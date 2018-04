El libro que convierte a un jugador del Athletic en investigador de crímenes Alfonso del Río, ante el Museo de Bellas Artes en un día de lluvia, como en su novela. / Ignacio Pérez El abogado Alfonso del Río publica ‘La ciudad de la lluvia’, un thriller ambientado en 1983 CÉSAR COCA Lunes, 2 abril 2018, 01:03

Hace diez años, el abogado Alfonso del Río y su mujer tuvieron que salir de casa una mañana en una 'zodiac'. El río Gobelas se había desbordado a consecuencia de un gran aguacero a su paso por la zona de Fadura (Getxo) y las calles próximas al cauce eran una Venecia sin puente Rialto ni arte barroco. Esa noche, al regresar a casa, Del Río comenzó a escribir un texto que, después de sufrir un largo parón y algunos cambios en su trama, se ha convertido en 'La ciudad de la lluvia' (Ed. Destino). En ella, un jugador del Athletic ejerce de investigador de una compleja trama de asesinatos en la que la Policía no ha reparado porque parecen suicidios. Y todo ello sucede mientras Bilbao, el escenario de la acción, sufre la peor de sus pesadillas: la grave inundación de agosto de 1983 que causó 34 muertos y cinco desaparecidos y dejó literalmente arrasado el Casco Viejo.

«Mi hobby no es la literatura, es el triatlón», dice este profesional de 37 años, que en 2017 recibió uno de los premios 'Forty under 40', que distinguen a los mejores abogados jóvenes. Para él, la literatura es otra cosa: «Un sueño, un afán íntimo». Un afán en el que piensa mientras se mueve por Bilbao en moto y que plasma en el ordenador cada viernes, de siete a nueve, con una disciplina que tiene mucho que ver con el método propio de su trabajo profesional. Y que ya hace cuatro años le permitió debutar en la novela con 'Ioannes', ambientada en Venecia, de nuevo con el agua como elemento crucial.

'La ciudad de la lluvia' se quedó parada cuando llevaba dos años de escritura. La novela tiene como protagonistas a unos personajes que se mueven en una trama empresarial –la fusión de dos firmas industriales y el nombramiento de presidente en un gran banco–, junto a un episodio ocurrido en el Berlín de 1941, en el que un personaje llamado El Extranjero trata de vender una máquina encriptadora de mensajes al Tercer Reich. De entonces queda una fotografía en la que tres hombres y un niño posan ante un avión en un aeródromo alemán. Alain Lara, un prometedor futbolista del Athletic, halla una copia buscando entre las cosas de su abuelo, desaparecido en la noche trágica de las inundaciones. Ese es el motor de la novela, puesto que el muerto es uno de los hombres que aparece en la fotografía y otro de ellos es un empresario que aspira a hacerse con la presidencia de la entidad financiera.

«Dos años después de empezar a escribir lo dejé. Era una época de mucho trabajo en el despacho y empezaron a llegar los niños. Para entonces tenía escritas las partes relativas a la pugna empresarial y la de Alemania», explica Del Río sentado en el bar de la Sociedad Bilbaína, donde transcurren varias escenas de la novela. Fuera, los transeúntes se protegen como pueden de la lluvia y el viento.

Escenarios de la acción Sede de La Bilbaina, lugar de coloquios... y bodas: El abuelo del futbolista, que también jugó en el Athletic antes de la guerra, se reúne en la Bilbaína a charlar con unos amigos justo el 26 de agosto de 1983. Su desaparición y posterior búsqueda es el motor de la novela. «¿Por qué aquí? Pues porque es un lugar de encuentro... y porque aquí hice mi boda». Puente de El Arenal, la última mirada de un personaje: Uno de los protagonistas de 'La ciudad de la lluvia' termina su trayecto en el puente que sufrió como ningún otro el impacto de la riada. «Es la puerta de entrada por excelencia al Casco Viejo, el camino directo para ir desde la Bilbaína. Y una imagen imborrable para los vecinos de la Villa en aquel 26 de agosto». Museo del BB AA, en busca de un documento: Dos de los protagonistas reciben una nota en la que les apuntan que un documento clave para su investigación está en el Museo de Bellas Artes. «Elegí el museo en vez de una biblioteca, que quizá hubiese sido más lógico, porque mi padre pinta y desde pequeño he venido mucho», asegura.

