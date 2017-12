'The Legend of Zelda' se cubre de titanio en los premios Fun & Serious

Los videojuegos son la mayor industria audiovisual en España, con una facturación de 1.163 millones de euros el año pasado. El papel que ‘La guerra de las galaxias’ ostentó en la memoria sentimental de una generación hoy lo ocupan títulos como ‘Overwatch’, que cada mes juegan 46 millones de personas. Precisamente su creador, Jeff Kaplan, ha recogido este lunes el Premio Vanguardia de manos de Estíbaliz Hernáez, viceconsejera de tecnología, innovación y competitividad del Gobierno vasco, en los Premios Titanium. Ha sido el colofón a la séptima edición del Festival Fun & Serious, que durante tres días ha convertido a Bilbao en la capital del ocio digital.

El Museo Guggenheim se ha vestido de gala para acoger la entrega de los ‘Oscar del videojuego’ en una ceremonia conducida por el periodista Iñaki López y la actriz Itziar Atienza. Más de 25.000 asistentes han disfrutado en el Fun & Serious de las últimas novedades de un sector tecnológico representado en Bilbao por 400 empresas. Profesionales, periodistas y jugones se han mezclado en un evento que extiende la alfombra roja el último día para reconocer la excelencia. El certamen, impulsado por EL CORREO, cuenta con el apoyo del Gobierno vasco-SPRI, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia, el patrocinio de BBVA y AEVI, y la colaboración de Ubisoft, Utad y PlayStation.

Itziar Atienza e Iñaki López han sido los encargados de dirigir la gala. / IGNACIO PÉREZ

Los sonidos en vivo de Oreka TX amenizaron una gala conducida por Iñaki López e Itziar Atienza

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ se ha coronado como el mejor videojuego del año. La última maravilla de Nintendo permite un grado de libertad al jugador pocas veces visto al meterse en la piel de Link, un héroe que despierta en un mundo nuevo después de cien años de letargo y debe acudir en auxilio de la princesa Zelda. Además del Titanium principal de la noche, que entregó el alcalde Juan Mari Aburto, ‘The Legend of Zelda’ también ha obtenido el premio al mejor juego de aventura o rol.

El alcalde Aburto entregó el Titanium al mejor juego del año a ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’

Txalaparta y vanguardia

Los sonidos de Oreka TX, que fusionan la ancestral txalaparta con la tecnología de vanguardia, han ameniazo una fiesta que un chispeante Iñaki López e Itziar Atienza condujeron con agilidad y complicidad. «Hoy por hoy todos somos jugadores, es algo tan presente y tan normal en nuestras vidas como la televisión y la música», constató en la presentación el periodista portugalujo. Los dos centenares de invitados dispuestos en el atrio del Guggenheim recibieron en pie al premio honorífico de la noche. Jordan Mechner es el creador de ‘Prince of Persia’, una saga que no solo revolucionó el aspecto gráfico y la narrativa cinemática a finales de los 80, sino que ha generado una franquicia millonaria de cine, cómics y novelas.

Oreka TX. / IGNACIO PÉREZ

Palmarés de la 7º edición del F&S Mejor videojuego del año ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ (Nintendo). Mejor diseño de juego ‘Super Mario: Odissey’ (Nintendo). Mejor diseño artístico ‘Cuphead’ (Microsoft). Mejor videojuego independiente ‘Hellblade’ (Ninja Theory). Mejor juego familiar/social ‘Mario + Rabbids: Kingdom Battle’ (Ubisoft). Mejor diseño narrativo ‘Horizon: Zero Dawn’ (PlayStation). Mejor juego aventura/rol ‘The Legend of Zelda: Breathof the Wild’ (Nintendo). Mejor proyecto universitario ‘Greyfall: The Endless Dungeon’ (Therion Games/UTAD). Mejor desarrollo nacional ‘Rime’ (Tequila Workshop). Mejor juego de acción ‘Wolfenstein II: The NewColossus’ (Machine Games). Mejor serious game ‘Antura and the Letters’ (Wisel Studios). Mejor banda sonora ‘Rime’ (Tequila Workshop). Mejor juego deportivo/conducción ‘Forza Motorsport 7’ (Microsoft). Mejor interpretación en castellano Michelle Jenner en ‘Horizon: Zero Dawn’ (PlayStation). Premio Vanguardia Jeff Kaplan. Premio Honorífico Jordan Mechner. Premio Bizkaia John Romero.

El tercer homenajeado de la noche ha sido John Romero, que ha recogido el Premio Bizkaia de manos del diputado general Unai Rementeria. En su currículo, ‘Wolfenstein 3D’, el juego con el que nace el género de disparos en primera persona, los míticos ‘Doom’ y ‘Quake’ y hasta 130 títulos más para toda clase de plataformas. Romero recordó que a los once años ya mataba las horas en salones recreativos: «Los juegos son mi vida». Por su parte, el capitán del Bilbao Basket Álex Mumbrú ha entregado el Titanium al mejor juego deportivo o de conducción a ‘Forza MotorSport 7’, que nos pone al volante de más de 700 coches, incluidos los modelos más espectaculares de Ferrari, Lamborghini y Porsche.

«Los videojuegos te ponen en el centro de su historia y te empujan a vivir en primera persona toda clase de aventuras», contó Itziar Atienza antes de presentar a Javier Olivares, responsable de la serie española más alabada de los últimos años, ‘El Ministerio del Tiempo’. Suya era la misión de entregar el premio al mejor diseño narrativo, que ha sido para ‘Horizon: Zero Dawn’, de PlayStation 4, las aventuras de una cazadora y arquera en un mundo al borde de la extinción.

Los Fun & Serious han reunido a una amplia representación de la sociedad vasca. La diseñadora Mercedes de Miguel ha dado el premio a la mejor dirección artística a ‘Cuphead’, un juego de acción clásico estilo ‘dispara y corre’, con la particularidad de que se inspira en los dibujos animados de los años 30. El chef Aitor Elizegi hizo lo propio con el Titanium al mejor diseño de juego, que ha sido para ‘Super Mario: Odissey’, la enésima entrega del fontanero saltarín. Un espectacular vídeo final ha convertido Bilbao en escenario fantástico de los videojuegos nominados. Jeff Kaplan, el primer homenajeado de la noche, resumió el sentimiento de todos los premiados: «Hacer videojuegos es una experiencia compartida. Todo se lo debemos a los jugadores fieles y leales».

Homenaje a tres mitos del videojuego

John Romero

El Premio Bizkaia recompensa al creador de ‘Doom’, un fenómeno social con el que nacieron los multijugadores competitivos y los eSports.

IGNACIO PÉREZ

Jordan Mechner

El Premio Honorífico recayó en el hombre que con ‘Prince of Persia’ hagenerado una exitosa franquicia de cine, cómics y novelas.

IGNACIO PÉREZ

Jeff Kaplan

El autor de ‘Overwatch’ recogió el Premio Vanguardia por este juego de acción con una audiencia de más de 40 millones de personas.