernos. Hasta que entró con los Bronco y retomamos el contacto. Hemos conectado los tres porque es imposible no hacerlo con dos personas y músicos tan geniales

- ¿Por qué se ha disolvió la alineación anterior de Dead Bronco, que se despidió en concierto en diciembre de 2017 en la Fever? Erais un grupazo…

Pues supongo que Matt (el líder estadounidense de Dead Bronco) se cansó de ese sonido y decidió tirar por otro lado y con otra formación, sin más. Sucede con cientos de músicos y grupos.

- Ya. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardas de esta etapa con los broncos?

Sí, fue una gran etapa. Aprendí mucho y me curtí como músico y persona. Conocí gente, sitios interesantes y supe más de la condición humana.

- La novedad, 'He nacido ayer', suena cañón. ¿Qué número de los discos de General Lee hace?

Ese el cuarto. Y, gracias, porque sí, suena cañón. ¡Cómo no iba a sonar así con Óscar y Arturo!

- Lo malo desde mi punto de vista es que estás tocando las mismas canciones que hacías hace… ¿casi 30 años? Te entrevisté para el Ruta 66 en los 90 y muchos de estos temas ya los estabas tocando. Quien los oiga por primera vez flipará, pero los demás… ¿Por qué no tienes composiciones nuevas?

Porque no he sido un músico con continuidad. Si hubiese estado metido 100% en la música, tendría más obra. Pero, como decíamos antes, la vida te conduce a veces por otros derroteros.

- ¿Es verdad que reaparecéis tras 20?

Esa es la idea. Alguien tenía que hacer rockabilly por aquí... Y aunque suene a tópico, sonamos como nunca. De veras.

- ¿Qué diferencia hay entre el swing y el rockabilly? Tú tocas con mucho swing, que es un talento poco común.

No entiendo mucho, pero el rockabilly me parece más sincopado y primitivo. El swing es más elegante, más bailarín. Y congenian perfectamente.

- ¿El público del rockabilly se renueva o más bien se compone de rockers nostálgicos?

Ambas cosas. Por eso aún existe este estilo.

- ¿Cómo será el show de presentación en el Satélite T (viernes, 21.30 h, 8-10 €)?

Será un concierto de 100 % puro 50s. Cañero y bien tocado.

- ¿Tenéis muchos conciertos a la vista?

Hemos empezado con buen pie y ya tenemos un buen número de fechas cerradas para presentarlo. Hay mucha gente interesada, sí. Es que el disco suena tan bien que llama la atención.

- ¿Jokin Totorika, el de Dead Bronco, es vuestro manager?

Jokin Totorika no es nuestro manager... ¡tiene demasiado curro! De momento Óscar se está encargando de todo el tema de contratación.

- Hum… ¿tenéis batería suplente?

Y sí, tenemos al gran Galder Creo (se apellida 'Creo', es bilbaíno y baquetea también en Sonic Trash y Cavaliere) para los conciertos a los que Arturo no puede acudir. Es un gran batero que le gusta lo que hacemos y tiene swing.