25 euros por ver un holograma de Ronnie James Dio en concierto E. C. El músico, que falleció en 2010, acompañará con imágenes de actuaciones anteriores sobre el escenario a su antigua banda ELCORREO.COM Jueves, 14 diciembre 2017, 18:22

De los tributos se ha pasado a los hologramas, y todo tiene un precio. Y sino que se lo digan a los fans del icónico cantante de hard rock Ronnie James Dio, que han pagado 25€ por ver actuar a su holograma. El cantante, que falleció en 2010, actuará el viernes en El Escenario de Santander acompañado de su antigua banda: Simon Wright (batería), Craig Goldy (guitarra) y Scott Warren (teclados). Junto a ellos, el bajista Bjorn Englen (Yngwie Malmsteen) y también los cantantes Tim 'Ripper' Owens (ex Judas Priest y ex Iced Earth) y Oni Logan (Lynch Mob). Sí, Dio 'volverá' a los escenarios a modo de holograma para satisfacer a los más nostálgicos.

En el concierto se podrán escuchar los temas clásicos del cantante de su etapa en solitario y algunos temas de Black Sabbath y Rainbow. El estreno de este holograma fue en el festival alemán de Wacken 2016 y ahora hará una gira mundial con tres paradas en España. El 13 de diciembre lo hizo en Barcelona, hoy lo hará en Zaragoza y mañana viernes actuará en Santander.

Después de las ciudades españoles, la gira 'Dio Returns' recorrerá después Finlandia, Suecia, Polonia, Noruega, Rumanía, Bélgica y Holanda. Posteriormente se trasladará a Sudamérica, Australia, Asia y Estados Unidos. El holograma ha sido apoyado por la viuda del cantante, Wendy Dio, que es la encargada de presentar los conciertos, y ha sido creado por Eyellusion.

Wendy Dio destaca que el show incluye interpretaciones de al menos seis clásicos del vocalista, incluyendo 'Holy Diver', 'Rainbow In The Dark', 'We Rock', 'King Of Rock And Roll', 'Neon Knights' y 'Heaven And Hell' de Black Sabbath y 'Man On The Silver Mountain' de Rainbow.

Ronnie James Dio falleció hace siete años a causa de un cáncer de estómago. Tenía 67 años. Desde muy joven comenzó a tocar instrumentos y formó parte de varios grupos, antes de ser vocalista de Black Sabbath.

Dio alcanzó la fama en los setenta con el grupo Rainbow y después con Black Sabbath. Su álbum 'Heaven and Hell' fue todo un éxito. Él fue el que introdujo uno de los símbolos del rock: la mano en forma de cuernos o maloik, como se conocía en los ochenta. Tras estos éxitos, emprendió su carrera en solitario en colaboración con algunos miembros de su antigua banda. Además, está considerado como el mejor cantante de heavy metal de la historia.