El «lector orquesta» prefiere los contenidos audiovisuales Un hombre lee un libro digital, tumbado en el sofá. / Fotolia La lectura deja paso a películas y audiolibros, según el Anuario de Cultura Digital 2018, que aborda la incidencia de las tecnologías en la cultura DOMÉNICO CHIAPPE Miércoles, 18 abril 2018, 19:26

El lector del futuro ya está aquí, aunque ni siquiera él se haya dado cuenta, pues a veces no es consciente de que lee. Es decir, ni siquiera se reconoce como «lector», en el Barómetro CIS, donde se declara interesado por la lectura el 61,6% de españoles. «Es imposible no leer», sostienen los autores del Anuario de la Cultura Digital 2018, editado por Fundación Telefónica y AC/E. Las encuestas «dejan de lado a todas las personas que, aun siendo lectoras, no tienen una conciencia de serlo. Por ejemplo, las que todos los días dedican un tiempo dilatado a leer noticias en internet para mantenerse al día de las cuestiones de actualidad, pero que responden que no son lectores digitales en las encuestas».

Entre los que prefieren los libros hay un grupo, ya no tan nuevo, de lectores digitales que eran, en 2015, el 18%. Su perfil, el de un «lector orquesta»: «Solteros que viven en casa de sus padres o las parejas de lectores con hijos menores de dieciocho años (...) que encontraba en el transporte público su espacio óptimo para la lectura digital, en el que más partido consigue sacar a su dispositivo digital», especifican Luis Miguel Cencerrado, Elisa Yuste y Javier Celaya, autores del capítulo 'El lector en la era digital'.

Otro instrumento de esta orquesta es el fenómeno del «audiolibro», que está en auge, aunque sin mencionar números concretos. Dentro de este rango de «lectores que escuchan», el 48% tiene menos de 35 años y el 43% oye una media de 6,7 libros al año. «El smartphone es, en este caso, el principal dispositivo de consumo de contenidos de lectura, y 52% de las escuchas se realiza en el transporte público», afirman los autores en el Anuario presentado esta mañana en Madrid.

A pesar de complementar con lo digital, «la mayoría de los lectores afirma preferir la lectura de libros en papel (78,6%). Son muchos los que corroboran no haber leído ni parcial ni totalmente un libro digital (62,2%), y otros tantos los que ni siquiera tienen intención de hacerlo (46,6%). Solamente un 11,2% de los encuestados manifiesta su preferencia por la lectura digital de libros». Para leer, el papel. Pero no así para consumir productos culturales.

«En la era digital, los contenidos en formato audio y vídeo superan con creces, por ejemplo, a los textos, y subiendo. Así como es cierto también que cada lectura, en papel, en pantalla, en formato audio, tiene unas particularidades y requiere, por tanto, de diferentes habilidades y destrezas, que hemos de desarrollar para convertirnos en lectores autónomos y críticos capaces de desenvolvernos con soltura en la sociedad actual». Todo indica que la biblioteca será de vídeo en streaming, a cuyas empresas también se dedica un capítulo en el Anuario.