Mario Götze publica un libro ilustrado para niños
12 diciembre 2017
El texto habla sobre un niño que aprende que el dinero y la victoria no son lo más importante en la vida

¿El centrocampista del Borussia Dortmund Mario Götze prepara su reconversión en escritor? 'El gran sueño de Mario', su primer libro ilustrado para niños, ha sido presentado este martes por el jugador que dio el Mundial 2014 a Alemania con su gol en la final frente a Argentina.

«Tengo tanto que agradecer al fútbol por todo lo que me ha dado que me gustaría ofrecer a los otros alguna cosa», explicó Götze. «Los niños son muy importantes para mí porque simbolizan el futuro. Es por lo que he querido escribir un libro sobre el respeto, la tolerancia y la apertura del espíritu», añadió el jugador de 25 años.

La portada del libro.

El libro habla del pequeño Mario, que desea convertirse en jugador profesional y ser convocado por la selección alemana. En su recorrido, aprende que el dinero y la victoria no es lo más importante en la vida. «Pero no se trata de una autobiografía», subrayó Götze.

Debido a un desgarro de en ligamentos de la rodilla derecha sufrido a finales de noviembre, Götze no jugará hasta el regreso de la Bundesliga en enero tras la tregua invernal.