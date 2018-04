Los Oscar del cómic reconocen a los autores españoles 'Beowulf'. Santiago García y David Rubín han unido sus talentos para poner al día el mito de Beowulf, obra fundacional de la literatura inglesa (ed. Astiberri). Siete dibujantes aspiran este año a los Premios Eisner, los más importantes en el mundo de la historieta BORJA CRESPO Sábado, 28 abril 2018, 01:32

Las esperadas nominaciones a los prestigiosos Premios Eisner, los más importantes dedicados a la historieta en EE UU, batiéndose en importancia con el palmarés del Festival de Angulema, se dieron ayer a conocer. Los Oscar del cómic, como se les define habitualmente, deben su nombre a Will Eisner, maestro del arte secuencial, creador de obras magnas como 'Contrato con Dios' o la serie 'The Spirit' (el concepto novela gráfica es de su cosecha).

Un año más, el cómic español ha dado la camapana con siete artistas en la lista. Uno de ellos, el gallego David Rubín, ha hecho historia con cuatro candidaturas. Le acompañan Santiago García, El Torres, Jesús Alonso Iglesias, Javier Olivares, Ricard Fernández y Marcos Martín. Otra nota importante: tres títulos producidos originariamente en España optan a varios galardones: 'Beowulf' y 'Las Meninas', editados inicialmente por Astiberri, y 'El fantasma de Gaudí', publicado en nuestro mercado por Dibbuks. Traducidos al inglés han sorprendido al otro lado del Atlántico.

Nuestro cómic triunfa a nivel internacional sin apenas apoyo institucional. Ojalá las ventas reflejen algún día esta ebullición creativa apabullante y los artistas puedan vivir de lo que les gusta sin sufrimiento. Son muchos los dibujantes que trabajan para el extranjero. El pasado año Gabriel Hernández Walta, responsable del apartado gráfico de 'The Vision', con guion de Tom King, se llevó el premio a la mejor serie limitada. También optaban a un posible galardón en diferentes categorías Paco Roca, Emma Ríos, Albert Monteys, Pere Pérez, Santiago García y Florentino Flórez.

'Ether'. Astiberri edita el encuentro del exitoso guionista Matt Kindt con los espectaculares dibujos de David Rubín.Su protagonista es un explorador interdimensional conuna mente científica.

La importancia de los autores españoles más allá de nuestras fronteras es incontestable. De hecho, el vallisoletano David Aja cuenta en su currículo con la friolera de cinco Eisner. No es el único que ha cantado victoria en el extranjero. En anteriores ediciones, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido también triunfaron de la mano de 'Blacksad', un best seller en Europa.

«Me lo he currado tela»

David Rubín no cabe en sí de gozo. Aspira a cuatro premios por distintos trabajos, un paso de gigante en la industria del cómic. 'Beowulf', con guión de Santiago García, editado en EE UU por Image, ha sido nominado en la categoría de mejor adaptación desde otro medio. A su vez se postula como mejor colorista por las obras 'Ether', 'Black Hammer', 'Sherlock Frankenstein' (Dark Horse) y 'Beowulf'; además de optar al trofeo como mejor dibujante por las obras 'Black Hammer #9 & #12', 'Ether', 'Sherlock Frankenstein #1-3', y de nuevo 'Beowulf'.

'El fantasma de Gaudí'. El Torres y Jesús Alonso Iglesias ambientan un trepidante thriller en la Barcelona de Gaudí.

«Currad mucho, creed en vosotros mismos, no desfallezcáis digan lo que os digan, que sí, que sí es posible», bramaba el dibujante al conocer la buena nueva, apelando al trabajo en equipo. «Por supuesto que me lo he currado tela, he sacrificado mucho por hacer posible el imposible de vivir de los tebeos, de hacer de mi pasión mi profesión, nadie sabe cuánto ni a qué niveles, pero todo ese esfuerzo no sería posible, ni los éxitos que poco a poco voy consiguiendo, sin todas esas personas que me han apoyado, compañeros de pasión, la editorial Astiberri, los lectores y las librerías que desde un principio y hasta ahora siempre me han hecho sentir como en mi casa y le han brindado espacio y recomendación a mis obras en sus locales».

Premios Eisner Siete autores españoles nominados David Rubín, El Torres, Jesús Alonso Iglesias, Santiago García, Javier Olivares, Ricard Fernandez (EFA) y Marcos Martin. Premio honorífico Carlos Ezquerra, cocreador del Juez Dredd, está propuesto para el Hall of Fame a toda su carrera. Tres cómics españoles optan a los premios 'El fantasma de Gaudí', 'Beowulf' y 'Las meninas'.

La edición de Fantagraphics de 'Las meninas', de Santiago García y Javier Olivares, Premio Nacional del Cómic en 2015, publicada en USA el pasado año bajo el título 'Ladies in Waiting', está nominada en la categoría de mejor edición estadounidense de material internacional. Ricard Fernández está nominado a Mejor Pintor/Artista Multimedia por su trabajo en 'Monet, Nómada de la luz' (Norma) mientras Marcos Martin, también un habitual en los premios gracias a su participación en 'Daredevil' y al cómic digital 'The private eye', puede repetir éxito gracias a su buen hacer en 'Barrier', escrito por Brian K. Vaughan. El Torres y Jesús Alonso Iglesias están detrás de 'El fantasma de Gaudí', que ya lleva varios galardones a cuestas en diferentes eventos. Los Premios Eisner se conocerán, como viene siendo habitual, durante la próxima Comic-Con de San Diego, que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de julio.