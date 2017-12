Fallece Sue Grafton, la escritora de la novela negra del abecedario Grafton, durante una entrevista. / Toni Garriga (Afp) Fue la creadora de la popular investigadora privada Kinsey Millhone DANIEL ROLDÁN Madrid Viernes, 29 diciembre 2017, 23:57

'A de adulterio' fue la primera. Y de eso hace 35 años. Sue Grafton inauguraba de esta manera una saga de novela negra peculiar, que seguía el orden del abecedario y estaba protagonizada por Kinsey Millhone. El jueves, la 'madre' de la detective fallecía a los 77 años por culpa del cáncer que padecía desde hacía dos años. Grafton había nacido el 24 de abril de 1940 en Louisville. Se licenció en Literatura Inglesa y comenzó su carrera profesional escribiendo guiones para series de televisión o telefilmes. Incluso adaptó alguna obra de Agatha Christie. Una experiencia que luego le serviría para crear sus propias novelas. Las bases de la estructura de los libros, los diálogos o las escenas de acción las aprendió en los guiones.

De esta manera nació en1982 una serie peculiar siguiendo el orden alfabético que se desarrollaba en la ciudad ficticia de Santa Teresa. 'B de bestias, 'C de cadáver', 'D de deuda' o 'E de evidencia' fueron llegando a las librerías -en España fueron publicadas por Tusquets- hasta llegar a 'Y is for yesterday', que se publicó en el mercado anglosajón el pasado mes de agosto. «Para nosotros el abecedario acaba ahora en la 'y'», apuntó su hija Jamie en el comunicado difundido en Facebook. Un texto en el que la familia afirma que mantendrá los deseos de la escritora. Nunca permitió que sus novelas fueran llevadas a la televisión y siempre se negó a que otro escritor siguiera su saga. No habrá, entonces, caso 'z'.