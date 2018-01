Akatz: «Aún nos queda mucho por mejorar» El noneto que configurará el 25º aniversario 'akatziano'. / E.C. ROCK VASCO Un concierto «transgresor, transversal y trastornado» promete el grupo ska más longevo de España para celebrar sus 25 años. Además, ha editado un vinilo que se vende en cuatro continentes ÓSCAR CUBILLO Viernes, 5 enero 2018, 11:29

Akatz, el grupo sabrosón y cadencioso de ska, reggae y rock steady vizcaíno, cumple 25 años y celebra la fecha con una afirmación y un gran concierto. La primera es que con tal aniversario se instaura como la banda de ska española «más longeva», y lo segundo será el show, el cumpleaños que se ha organizado para este viernes 5 de enero en Bilbao (Kafe Antzokia, 22 h, 10-12 €). Unai Quecedo, alias Bita, el cantante de Akatz, adelanta: «Será un concierto transgresor, transversal y trastornado con invitadas, ex akatzianos, canciones míticas de la banda que hace mucho que no tocamos… Además repasaremos el nuevo disco, 'A Go Go 2', de pe a pa. Será un concierto único y quién sabe si irrepetible. Pero sobre todo será Akatz en estado puro: diversión, comunidad, fiesta, disfrute y 'happyending' (final feliz)». Interroguémosle, pues:

- Os juntasteis en Bakio en 1992. ¿De veraneantes? Imagino que erais unos pipiolos.

- Éramos jovenzuelos y pasábamos inviernos y veranos en Bakio esperando a la gran marejada que nos trajera olas perfectas. Hartos de esperar, decidimos pasar nuestro tiempo libre en un local de ensayo. Al principio estuvo en las bajeras (lonjas) de las casas de nuestros padres y castigábamos sus oídos con nuestra música, entre comillas.

- ¿Por qué os atraía el ska?

- Porque nos gustaba y porque entonces no había una banda que representara esta música con un repertorio íntegro en euskera… Así que fue para hacernos rápidamente famosos por el Goiherri.

- Je, je… ¿En 25 años ha habido miembros de Akatz que hayáis permanecido al pie del cañón durante todo este tiempo?

- Más de la mitad de la banda actual, 5 de los 9, llevamos desde el comienzo y resistiremos hasta el fin.

- ¿Cuánta gente ha pasado por el grupo?

- Han pasado casi 30 personas en un conjunto con formaciones que han oscilado entre los 7 y los 11 integrantes.

- Vamos a repasar un poco la hoja de promoción. En ella se indica que sois «el grupo de ska más veterano y longevo de Euskal Herria y del Estado español». Hum… Si los alaveses Potato andan desactivados, es posible que sea cierto. ¿Qué grupos españoles en activo son casi tan veteranos como vosotros?

- Tanto Potato como los Dr.Calypso son bandas ochenteras que en los últimos años han sufrido largos parones, físicos o artísticos, de ahí nuestra reivindicación como espaldas plateadas. Por detrás vienen los Soweto de Barcelona y los Cabrians de Mataró, con más de 15 años de existencia. Y con una década de andadura hay representantes en todos los reinos de taifas autonómicos.

- Describe la misma hoja promoción: «Akatz toma la música de Jamaica como base para crear un discurso respetuoso con la raíz pero a la vez propio y, además de ska, rocksteady y reggae, también podemos encontrar sonidos y ritmos de estilos tan variados como rhythm and blues, soul, jazz, swing, latin, brazil...». ¿Cuándo notasteis que por fin erais buenos y genuinos, que dominabais el tórrido tumbao jamaicano y que habíais superado el status de aprendices adolescentes?

- Cuando lo leímos en la prensa. Somos muy de confiar en la crítica musical….ja, ja, ja…

- Ejem…

- Las músicas de raíz tienen ese mirar a largo plazo en el que te vas dando cuenta poco a poco de los matices que aportan sabor al estilo. Uno tarda años en percatarse, aunque con el ímpetu adolescente esperas dominarlo en no más de tres ensayos. O sea que, sin querer pecar de falsa modestia, diré que aún nos queda mucho por mejorar.

- Da la sensación de que tenéis pocos discos. Cuatro álbumes, dos EPs, dos maxis, dos singles y cuatro maquetas en 25 años, según la hoja de pormoción. ¿Por qué la producción ha sido tan aparentemente escasa?

- Entendemos que es más la sensación tuya. Hombre, si nos comparamos con una banda de los 60 en Jamaica dedicada exclusivamente a la grabación de temas para diferentes estudios y productores, nuestro rendimiento es casi nulo. Pero comparados con las bandas de nuestra época y estilo, alcanzamos el percentil del 120% o más. Durante los primeros 12 años grabamos cuatro o cinco maquetas que otras bandas hubieran considerado discos o maxis, pero a nosotros no nos convencían las producciones y el sonido que habíamos conseguido en el estudio.

- Ya, la de CDs que se venden hoy día como discos oficiales y su calidad no supera la de una maqueta mediocre.

- Akatz, desde que en 2004 en que editamos nuestro primer LP, han pasado 13 años con cuatro LPs, tres Maxis, tres singles, un DVD…

- Además se supone que no seréis todos profesionales de la música y que hay que rascar tiempo de otros menesteres, de familias…

- En el grupo hay tres padres de familia, músicos profesionales, funcionarios, educadores, maleducados… Y sí que rascamos tiempo de aquí y de allá para poder mantener esta banda que da una media de 15 o 20 conciertos anuales y que edita material nuevo cada dos años y medio.