Cameos y viviencias

Pasó el tiempo, siguió participando en triatlones y el mismo día que terminó una de estas pruebas en la capital vizcaína retomó la escritura. Lo hizo con un personaje crucial: un letrado de un gran bufete internacional, obsesionado con alcanzar los más elevados sueños profesionales, con un ego de buena dimensión que lo lleva a calificarse a sí mismo como «el mejor abogado del mundo», y que escribe en primera persona una parte del relato.

¿Qué ha prestado el autor a su personaje? Alfonso del Río sonríe cuando asegura que poco más que la vista de la plaza Elíptica que contempla desde su despacho en Deloitte. «Cuando escribí la escena en la que David Schaffer aparece en una revista como uno de los más importantes abogados del mundo no me habían dado el premio 'Forty under 40'». Eso sí, ha tomado de su propia experiencia personal todo cuanto lo rodea, incluidos algunos episodios entre lo cómico y lo sorprendente. «Hay una escena en la que David recuerda cuando, siendo muy joven, llegó al despacho. Su jefe le hizo un encargo del que no entendió nada, y para el que se explicó haciendo un pequeño esquema en una hoja que luego rompió y tiró a la papelera. David y sus compañeros esperan a que el jefe se vaya y luego cogen los trozos de la papelera para reconstruir la hoja. Eso lo he visto yo. Y también he rescatado tiras de papel de una trituradora para volver a componer un folio en el que teníamos instrucciones de trabajo».

Del Río, ante la ría. / Ignacio Pérez

La parte más moderna del relato transcurre en los días próximos a las inundaciones ambientación

«A un personaje que es abogado le he prestado el contexto profesional que conozco» protagonistas

Hay en las páginas de esta novela otras muchas referencias particulares porque los escenarios están vinculados a su propia vida: una persecución entre dos coches transcurre de Deusto a Las Arenas, por la carretera de la ría que él recorrió tantas veces cuando iba a Getxo a quedar con su novia; uno de los personajes vive en Zabálburu, su barrio de la niñez; otros se encuentran varias veces en restaurantes y cafeterías de Telesforo Aranzadi donde él come muchas veces... Y el viejo San Mamés, «porque quería que saliera». No hay mejor razón, porque la literatura está para eso, para combinar los ingredientes que el autor desea. De ahí que también abunden los 'cameos': ahí están, como secundarios, Javier Clemente y Vicente del Bosque, Hitler y Goebbels, Iñaki Azkuna –entonces director del hospital de Cruces– y Jorge Barandiarán, en aquel momento al frente del Museo de Bellas Artes.

Se suceden en la trama los partidos del Athletic en aquel año de prodigios en que ganó Liga y Copa mientras la ciudad se recuperaba a duras penas del desastre. «Fui leyendo cosas sobre el Bilbao de los ochenta a medida que escribía, y algunos datos, algunas anécdotas que encontré me sirvieron para ciertas escenas. El título responde a la lluvia que caía en todos los sentidos», explica. Ahora, Bilbao es muy diferente, pero la novela está concebida con el afán de «que pase a formar parte de la memoria sentimental de la ciudad». El libro, que tendrá un importante lanzamiento en toda España –y cuyos derechos de autor irán a parar en buena medida a Cáritas y otras obras sociales–, no hará olvidar a Del Río que lo que le ha «formado como persona», «da de comer» a sus hijos y le ha traído hasta aquí es la abogacía. Pero preguntado qué elegiría entre un gran éxito profesional o literario le cuesta decidirse: «¿Por qué no los dos?» Aunque también advierte sobre la cruda realidad que el abogado de su novela, obsesionado por acumular éxitos, alcanza a comprender demasiado tarde:«Perseguir sueños no suele ser el camino adecuado para encontrar la felicidad».