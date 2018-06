El 'Adeus' al fado de María Berasarte en Bilbao María Besararte ofició afectadamente dramática. / MIKEL M. TRESPUENTES La risueña cantante donostiarra dijo adiós al melancólico género luso en una cita en la Sala BBK que tuvo numerosas escapadas a otras atmósferas: Lorca, cantigas gallegas, bolero, jazz… ÓSCAR CUBILLO Jueves, 21 junio 2018, 14:01

La cantante donostiarra de 39 años María Berasarte, especialista en fados, el género musical melancólico portugués, eligió Bilbao para despedirse del estilo luso y le salió un concierto poco trascendente. Estuvo muy bien el show, pero al acabar pareció que faltó poso en el adiós, solemnidad en el final de una etapa, quizá porque para el público vizcaíno más que una amiga del alma María es una conocida o vecina. Dicho sea esto al margen de que en su concierto del miércoles, que cerró tanto su década como cantante de fados como el propio séptimo ciclo Noites de Fados de la Sala BBK, tuvo poco de fado y más de canción melódica, folk español contemporáneo e intención étnica globalizadora.

De hecho, si no le llega a acompañar el trío vernáculo Lisboa String Trio, con Joxé Peixoto a la guitarra, el jazzman Carlos Barreto al contrabajo y Bernardo Couto a la guitarra portuguesa, el fado se habría difuminado del todo en esta cita de despedida bautizada 'Adeus', aunque en principio se repetirá en otras localizaciones, por ejemplo en Rabat, Marruecos. Y aunque la protagonista no hizo ninguna referencia a ello en la Sala BBK, el próximo proyecto de la donostiarra será más latino, mano a mano con el pianista cubano Pepe Rivero

Alta y morena, sensual y vaporosa, muy teatral en la interpretación (osciló entre el dramatismo vocal y la danza ralentizada moviendo las manos mejor que la flamenca Estrella Morente), y cercana, risueña y simpática en las presentaciones, María Berasarte lideró un show que duró 87 minutos y contuvo 17 piezas, contando los tres instrumentales del trío lisboeta (del muzak inaugural al tercer bonito fado instrumental que sí se podría definir como 'guitarrada') y también contabilizando por partida doble el animado 'Sin saber lo que me pongo' (el de la rosa), que inopinadamente repitió en el segundo bis para desconcierto de sus músicos y alegría del respetable, tres cuartos de entrada pasaditos en la Sala BBK que dieron palmas contentos. Quizá ella dio este segundo bis ansiosa por hallarse en su despedida fadista, embargada por una ansiedad y solemnidad de ocasión última y única que, insistimos, no se transmitió al patio de butacas, a pesar de que ella informó sobre la circunstancia en varios breves parlamentos. «No me gustan las despedidas, siempre me escapo», dijo una vez contando que habían sido diez años en el fado, una trayectoria inusual para una cantante de su origen.

La cita con María, alias 'La Voz Desnuda', tuvo dos partes: la primera subyugante y rompedora de estilos y la la segunda algo inferior porque ya ella había expuesto su dramatismo teatral adaptable a cualquier género y exhibido su fragilidad espiritual, y porque la economía de bastantes dúos menos ricos musicalmente («mis tres pequeños caprichos», los definió antes de encararlos) de esta segunda parte provocó cierta destensión.

María y el trío lisboeta actuaron casi siempre en sombras / MIKEL M. TRESPUENTES

Sobre un escenario casi siempre demasiado en sombras, María arrancó emotiva y dramática, de largo alcance (global) y con voz muy tímbrica, sugiriendo los vibratos fadistas (los rodriguiños) y revelando su instrucción en la música clásica en 'Palabra triste', y abrazando el fado animado y callejero y algo mestizo en 'Sin saber lo que me pongo', antes de romper el tempo y de cambiar de dirección con el 'Zorongo gitano' de Lorca (lo empezó con étnica galaica, pasó por el orientalismo místico –no solo porque bailara cual hurí- y lo remató con ondas jazz) y en 'Lela', una cantiga que hacía en gira con Carlos Núñez, que le evoca a la pequeña aldea gallega de su madre (su primer apellido en Sánchez), y que resonó a neofolk con bajo a lo Charlie Haden (más jazz).

A dúo con Peixoto interpretó el standard fadista de Amália Rodrigues 'Barco negro', muy teatralizado, con ella dominando las tablas y abstraída entre la locura y el desamor. Y tras las piezas con acompañamiento más escueto (dúos y tríos y lapsos a capela, como el de 'La tarara'), remontó el interés con el buen tercer instrumental y el afectado y manierista 'Piensa en mí' de Agustín Lara, un bolero mutado en fado por mor del acompañamiento del Lisboa String Trio.

La cita del 'Adeus' continuó languideciendo con el fondo alegre de 'Todas las horas son viejas' (título de su primer disco, de 2009) y llegamos a los bises con dos curiosidades: un correcto 'Extraña forma de vida', gran standard fadista también de Amália Rodrigues interpretado a dúo con la guitarra portuguesa de Bernardo Couto, y el segundo e inesperado bis repitiendo el alegre 'Sin saber lo que me pongo', el de la rosa. Ya esperamos con ganas a catar la nueva etapa, más latina, de María.

