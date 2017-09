Festival de Cine de San Sebastián Malkovich vuelve «feliz» a San Sebastián John Malkovich llegó ayer por la tarde al María Cristina. Esta vez viene como presidente del jurado a un Festival que conoce bien. / EFE Emma Suárez, Ángela Molina y Wim Wenders, director de la película inaugural, estarán hoy en San Sebastián. Leticia Dolera ensaya ya en el Kursaal la gala de mañana MITXEL EZQUIAGA Jueves, 21 septiembre 2017, 08:54

La 65 edición arranca mañana, pero el baile de invitados empezó ayer, más madrugador que nunca. El presidente del jurado de la Sección Oficial, John Malkovich, ya está en San Sebastián. Llegó a media tarde, enfundado en una chaqueta de tela vaquera y parco en palabras. Sí dijo que estaba «feliz» de volver a una ciudad que conoce bien, y más desde que su hija aprende en la cocina del restaurante Arzak. El actor ya pasó unos días en Donostia el pasado mes de abril, precisamente para estar con su hija, pero es un veterano conocido del Zinemaldia, donde recibió, entre otras cosas, el Premio Donostia.

La visita esta vez será larga y más complicada, como presidente de un tribunal encargado de confeccionar el palmarés. Hoy llegarán sus compañeros de tarea. Hacia las cinco de la tarde se espera la llegada de los jurados André Szankowski , Emma Suárez y Paula Vaccaro. Hacia las siete y media de la tarde llegarán la actriz argentina Dolores Fonzi y el director William Oldroyd.

También se anuncia para hoy la llegada al hotel María Cristina de Wim Wenders, director de la película inaugural. Mañana se unirá a él la actriz sueca Alicia Vikander, protagonista del filme y una de las presencias más 'glamurosas' del comienzo. La intérprete, ganadora del Óscar como mejor actriz de reparto por la película 'La chica danesa', es novia de Michael Fassbender, otro actor que ya pasó por Donostia.

La presidenta del jurado del premio Horizontes, la actriz Ángela Molina, llegará hoy a mediodía al hotel Londres, donde también se aguarda a Úrsula Corberó. La alfombra roja empieza a animarse incluso antes de levantar el telón.

Una gala 'ciudadana'

Porque será mañana cuando empiece oficialmente la 65 edición, con una gala que será presentada por la actriz Leticia Dolera y Anne Igartiburu, el popular rostro de Televisión Española. Dolera ya está en San Sebastián, desde ayer, y participa en los ensayos de la ceremonia que tendrá lugar mañana viernes a partir de las 21:00 horas en el Kursaal, dirigida por Manuel Palacios con guión de Andoni de Carlos y Ekaitz Cruz. El esquema de la gala se basa en el siguiente argumento: «El cine invade la ciudad. Edificios, monumentos y lugares emblemáticos de San Sebastián se construirán y se descompondrán al vincularse a referencias de la historia del cine, mientras algunos de los cineastas que formarán parte de la programación del Festival presentarán las películas y proyectos de la 65 edición».

En el escenario estará, además de los jurados, el director finlandés Aki Kaurismäki para recibir el premio Fipresci de este año por su película 'Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope' (El otro lado de la esperanza). La ceremonia de inauguración será retransmitida en directo por La 2 y ETB1.

Mañana comienzan buena parte de las secciones. También Zabaltegi-Tabakalera, con la presentación de la esperada 'The Square', el filme que ganó la Palma de Oro en el pasado festival de Cannes. Su director, el sueco Ruben Östlund, volverá a San Sebastián, ciudad que ya conoció en 2015 cuando vino a presentar sus trabajos anteriores en Tabakalera. Incluso hubo quien pensó que su paso por el centro cultural le había servido de inspiración para su filme, una sátira sobre el esnobismo que rodea al mundo del arte contemporáneo. Seguro que alguien le pregunta por eso en su nueva estancia donostiarra.

Premio a Juanba Berasategi

Y a la espera del arranque se siguen generando noticias en estos prolegómenos del Festival. Algunas, emotivas. El III Premio EZAE, otorgado por la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, recaerá este año en el realizador pasaitarra Juan Bautista Berasategi, fallecido hace unos meses, «por su contribución a la industria cinematográfica vasca».

Pionero de la animación en euskara, Berasategi dirigió tanto largometrajes de animación como series de televisión y cortometrajes, además de participar en numerosas producciones vascas como productor y presidir la Asociación Independiente de Productores Vascos de 1991 a 1997. Los familiares recibirán la distinción el martes en el marco del Festival.

«Entre los hitos de su carrera», según dice la asociación en la explicación del galardón, «se encuentra el estreno en 1985 de 'Kalabaza tripontzia', primer largometraje de dibujos animados en la historia del cine del País Vasco, y obra dirigida en euskara, que obtuvo la mención de Honor en el Zinemaldia. En el Festival también participó con su debut, el corto de animación 'Ekialdeko izarra' (1977). A estos títulos siguieron producciones como 'Balearenak', 'Ahmed', 'Alhambrako Printzea', la continuación de esta historia, 'El embrujo del sur' o la recientemente estrenada 'Nur eta herensugearen tenplua', basada en los famosos cuentos de Toti Martínez de Lezea». En 2013 Berasategi recibió el premio Zinemira del Festival.

El rostro de Barbara Lennie

Más premios, aunque bien distintos. Ayer se supo que Max Factor concederá a Bárbara Lennie el premio de este año «al rostro más glamuroso del cine español». Será el miércoles en el hotel María Cristina.

Cada año la firma de maquillaje elige a una actriz española para conceder su galardón en el marco del Festival. Esta vez se premia a Lennie «por su belleza y sofisticación ante las cámaras y por sus increíbles dotes para la interpretación». La actriz ya sabe qué es triunfar en San Sebastián, porque 'Magical girl', de la que es protagonista, fue Concha de Oro en 2014, y 'El Apóstata', de Federico Veiroj, en la que también era cabeza de cartel, fue premio especial del jurado en 2015.

En esta 65 edición Bárbara Lennie es protagonista de 'Una especie de familia', dirigida por el argentino Diego Lerman, que compite en la Sección Oficial.