El fenómeno 'Blue Jeans', el escritor de moda entre los adolescentes, llega a Bilbao

El fenómeno 'Blue Jeans' sigue en auge. Decenas de fans se han congregado a las puertas de La Casa del Libro de Bilbao para asistir a la presentación del nuevo libro del escritor de moda entre los jóvenes, 'La chica invisible'. Pero, ¿quién se esconde tras este seudónimo?

Francisco de Paula Fernández es un sevillano de 38 años que ha revolucionado la literatura juvenil. Licenciado en periodismo y especializado en el ámbito deportivo, comenzó a escribir en un blog las aventuras de 'Las Sugus', un grupo de amigas que encandiló a más de 10.000 personas, que le seguían en Tuenti, la red social más usada.

En 2009, este grupo de amigas se hizo tan popular que dieron lugar a la trilogía 'Canciones para Paula', que fue todo un éxito y le posicionó como uno de los escritores más demandados de literatura juvenil.

'Blue Jeans', desde que empezó en el mundo de la literatura para jóvenes, se ha mostrado muy activo en sus redes sociales, donde ha mantenido contacto constante con todos sus seguidores.

Y, ¿de dónde viene el nombre de 'Blue Jeans'?, el escritor ha dado respuesta a esta pregunta en varias entrevistas. «Blue Jeans es el título de una canción del grupo Squeezer. Me gustaba como sonaba el título, no la canción, y decidí adoptarlo. Paco Fernández no era muy comercial», dijo.

La editorial Planeta decidió apostar por él y de esa colaboración surgió la saga 'El club de los incomprendidos', que le consagró como el escritor de moda entre los adolescentes y que fue llevada al cine en 2014 por el director Carlos Sedes. Después llegó la trilogía 'Algo tan sencillo', que siguió la estele de éxitos de sus predecesoras.

Premios Premio Rosa 2012 Mejor Novela JR de la revista RomanTica's 2011 Premio Rosa 2014 a Mejor Romance JR Nacional 2013 de la revista RomanTica's Premio Off The Record 2014 otorgado por la revista del mismo nombre a la Mejor Saga Juvenil

Ahora, el escritor sevillano llega a Bilbao a presentar 'La chica invisible', su nueva novela, que se sale de su registro habitual y se centra en el genero del misterio: Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso?

Una novela con la que el escritor ha querido abandonar su zona de confort sin perder a esos personajes que han conquistado al público español y latinoamericano.