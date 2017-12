Así ha crecido el Príncipe de Persia

6

El Príncipe se vuelve malo en la torre de Babel

Prince of Persia: The Two Thrones (2005). La conclusión de la trilogía empezada en ‘Sands of Time’ recogió todas las virtudes de sus predecesores. En esta entrega, el Príncipe debe atar los últimos cabos sueltos de su periplo temporal, al mismo tiempo que se enfrenta, literalmente, a sí mismo: sus aventuras le han llevado a desarrollar un reverso tenebroso, un Príncipe Oscuro que oscuro que por momentos toma el control. La oscuridad y la sangre se suavizaron respecto a la segunda parte, y los escenarios ganaron en verticalidad , ya que la aventura tenía lugar en la mítica torre de Babel.