- Comenta el vinilo nuevo, 'A Go Go 2'.

- 'A Go Go 2' es el segundo volumen de una serie en la que acercamos a nuestro universo canciones ajenas al estilo o que han sido cantadas en otras lenguas. Normalmente hay versiones que forman parte de nuestro repertorio de directo, y otras las arreglamos directamente para el disco. La edición es en vinilo de 10 pulgadas y las tiradas son muy limitadas para dar valor a cada una de las piezas y a cada uno de los compradores que se hacen con ellas. El volumen 1 está descatalogado y aún es pronto para que suceda esto con el nuevo, pero las ventas van más rápidas. El anterior se vendió por todo el mundo y este ya ha llegado a cuatro continentes.

- En 'A Go Go 2' adaptáis un 'Aurresku' instrumental, un baile cuya verticalidad sorprendería a los jamaicanos, ¿no?

- Sí, el 'aurreská', como lo llamamos nosotros, sorprendería, pero tiene mucho de Jamaica al adaptar un tema folk al ska. Nos han llegado ecos de la isla caribeña comentándonos la cantidad de piernas al aire que se ven desde que se radia la canción en alguna de esas emisoras viejunas dedicada a los sonidos de los abuelos.

- Y en la nueva rodaja también cantáis 'Paga lo que me debes'. ¿A estas alturas de la película aún se viaja lejos a dar un bolo y se puede no cobrar?

- El engaño es humano, así que a estas alturas y dentro de 100 años, si la música en directo todavía funciona, seguirán dándose casos en los que no se cumple lo pactado, escrito, contratado, firmado o llámalo equis. Y esto es algo que pasa habitualmente a bandas grandes y pequeñas, pero la mayoría prefiere no contarlo por no parecer tontos o pringados. Nosotros, los Akatz, con un nombre tan errático y tan amantes del fallo, lo reconocemos con tranquilidad para que por lo menos se sepa quiénes son los que no pagan y no les suceda lo mismo a los siguientes músicos.

- Sí, fue muy sonada vuestra experiencia en México, donde el promotor local os dejó tirados y no os pagó.

- Eso sucedió en el 2016, en julio, pero ya es agua pasada. De México y su público sólo tenemos palabras de agradecimiento, ya que nos hacen sentir gigantes cada vez que vamos… El público se sabe mejor el repertorio que el cantante –ironiza Bati- y lo entona con un volumen que tapa a la banda. Ese público recorre kilómetros y espera durante horas para poder estar contigo y hacerte regalos. Invierte un dinero considerable para verte. Esa gente tiene nuestro amor infinito. ¡Viva México, cabronas!

- En noviembre habéis regresado de la segunda gira por México.

- Sí, la minigira por Monterrey, Guadalajara y Ciudad De México ha sido sudorosa y divertida. Hemos compartido aventuras con otros héroes europeos como Dr. Ring Ding y Gaz Mayall.

- Informa vuestra hoja de promoción: «más de cuatrocientos conciertos sobre sus espaldas girando por Euskal Herria, España, México, Alemania y Francia». ¿Cómo reacciona el público extranjero, que no conoce el idioma, a vuestra música?

- En Europa sonamos exóticos y siempre que salimos por ahí nos tratan mejor que bien. En tierras castellanas y aztecas nos tienen como un grupo referente porque entienden nuestras canciones y pueden cantarlas mientras preparan unas enchiladas o un cocidito a fuego lento. Y ya por la tierra media (se refiere a Euskadi) han aprendido a querernos, aunque cantemos últimamente en erdaraz. Por lo general, y haciendo una música de raíz con acento anglosajón, parecemos poco puristas. Pero esto es algo que nos encanta, ya que siendo bilbaínos la pureza está en nuestra palabra y valores, jo, jo, jo…

- ¿Y qué suelen opinar sobre vuestro estilo los espectadores de raza negra, sean jamaicanos, africanos… europeos…?

- En el Botxo, los afros locales siempre han dado calor y color a nuestros conciertos, algo que nos llena de orgullo y satisfacción. Y fuera, al estar el ska unido a un género antirracista, ellos ocupan las primeras filas para poder bailar a gusto con nosotros.

- ¿Cómo será el concierto del viernes en el Antzoki?

- Será un concierto transgresor, transversal y trastornado con invitadas, ex akatzianos, canciones míticas de la banda que hace mucho que no tocamos… Además repasaremos el nuevo disco, 'A Go Go 2', de pe a pa. Será un concierto único y quién sabe si irrepetible. Pero sobre todo será Akatz en estado puro: diversión, comunidad, fiesta, disfrute y 'happyending' (final feliz).

- El viernes es Noche de Reyes… ¿Qué le pedís a los Reyes Magos para este 2018?

- Somos más de dar que de recibir, así que esperemos que sea un año más en la banda y que podamos cerrar todos los proyectos que empezaremos. Haremos gira del 25 aniversario con presentaciones ya cerradas en Zaragoza, Barna, Madrid, Santander, Oiartzun… Y esperemos dar algún concierto de gran formato donde podamos de nuevo crear una producción imposible, como nos gustan. Y ya sabes que adelantar lo no firmado trae mal fario, o sea que hasta aquí puedo leer…

- Entendido.

- Ah, id rápido a por la entrada del Antzoki. No es coña: ya quedan pocas y esperar al trigésimo, cuadragésimo o quincuagésimo aniversario se puede hacer largo.