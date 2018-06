'Filek. El estafador que engañó a Franco' de Ignacio Martínez de Pisón

La novela de no ficción está de moda en España. Ello hace que un puñado de escritores se haya puesto a trabajar en la investigación sobre personajes reales, hechos que sucedieron y no han sido suficientemente tratados por los historiadores y circunstancias no lo bastante conocidas como para ser consideradas en toda su magnitud. Lo ha hecho ya en varias ocasiones Javier Cercas, e Ignacio Martínez de Pisón se ha sumado a esa corriente.

La historia que cuenta el escritor aragonés es la de un austriaco de oscuro pasado que llegó a España en los años treinta y registró en varias ocasiones un producto singular: una gasolina producida mediante una mezcla de agua de río, hierbas, zumo de naranja y algunos otros ingredientes. Inscribió la patente varias veces y en cada ocasión cambiaba alguno de los ingredientes. Durante la Guerra Civil estuvo en la cárcel, acusado de espionaje pero sin juicio, y tras la victoria de Franco consiguió vender al régimen su invento, con el que un empobrecido Estado iba a ahorrarse millones de dólares en la compra de petróleo.

Martínez de Pisón indaga en archivos, registros, documentos y hemerotecas siguiendo la pista de Filek, cuya personalidad perfila con precisión. Como sucede cuando el relato está escrito con honestidad, se atiene a los hechos y cuando no hay información especula sobre distintas posibilidades pero indica que lo está haciendo. La novela gana en interés con la llegada del personaje a España. Y el lector no puede evitar una sonrisa cuando comprueba el desparpajo del falso inventor, uno de esos tipos capaces de vender hielo a los esquimales.